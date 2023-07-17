自由開講》中共官媒操作生物戰劑謠言 台灣認知作戰危機已在眼前

◎張天泰

中共近日假借《聯合報》9日刊出的「美促我國研製生物戰劑」不實報導為內容，大量製作錯假訊息傳散，對此，台灣總統府已明確回應，中共利用其各宣傳系統即開始大量擴散假消息，自直屬國台辦的「中國台灣網」開始，至今相關以新聞形式作包裝的錯假訊息即超過38則，其中來自官媒23則、影音13則，其他另有假自媒體形式內容，且操作重點都集中在放大「疑美」及散播戰爭恐懼，挑弄兩岸間的不信任。

總統府發言人林聿禪說，這次中共大量操作的起因，來自《聯合報》，「往事已矣、來者可追」，呼籲《聯合報》儘速更正這次不實的報導。（翻攝自聯合報、資料照；本報合成）

一、中共正認知作戰台灣和美國年輕世代

所謂認知作戰（cognitive warfare），簡稱「認知戰」，是一種結合多元領域技術企圖製造衝突的手段，聚焦心理意識之攻防，旨在影響個人、團體或國家對某一問題、事件或局勢的思考方式，通常認知作戰的目的，在於透過釋放資訊，影響並破壞社會既有、互相信任的網路，並加深對立、降低士氣，打擊對手計畫和開展活動的能力，而中共目前不論對台灣或者美國，都使用認知作戰的手段，且現代媒體已不再限於紙媒、網媒，年輕世代獲得資訊和互相傳播的工具是社交媒體，而中共正透過社交媒體和App，逐步影響台灣和美國年輕世代，影響力無遠弗屆，分分秒秒都在植入大腦認知系統，這也是美國運用國家力量擬擴大禁用Tiktok的根本原因。

請繼續往下閱讀...

二、讓台灣自亂陣腳 讓中共趁虛而入為認知作戰總目標

筆者已多次為文提醒台灣政府，中共正在使用認知作戰危害台灣的國家安全，而中共用錯誤的訊息，對台灣的國際形象、包括國內民心，都製造一些導引、扭曲的效果，也會對國際媒體認知產生影響，讓台灣自亂陣腳，讓中共趁虛而入，對台統戰成功，一直是中共採用認知作戰的總目標，而中共對台灣認知作戰為四大目標，分別為1. 「武力恫嚇壓制國人」、2.「挑撥離間台美關係」、3.「減緩國際社會對台灣聲援」、4,「離間台灣百姓對政府的不信任」。

三、媒體需看到中共正利用台灣新聞自由來操作認知作戰

而此次中共假借《聯合報》的「美促我國研製生物戰劑」的爭議報導，進行假消息的認知作戰，更值得聯合報等台灣新聞媒體，再次檢視新聞專業倫理、媒體自律等問題，也需注意到中共利用台灣的新聞自由來增加其認知作戰的空間，也特別需要注意國內已有特定媒體老闆，曾遭控「與國台辦關係非比尋常」怒告妨礙名譽卻反踢鐵板，中共利用部分媒體進行對台認知作戰，事實已在眼前，台灣媒體是否要成為中共的統戰工具，這也必須做一思考和修正。

四、媒體自律外，媒體素養教育、批判思考能力教育也是解法

最後，行政院副院長鄭文燦對此表示，「這是訊息戰的一部份」，此事代表台灣在假訊息作戰上，需要有更高的防衛能力，台灣全民在認知作戰上必須有深刻認識，目前極權中共對民主台灣的認知作戰，猶如溫水煮青蛙，部分台灣人認為中共花費各種資源進行的對台認知作戰，台灣人民不需要過度大驚小怪，但失去警戒心猶如青蛙被放進冷水中慢慢加熱，將會察覺不到危險而被煮死，而認知作戰的政策解法，除媒體自律也包含媒體素養教育、批判思考能力的教育，筆者將陸續為文介紹給台灣社會大眾使用，確保台灣做好認知作戰的國家防衛工作。

（政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法