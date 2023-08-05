晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》網路風向與商道

2023/08/05 17:16

施妤青

國內房仲業兩大龍頭信義房屋與永慶房屋，彼此的雙方戰線從商場延伸到法院，已經不是新聞。今年五月，法院裁定永慶房屋應下架抹黑信義房屋的廣告看板案甫落幕。日前，則是操弄媒體案最新判決出爐。

法院調查發現，永慶房仲集團與好房網公司法定代理人本為夫婦，且同為實質控制永慶房仲集團者，該對夫妻聯袂影響好房網公司甚深，然而好房網公司卻隱匿與該永慶房屋集團間實質利害關係，自稱「不針對特定對象只報導真相」佯裝成中立媒體，假以新聞報導之名，行基於競爭目的發表不實言論侵害信義房屋商譽之實，違反公平交易法第24條。新聞編輯任意運用「操弄資訊手法」，刊登數則未合理查證、斷章取義甚至任意結合非真實言論之抹黑文章、影片，足以貶損他人在社會上之評價，不論故意或過失均可構成不法侵害信義房屋的名譽權、信用權及商譽。

今年五月，法院裁定永慶房屋應下架抹黑信義房屋的廣告看板案甫落幕。日前則是操弄媒體案最新判決出爐。（本報資料照）

好房網又與該永慶房屋集團持續購買信義房屋名稱為關鍵字廣告，導入影射競爭信義房仲集團為「黑心仲介」等不實負面新聞，同時投放彰顯永慶房屋集團為優質仲介形象報導，此舉精準以信義房屋潛在交易對象為受眾，打擊信義房屋商譽致使流失客戶，同時可達招徠自己商業利益之效果，剝奪其他競爭房仲業公平交易之機會，顯違《公平交易法》第25條。判決結果認為雙方事證明確，好房網公司與總編輯遭判賠連帶賠償，同時要求下架抹黑文章與影片、禁止購買其他競爭房仲集團之關鍵字廣告、公開刊載澄清啟事及判決書內容等，藉此導正視聽避免民眾繼續誤信不實虛假資訊。

本案延宕許久，法院判決也算是遲到的正義，其意義在於告誡市場競爭，應該遵循一定的商道與格調。回顧司法院釋字第509號解釋提及，在保護名譽、隱私和公共利益下，言論自由是可以被適當限制的。但倘若新聞內容不實而影射侵害他人名譽、商譽等，甚至誤導消費者，亦難認為言論自由所保障之範圍。又憲法法庭112年憲判字第8號判決提及，言論自由與名譽權，應受憲法無分軒輊之保障，當事實性言論有毀損他人名譽之虞且結合傳播媒體反覆傳播，閱聽群眾通常無法辨別真偽。因此資訊提供者，應負有合理查證義務，而不得恣意散播不實或真假難辨之資訊於眾，以避免侵害他人名譽權或助長假新聞、假訊息肆意流竄。況且明知或重大輕率之惡意而散播假新聞或假訊息，本不受憲法言論自由之保障。就此，對照前述報導案判決結果，可說是完全呼應憲法法庭早先做出的判決。

保障新聞自由的目的是維護新聞媒體的獨立性及完整性，避免報導空間受限，提供社會多元化的資訊。好房網公司自詡為不動產買賣專業媒體，打著「中立媒體新聞」旗幟，在永慶房仲集團實質影響下操弄媒體。根據統計，好房網公司於2021年整年度至2022年6月29日前，所刊登各家房仲品牌的新聞報導，近9成為自家關連房仲的正面新聞，然而針對信義房屋的負面新聞共32則，卻僅1則正面新聞。如此偏頗，已逾越一般社會通念能合理容忍之界線。

以此判決為契機，在這虛假訊息張狂的時代，杜絕虛假訊息，除了法制上的抑假與懲假外，仍須要全民睜亮雙眼多管道查證對抗假新聞，切勿落入媒體操縱者的議題框架。

（中山大學中國與亞太區域研究所法律組博士候選人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書