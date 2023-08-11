法操》《奧本海默》：誰會想用一生來辯護？美國的聽證會制度如何運行？

電影《奧本海默》（Oppenheimer）講述著原子彈之父羅伯特奧本海默在二戰期間，研究製造原子彈的過程，以及他的後半身世人對於其人格的質疑。

法操司想傳媒



導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）最新巨作奧本海默（Oppenheimer）講述原子彈之父羅伯特奧本海默在二戰期間，研究製造原子彈的過程，以及他的後半身世人對於其人格的質疑。以下內容涉及劇中關於聽證會的劇透，請斟酌觀看。

《奧本海默》（圖片來源：《奧本海默 Oppenheimer》官方臉書）



電影中諾蘭使用他最擅長的非線性敘事手法，空間與時間來回穿插，時以彩色片段代表奧本海默作為第一視角，帶領觀眾進入他的世界，又以黑白片段作為客觀鏡頭，帶出原子能委員會主席路易斯史特勞斯（Lewis Strauss）的畫面及他人如何看待奧本海默。



電影裡除了描述奧本海默的求學經歷以及他擔任曼哈頓計畫主持人、研究原子彈的過程外，其中最令人印象深刻的莫過於奧本海默在秘密聽證會上面對檢察官嚴厲的拷問，被扒出他內心深沉的道德破口，以及路易斯史特勞斯在國會聽證會上的攻防。



麥卡錫主義盛行與奧本海默的秘密聽證會



麥卡錫主義（McCarthyism）是冷戰時期由美國參議員麥卡錫掀起的反共浪潮，麥卡錫認為共產黨已經滲透美國的重要政府部門，為了阻止國家被顛覆，麥卡錫主義的擁護者時常以不充分的證據公開指責對方政治上的不忠，或用不公平的調查打壓異己人士，堪稱美國史上的白色恐怖，許多人因此丟了工作更終身被冠上親共的不實的指控。



奧本海默就是在麥卡錫主義盛行下的受害者之一，奧本海默在電影中的安全許可聽證會是美國原子能委員會在1954年舉行的秘密聽證會，這場長達19天的秘密聽證會，用以調查奧本海默的人格背景。由於奧本海默的妻子具有前共產黨員的身分，其出軌對象也為共產黨員，再加上他在任教期間鼓勵同事間組成工會等等緣故，奧本海默最終因被指控他對國家的忠誠具有疑慮，吊銷了他的安全許可證，並排除他在機密原子能計畫中的相關工作。



在這場秘密聽證會上，控方根據奧本海默的個人檔案對其進行一連串的質疑，但因為這些檔案涉及機密，奧本海默的律師無權觀看，讓這名律師在整場聽證會上無從發揮，也造成這場聽證會的結果十分不公正。



路易斯史特勞斯與國會聽證會



另外一場精采的聽證會，就是1959 年，參議院就艾森豪總統提名路易斯史特勞為商務部長提名舉行聽證會，其提名最終以49票對46票被否決。



美國是三權分立國家，分別由國會、司法以及行政互相制衡。在美國，總統可以任命內閣成員擔任部長，但必須經過參議院批准。在聽證會上會邀請不同領域的專家學者、政府官員或是公民闡述對於被提名人的看法。在電影裡，最後在聽證會上讓路易斯史特勞斯被否決的主要人物就是科學界的代表大衛希爾，他作證史特勞斯因為私人恩怨而報復奧本海默，使其失去安全許可，最終包括參議員甘迺迪在內的參議院投票否決這項提名，也讓史特勞斯失去了內閣職位。



本劇奧本海默故事內容涉及大量的背景資訊，其人物刻劃十分細膩，配樂也相得益彰，有興趣的觀眾一定要找時間去電影院收看，有了對美國當時麥卡錫主義的風氣，以及對聽證會的基本了解後，相信觀眾在觀影時也會更加進入狀況。

本文經授權轉載自法操 《奧本海默》：誰會想用一生來辯護？美國的聽證會制度如何運行？

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