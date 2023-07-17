晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共官媒操作生物戰劑謠言 台灣認知作戰危機已在眼前

2023/07/17 09:49

◎張天泰

中共近日假借《聯合報》9日刊出的「美促我國研製生物戰劑」不實報導為內容，大量製作錯假訊息傳散，對此，台灣總統府已明確回應，中共利用其各宣傳系統即開始大量擴散假消息，自直屬國台辦的「中國台灣網」開始，至今相關以新聞形式作包裝的錯假訊息即超過38則，其中來自官媒23則、影音13則，其他另有假自媒體形式內容，且操作重點都集中在放大「疑美」及散播戰爭恐懼，挑弄兩岸間的不信任。

總統府發言人林聿禪說，這次中共大量操作的起因，來自《聯合報》，「往事已矣、來者可追」，呼籲《聯合報》儘速更正這次不實的報導。（翻攝自聯合報、資料照；本報合成）

一、中共正認知作戰台灣和美國年輕世代

所謂認知作戰（cognitive warfare），簡稱「認知戰」，是一種結合多元領域技術企圖製造衝突的手段，聚焦心理意識之攻防，旨在影響個人、團體或國家對某一問題、事件或局勢的思考方式，通常認知作戰的目的，在於透過釋放資訊，影響並破壞社會既有、互相信任的網路，並加深對立、降低士氣，打擊對手計畫和開展活動的能力，而中共目前不論對台灣或者美國，都使用認知作戰的手段，且現代媒體已不再限於紙媒、網媒，年輕世代獲得資訊和互相傳播的工具是社交媒體，而中共正透過社交媒體和App，逐步影響台灣和美國年輕世代，影響力無遠弗屆，分分秒秒都在植入大腦認知系統，這也是美國運用國家力量擬擴大禁用Tiktok的根本原因。

二、讓台灣自亂陣腳 讓中共趁虛而入為認知作戰總目標

筆者已多次為文提醒台灣政府，中共正在使用認知作戰危害台灣的國家安全，而中共用錯誤的訊息，對台灣的國際形象、包括國內民心，都製造一些導引、扭曲的效果，也會對國際媒體認知產生影響，讓台灣自亂陣腳，讓中共趁虛而入，對台統戰成功，一直是中共採用認知作戰的總目標，而中共對台灣認知作戰為四大目標，分別為1. 「武力恫嚇壓制國人」、2.「挑撥離間台美關係」、3.「減緩國際社會對台灣聲援」、4,「離間台灣百姓對政府的不信任」。

三、媒體需看到中共正利用台灣新聞自由來操作認知作戰

而此次中共假借《聯合報》的「美促我國研製生物戰劑」的爭議報導，進行假消息的認知作戰，更值得聯合報等台灣新聞媒體，再次檢視新聞專業倫理、媒體自律等問題，也需注意到中共利用台灣的新聞自由來增加其認知作戰的空間，也特別需要注意國內已有特定媒體老闆，曾遭控「與國台辦關係非比尋常」怒告妨礙名譽卻反踢鐵板，中共利用部分媒體進行對台認知作戰，事實已在眼前，台灣媒體是否要成為中共的統戰工具，這也必須做一思考和修正。

四、媒體自律外，媒體素養教育、批判思考能力教育也是解法

最後，行政院副院長鄭文燦對此表示，「這是訊息戰的一部份」，此事代表台灣在假訊息作戰上，需要有更高的防衛能力，台灣全民在認知作戰上必須有深刻認識，目前極權中共對民主台灣的認知作戰，猶如溫水煮青蛙，部分台灣人認為中共花費各種資源進行的對台認知作戰，台灣人民不需要過度大驚小怪，但失去警戒心猶如青蛙被放進冷水中慢慢加熱，將會察覺不到危險而被煮死，而認知作戰的政策解法，除媒體自律也包含媒體素養教育、批判思考能力的教育，筆者將陸續為文介紹給台灣社會大眾使用，確保台灣做好認知作戰的國家防衛工作。

（政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書