甲狀腺癌是台灣女性好發癌症的第4名，初期沒有明顯症狀，常常是在檢查時偶然發現甲狀腺癌。若有頸部腫塊、吞嚥不適、聲音沙啞等症狀，便要盡快就醫。

照護線上編輯部

「醫師，我的脖子有摸到一顆硬硬的東西。」28歲的林小姐指著頸部左側說。 「會痛嗎？」醫師問。 「不會。」林小姐搖搖頭。

病理學檢查發現林小姐的甲狀腺有顆腫瘤，而且這個腫瘤在甲狀腺超音波下看起來，惡性的機會較高。臺大醫院新竹分院代謝內分泌科黃則穎醫師建議，用細針穿刺取出少量細胞做檢查，顯微鏡下也懷疑有惡性細胞，於是林小姐便接受了甲狀腺切除手術，術後的病理報告確認是甲狀腺乳突癌。

後續還有安排放射碘治療，也會使用口服藥補充甲狀腺素。黃則穎醫師說，甲狀腺乳突癌是預後較好的癌症，只要及早發現，及早治療，就有機會達到很好的成效。

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甲狀腺癌警訊

甲狀腺位於頸部，是相當表淺的器官，出現腫瘤時，較容易被發現，也較容易檢查。黃則穎醫師說，患者可能摸到頸部有腫塊或是腫大的淋巴結，可能覺得頸部有壓迫感，吞嚥時會感到不適。如果腫瘤影響到喉返神經（Recurrent Laryngeal Nerve），聲音可能會變得沙啞，喝水較容易嗆到。

甲狀腺癌警訊

當腫瘤長大，侵犯到周邊組織時，可能有頸部疼痛的狀況。若癌細胞轉移到肺臟、骨骼等遠端器官時，可能造成喘、骨頭疼痛等症狀。

甲狀腺癌大多發生在20到55歲之間，女性的發生率約是男性的3倍。黃則穎醫師說，放射線暴露、家族病史可能會增加罹患甲狀腺癌的風險。

甲狀腺癌需要做哪些檢查？

甲狀腺癌初期可能沒有明顯症狀，很多患者是在接受健康檢查或是因為其他因素接受頸部影像檢查時，意外發現甲狀腺癌。黃則穎醫師說，針對因為頸部腫塊、疼痛、聲音沙啞等相關症狀就診的患者，醫師會先以理學檢查評估腫瘤的大小、位置、軟硬度，然後利用甲狀腺超音波詳細檢查甲狀腺與頸部淋巴結的狀況。

甲狀腺癌可能需要做哪些檢查？

若是甲狀腺超音波呈現出惡性腫瘤的特徵，便會建議進行細針穿刺。黃則穎醫師說，細針穿刺是在超音波導引下使用一根很細的針，刺入甲狀腺腫瘤中，取出少量細胞檢查。醫師會根據細胞檢查結果，與患者討論接下來的處理方式。

甲狀腺癌該如何治療？

在狀況許可時，手術切除是甲狀腺癌的第一線治療。外科醫師會進行甲狀腺切除與頸部淋巴腺廓清，並將檢體送交病理檢查，確認腫瘤侵犯的程度與淋巴結轉移的狀況。醫師會根據患者的年紀、身體狀況、腫瘤分期等，擬定後續的治療計畫。

手術後根據病理報告和復發風險分期，醫師會評估是否使用放射碘治療。黃則穎醫師解釋，正常的甲狀腺細胞會攝取碘以合成甲狀腺素，分化較好的甲狀腺濾泡細胞所產生的癌細胞也能攝取碘。碘-131（131I）為放射性同位素，服用之後會進入甲狀腺癌細胞，碘-131所發出的放射線便能清除甲狀腺癌細胞，碘-131之後會經由尿液、糞便排出體外。

針對放射性碘治療無效的侵犯性或遠端轉移甲狀腺癌，醫師經評估後可能會提供局部切除、放射線治療或標靶治療等選項。

甲狀腺癌可能會如何治療？

接受甲狀腺全切除的患者必須持續補充甲狀腺素，黃則穎醫師說，甲狀腺素是身體不可或缺的激素，與身體代謝有關，若缺乏甲狀腺素，會出現沒有精神、怕冷、體重增加、說話速度變慢等狀況，使用口服藥便能補充甲狀腺素，相當方便。

除了維持身體代謝速度之外，使用甲狀腺素還有另一個功能。黃則穎醫師說，當體內缺少甲狀腺素時，腦下垂體會分泌甲狀腺刺激素TSH，可能刺激甲狀腺癌的生長或復發。透過補充甲狀腺素，能夠抑制甲狀腺刺激素TSH，降低大部分甲狀腺癌復發的機會。

甲狀腺全切除術後，都會定期抽血監測甲狀腺素與甲狀腺刺激素的濃度。黃則穎醫師說，至於甲狀腺部分切除的患者，會依據不同狀況，來決定是否補充甲狀腺素。

由於甲狀腺素的吸收容易受到其他食物或藥物的影響，所以會提醒患者在早上起床空腹時服藥，經過1個小時後再進食或服用其他藥物。

貼心小提醒

甲狀腺癌是台灣女性好發癌症的第4名，初期沒有明顯症狀，常常是在檢查時偶然發現甲狀腺癌。黃則穎醫師叮嚀，若有頸部腫塊、吞嚥不適、聲音沙啞等症狀，便要盡快就醫。

若甲狀腺超音波發現惡性腫瘤的特徵，可考慮細針穿刺，取出少量細胞來檢查。甲狀腺癌大多是預後相對較好的癌症，請與醫師密切配合，才能達到較好的治療成效。

本文經授權轉載自【照護線上】〈頸部腫塊、聲音沙啞、吞嚥不適，甲狀腺癌警訊與治療，內分泌專科醫師圖文懶人包〉

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