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自由開講》「包牌柯」持續騙台灣人民！等柯粉意識覺醒會輸牌輸到脫褲

2023/07/19 11:01

◎張天泰

近日，中國與香港自今年二月中旬恢復通關後，香港民眾紛紛湧入深圳銀行提取存款。提款的過程十分「艱辛」，不僅得提前一天預約、現場大排長龍，或保全批准才能入內辦理，整趟過程得花費五小時。近來中國的銀行屢傳交易問題，引起提款「慌」，已顯示出中國經濟已步入危險邊緣。

禍不單行，中國經濟全面衰退，被視為「金飯碗」的銀行業薪資也大幅下降。遼寧省建平農商銀行一名支行副行長去年中因部分薪資被苛扣，每月實領薪資只有人民幣幾百元，被迫兼差糊口後卻被銀行解雇，憤而告上法院卻又敗訴。

離譜至極，習近平因錯誤決策正加速中國貧困缺錢化，習近平卻對內洗腦，稱自己「完成脫貧攻堅、全面建成小康社會」，認為自己是中國窮人救世主，中國從此沒寒士，但卻遭《紐約時報》的專欄作家袁莉狠狠打臉，揭穿了中國寒士消息被刪光，所營造出來的中國脫貧假象。

比扯鈴更扯，面對中國經濟問題已步入危險化，已被媒體稱為「包牌柯」的柯文哲，日前，罔顧上述事實還在倡議重啟服貿，無視台灣400萬從業人口生計和年輕人就業風險，也未周全思考2022年中國經濟成長率只剩3%，今年4、5月失業率更攀升至20％，美國將中國視為戰略對手、最大的敵人，更想方設法打壓中國，這是可以讓台灣重啟服貿的時刻？開放雙邊貿易，台灣受創金額有多少？有多少就業人口會受影響？柯文哲總是只顧包牌騙台灣人民，對於實質回應的具體政策，含糊其詞轉移目標了事。

面對中國經濟問題已步入危險化，已被媒體稱為「包牌柯」的柯文哲，日前，罔顧上述事實還在倡議重啟服貿！（報社合成／資料照、Unsplash 圖庫）

但「包牌柯」的柯粉特色，是來得快去得也快，黏著度相當低，過去八、九年來，他的民調就曾經歷多次起伏。只要柯的台灣支持者意識醒覺，慢慢發現這個包牌柯常常自己打自己，根本不是他想像中具備理想性的柯P，那麼「包牌柯」在2024台灣總統選舉就會輸牌輸到脫褲了！

（政治工作者、教育博士）

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