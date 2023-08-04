一級嘴砲》踢到鐵板的動物福利蛋

以畜產科學的角度來看，平飼雞蛋並沒有辦法滿足消費市場「穩定供應」的需求。平面飼養缺乏有效管理，意味著產蛋的效率無法維持、雞蛋的大小也無法維持，良率問題就是平面飼養的致命傷。

一級嘴砲技術士

趁著禽流感較為穩定，雞蛋的價格稍微穩定的夏季，歐美的動保團體又開始打起「平飼雞蛋」的主意。

現代化的雞蛋生產分為兩種模式：一是籠子飼養（籠飼），將蛋雞關在寬18公分、深度26公分的籠子，以斜面堆疊五層的籠架立體化飼養，每平方公尺約能飼養21隻蛋雞。二是平面飼養（平飼），簡單來說就是養在地面上，以現有的數據大約每平方公尺飼養6隻蛋雞。單就面積來看，生產成本就相差了3.5倍，若考慮其他因素，生產成本差距又會更大。 用個簡單又好理解的說法，籠子白殼雞蛋一粒8元，平面飼養的白殼雞蛋一粒要28元。

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現代化的雞蛋生產分為兩種模式：一是籠子飼養（籠飼）；二是平面飼養（平飼）。（圖:作者提供）

跟風的餐飲業和旅宿業

強調動物福利、提倡平面飼養是以歐美的左派動保團體開始，理由是人道，快樂的雞才有快樂的蛋。人都要談人權了，現在養雞還要跟你談雞權。不管如何，歐美左派動保團體成功遊說了政府和企業，部分的餐飲業和飯店業都宣稱要全面使用平面飼養的雞蛋。但他們採用的理由是公關形象，他們把平飼雞蛋增加的成本當成企業宣傳，以前是買廣告攬客，現在則是換個題材，用蛋來攬客。 標竿企業粒如星巴克就宣布，美國和加拿大將逐年提升平飼雞蛋的使用率，未來將全面使用平飼雞蛋。麥當勞，2025年底前美國境內麥當勞全面改用平飼雞蛋。漢堡王，2023年底之前全面改用平飼雞蛋（部分地區）。瑞士的雀巢集團，2025年底前，中東和歐美地區改用平飼雞蛋。IKEA，2021年起逐年提升平飼雞蛋使用率。希爾頓集團，2025年底前全面改用平飼雞蛋。

富裕階層的鄙視鏈

看似一股風潮，但說白了就是「有錢人的鄙視鏈」，平飼蛋的高昂成本之所以能被歐美部分人士買帳，根本的原因是雞蛋在他們的日常飲食占比不大。根據2021年國際雞蛋委員會（IEC）的數據，每人每年雞蛋消費量第一名的是墨西哥409顆、日本337、哥倫比亞334、美國285、加拿大253、法國223、英國199、瑞士195，台灣的推估值是每人每年350顆。 平飼雞蛋的推動在很多國家都踢到鐵板，例如日本，平飼雞蛋能賣得動的只有中高等級的飯店集團，訴求對象也是訪日的有錢觀光客，日本民眾根本不買帳，農林水產省官員說「政策窒礙難行」，各地養雞業者也直接挑明「市場能接受的價格就是那樣，你要我賣貴可以，你先補償我的損失」。

平飼的神話

以畜產科學的角度來看，平飼雞蛋並沒有辦法滿足消費市場「穩定供應」的需求。平面飼養缺乏有效管理，意味著產蛋的效率無法維持、雞蛋的大小也無法維持，良率問題就是平面飼養的致命傷。此外，平面飼養的畜牧場無法進行有效的溫度管理，白話一點就是冬天沒辦法加溫、夏天也沒辦法降溫，因為你空間太大，空調系統無法運作，結果就是「冬天缺蛋、夏天小蛋」。

平飼雞蛋最好笑的案例就在美國，美國加州因為強行推動「人道飼養法規」政策，單方面用法律條文來淘汰籠子雞蛋，結果就是雞蛋價格暴漲，蛋價從每粒新台幣7元狂飆至最高14.5元。胡佛研究所經濟學教授Ohanian就曾說，加州美其名是美國首屈一指的「友善動物之州」，卻也有全美國最昂貴的蛋價，問題就出在加州的人道飼養法規。 強調動物福利的平飼雞蛋賣賣有錢人可以，但如果想要成為一般民眾的民生消費產品，那我們要思考的是這些倡議者是否與現實世界脫節。

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