自由開講》「堤豐入韓」，中國的惡夢又來了嗎？

楊以彬

7月11日，《韓國日報》刊登標題「北韓、中國恐懼，韓國機會...美怪物級新武器來了」的專文。消息一出，中方宣傳機器旋即宣揚「堤豐無用論」和「中國武力輾壓論」。然而，在譏諷美韓天真妄想的背後，不正是反映中方對「堤豐入韓」的忌憚，突顯美韓軍事同盟強化的忌憚。 為何「堤豐入韓」話題會引起中國警惕呢？

首先就不得不提「堤豐武器系統」（Typhon Weapon System, TWS）的強大攻擊力。

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「堤豐」的命名，取自於希臘神話中世界最強巨獸之名，是美國陸軍最新研發「中程打擊能力」（Mid-Range Capability, MRC）的陸基型導彈系統，裝備有最新型Block V「戰斧」巡弋飛彈，射程遠達 1,700 公里；以及射程 370 公里的RIM-174「標準6 型」飛彈。

堤豐武器系統。（圖：取自網路）

上述飛彈可集成在一輛發射車上，還包括RIM-162進化型「海麻雀」飛彈和反潛魚雷等艦載武器，均可透過車載的MK41垂直發射系統統發射，未來隨著時速5 馬赫和射程2,775 公里的「暗鷹」（Dark Eagle）極音速飛彈和500公里「精準打擊飛彈」（PrSM）的服役，四種飛彈的混成交叉攻擊，將構築涵蓋70-3000公里的無死角攻擊網。其中，戰斧飛彈已於6月27日由美軍試射成功，標示著美國可視軍事需求，隨時將此系統投入實戰運用和前沿部署上。

然而，令外界關注和中方跳腳的，是該報導不僅詳細介紹上述系統的強大和優點，還以此為鋪墊，建議南韓應讓「堤豐入韓」，原因直接點名此系統的打擊目標，不僅是北韓；還包括中國。 因為一旦部署在南韓群山、烏山、平澤等美軍基地，1,700 公里戰斧飛彈的射程範圍，可直接攻擊北京和周邊重要城市的軍事據點。標準6型飛彈，可針對370 公里作戰半徑內中國海軍基地的戰機、軍艦、軍事設施等進行打擊。通過「一車多用」的攻擊型態，將對中國北部區域有效形成海陸空三位一體的飛彈包圍網，發揮「制敵境外、有效嚇阻、源頭打擊」的軍事作用和戰略功能。

不僅如此。該報導為釐清消息不是空穴來風的主觀臆測，特別引用今年6月美國國會調查局（CRS）的報告，指出：「考慮到堤豐系統的射程限制，如果不在海外基地部署這些部隊，將限制這些部隊的效力或否定其存在本身。」據此明確表明，美國將在2024財政年度，就向南韓提出堤豐系統部署在駐韓美軍基地的建議。

雖然有論者對此報導嗤之以鼻，但《韓國日報》並非八卦小報，而是南韓主要媒體之一，具備一定公信力，相信該報導內容應有一定的消息來源，否則外媒不會引用或評論；而中國御用喉舌也不會急於外宣消毒。值得玩味的，文中敢於點名中國為打擊目標，這在一向顧及中韓關係敏感性的南韓主流媒體圈中殊為罕見，倘若「堤豐入韓」為真，不啻是繼「薩德入韓」後，中國另一個惡夢的開始。

（作者為大學教師）

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