晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 媒體

一級嘴砲》踢到鐵板的動物福利蛋

以畜產科學的角度來看，平飼雞蛋並沒有辦法滿足消費市場「穩定供應」的需求。平面飼養缺乏有效管理，意味著產蛋的效率無法維持、雞蛋的大小也無法維持，良率問題就是平面飼養的致命傷。
一級嘴砲技術士

一級嘴砲技術士

2023/08/04 17:18

一級嘴砲技術士

趁著禽流感較為穩定，雞蛋的價格稍微穩定的夏季，歐美的動保團體又開始打起「平飼雞蛋」的主意。

現代化的雞蛋生產分為兩種模式：一是籠子飼養（籠飼），將蛋雞關在寬18公分、深度26公分的籠子，以斜面堆疊五層的籠架立體化飼養，每平方公尺約能飼養21隻蛋雞。二是平面飼養（平飼），簡單來說就是養在地面上，以現有的數據大約每平方公尺飼養6隻蛋雞。單就面積來看，生產成本就相差了3.5倍，若考慮其他因素，生產成本差距又會更大。 用個簡單又好理解的說法，籠子白殼雞蛋一粒8元，平面飼養的白殼雞蛋一粒要28元。

現代化的雞蛋生產分為兩種模式：一是籠子飼養（籠飼）；二是平面飼養（平飼）。（圖:作者提供）

跟風的餐飲業和旅宿業

強調動物福利、提倡平面飼養是以歐美的左派動保團體開始，理由是人道，快樂的雞才有快樂的蛋。人都要談人權了，現在養雞還要跟你談雞權。不管如何，歐美左派動保團體成功遊說了政府和企業，部分的餐飲業和飯店業都宣稱要全面使用平面飼養的雞蛋。但他們採用的理由是公關形象，他們把平飼雞蛋增加的成本當成企業宣傳，以前是買廣告攬客，現在則是換個題材，用蛋來攬客。 標竿企業粒如星巴克就宣布，美國和加拿大將逐年提升平飼雞蛋的使用率，未來將全面使用平飼雞蛋。麥當勞，2025年底前美國境內麥當勞全面改用平飼雞蛋。漢堡王，2023年底之前全面改用平飼雞蛋（部分地區）。瑞士的雀巢集團，2025年底前，中東和歐美地區改用平飼雞蛋。IKEA，2021年起逐年提升平飼雞蛋使用率。希爾頓集團，2025年底前全面改用平飼雞蛋。

富裕階層的鄙視鏈

看似一股風潮，但說白了就是「有錢人的鄙視鏈」，平飼蛋的高昂成本之所以能被歐美部分人士買帳，根本的原因是雞蛋在他們的日常飲食占比不大。根據2021年國際雞蛋委員會（IEC）的數據，每人每年雞蛋消費量第一名的是墨西哥409顆、日本337、哥倫比亞334、美國285、加拿大253、法國223、英國199、瑞士195，台灣的推估值是每人每年350顆。 平飼雞蛋的推動在很多國家都踢到鐵板，例如日本，平飼雞蛋能賣得動的只有中高等級的飯店集團，訴求對象也是訪日的有錢觀光客，日本民眾根本不買帳，農林水產省官員說「政策窒礙難行」，各地養雞業者也直接挑明「市場能接受的價格就是那樣，你要我賣貴可以，你先補償我的損失」。

平飼的神話

以畜產科學的角度來看，平飼雞蛋並沒有辦法滿足消費市場「穩定供應」的需求。平面飼養缺乏有效管理，意味著產蛋的效率無法維持、雞蛋的大小也無法維持，良率問題就是平面飼養的致命傷。此外，平面飼養的畜牧場無法進行有效的溫度管理，白話一點就是冬天沒辦法加溫、夏天也沒辦法降溫，因為你空間太大，空調系統無法運作，結果就是「冬天缺蛋、夏天小蛋」。

平飼雞蛋最好笑的案例就在美國，美國加州因為強行推動「人道飼養法規」政策，單方面用法律條文來淘汰籠子雞蛋，結果就是雞蛋價格暴漲，蛋價從每粒新台幣7元狂飆至最高14.5元。胡佛研究所經濟學教授Ohanian就曾說，加州美其名是美國首屈一指的「友善動物之州」，卻也有全美國最昂貴的蛋價，問題就出在加州的人道飼養法規。 強調動物福利的平飼雞蛋賣賣有錢人可以，但如果想要成為一般民眾的民生消費產品，那我們要思考的是這些倡議者是否與現實世界脫節。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書