自由開講》郭台銘的體育政見堪稱空洞

陳邦安

近日，郭台銘先生針對台灣體育發展，發表了七點政策。作為游泳選手出身的筆者，起初還以為郭氏將提出什麼有建設性的高論。但綜觀其言，實在讓筆者認為是相當外行的空洞之見。

就目前郭氏的新聞稿或在屏東的演講發言來看，其體育政策裡稍微有點創見的，是所謂「體育禮金」。我們必須理解，任何政策都有其所欲達成的目的。過去，執政黨就曾基於挹注疫情後，運動產業重建之目的，而發放「動滋卷」的政策。這與郭氏聲稱要對學齡兒童發放體育賽事禮金，全然是兩回事。蓋前者是短期的後疫情經濟振興，後者則是要長期的資源投注。這種政策雖說不是沒效益，但若沒有具體的實踐目標。把資源放置在錯誤的地方或時間點投入，只會造成浪費而已。放眼全球職業運動，無論是投身運動的業餘選手或觀賽者，成年人絕對才是運動市場最主力的消費群眾。而成人群體所希望在運動中追求到的，當然是想看到最具張力、精彩的賽事。在各項運動產業的發展尚未達到飽和前，豈有急於用禮金擴增以未成年人這市場，那麼本末倒置之理？

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郭台銘針對台灣體育發展，發表七點政策。（本報資料照）

再者，郭氏的政見，除了上述體育禮金外，幾乎都在覆述執政黨目前正在落實中的政策。這幾年，為了備戰奧運，政府重新整建了國訓中心，以及實施為選手們量身打造，包括運科支援、個人化訓練的「黃金計畫」。都是使台灣在2021的東京奧運，拿下最佳成績的關鍵。 在國民體育方面，體育署持續與地方政府合作，建立平價、親民的國民體育中心。產業上，為了有效鼓勵企業投入體育，2021年，修正了《運動產業發展條例》。當前，除了中職持續發展外，足甲、企排、T1（籃球）等聯賽也都正在形成具影響力的產業環境。這些成績，畢竟尚有地方政府與企業參與合作，執政黨當然不敢全說是自己的功勞。但是這些多年努力所達成的成果，如果說郭氏有做政策研究，卻都沒看到，那真是說不過去。

誠然，郭氏空口無憑，以為丟錢下去，他所自以為是的結果就會從天上掉下來，已經不是第一次。他過去就曾說要砸百億出品百部電影，結果只拍一部就沒下文。體育與影視產業一樣，政府角色就是細心耕耘的後盾，以振奮選手的榮譽心。像郭氏這樣市儈者，筆者實在看不出如此特質。更認為彼人要是掌握權力，將會是國家體育的不幸。

（作者為民主進步黨台中市黨部副執行長）

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