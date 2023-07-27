自由開講》英美強化台灣經貿關係的意義

康駿銘

近日美國參議院在繼眾議院後，一致同意通過《台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案》，並將在總統拜登簽署或自動在十日後生效，台灣立法院也同步通過8項附帶決議。倡議的首批協定包括關務行政及貿易便捷化、良好法制作業、服務業國內規章、反貪腐、中小企等議題。倡議雖然並非自由貿易協議，並未對商品關稅或准入商品類別等作出改變，主要是在於技術、 程序、標準上的接軌，有助促進市場公平競爭、資訊透明化、降低企業交易成本，能促進台灣 經濟與產業的國際化，不但能為FTA鋪路，也將有利台灣加入CPTPP。對美國而言，台灣不僅是重要的半導體供應龍頭，雙邊的貿易和投資也能為美國提供大量就業機會。有共同價值基礎的雙邊合作，才能真正達致雙贏。

而另一方面，英國政府也宣佈將與台灣舉行新一輪貿易談易協商，承諾強化台英貿易關係。台英之間的雙邊貿易額實際上已高達86億英鎊（約3,474億新台幣），英國視台灣為重要、且極具潛力的綠電建設市場。協商的最終目標是以簽署備忘錄的方式確認「強化貿易夥伴關係 」（Enhanced Trade Partnership, ETP），主要針對雙邊投資、數位貿易、能源及零碳排等範圍。英國近來已成為CPTPP的一員，英台的協商自然也將同樣有利於台灣加入CPTPP。而英台在早前更簽署包括考慮雙方健保互惠的「醫衛合作瞭解備忘錄」，英國與台灣的交流在近來有更為密切的趨勢，加上英國早前向中國發出正式的外交照會（diplomatic démarche），反對北京在香港實施「港區國安法」違反《中英聯合聲明》，意味著英國在對中立場上開始轉為強硬。

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國政府宣佈將與台灣舉行新一輪貿易談易協商，承諾強化台英貿易關係。（資料照，英國在台辦事處提供）

英美兩國加強與台灣的經貿合作，不但是在經濟上的雙贏，更重要的是令台灣加速走上國際化之路。然而，自稱擁有台灣主權的中國又再對這些能為台灣帶來實際利益的協議跳腳，表示「所謂『倡議』不過是美方打著經貿合作的幌子，對台予取予奪、敲骨吸髓的『指揮棒 』，是台民進黨當局為謀『獨』私利，不惜出賣台灣同胞和企業切身利益、『害台 』『賣台』的『投名狀』，是美虛化掏空一個中國原則的最新例證。」再次證明中國視台灣及西方民主國家為敵。台灣未來要繼續與能共締雙贏、有共同價值的民主國家合作；還是自損利益、斷送前途與野蠻敵國「交流」，就取決於我們的選票了。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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