漫遊藝術史》當畫家作為歷史的見證者：消失在二二八公園內的臺北大天后宮

長久下來，我們只能透過日治初期的影像與地圖，想像這座「臺北規模最大」大天后宮的色彩。但若將研究目光延伸至臺灣美術，「石川欽一郎」的名字便與這座失落的古廟串聯起來，他或許是解開臺北大天后宮色彩之謎的契機。

◎劉錡豫

日前，臺中天外天劇場遭到地主強行拆除，引起文資界譁然。臺灣地小人稠、氣候又潮濕悶熱，如何妥善修復、保存古建築，可說是不可迴避的重要課題。然而，當我們爭分奪秒保存日治時期的近代建築，日治時期的臺灣也面對過相同的課題：都市開發與古建築保存間的無盡衝突。

今日，當我們談起位於臺北的天后宮，想到的是位於西門町的天后宮，但在臺北二二八和平公園內，過去曾經存在一座臺北規模最大的天后宮。1983年，臺北市文獻會在公園內立《大天后宮舊址》碑，指出臺北大天后宮建於1888年，主祀媽祖，是臺北紳民的信仰中心，據說劉銘傳的妻子、唐景崧的母親壽誕均曾在此設宴。不過，碑文卻稱大天后宮於1906年被總督府拆毀，這點不太正確，因為從當時的臺北地圖來看，大天后宮的建築體至少存在到1911年，直到1913年市區改正後，才因為建築破損、附近興建總督府博物館（今國立臺灣博物館），以及拓寬臺北新公園（今二二八公園）等因素而拆除。1

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《臺灣名所寫真帖》拍攝臺北大天后宮，1899。

長久下來，我們只能透過日治初期的影像與地圖，想像這座「臺北規模最大」大天后宮的色彩。但若將研究目光延伸至臺灣美術，「石川欽一郎」的名字便與這座失落的古廟串聯起來，他或許是解開臺北大天后宮色彩之謎的契機。

石川欽一郎畫筆下的臺北大天后宮

石川欽一郎在1907年首次來臺，他一方面任職陸軍部，時常隨同部隊深入山地，描繪深山風景與理蕃過程的圖像；另一方面，他同時兼任總督府中學校（今建中）與總督府國語學校（今臺北教育大學）的老師。這段時期，石川時常遊走在臺北的巷弄與田埂間，四處探索寫生作畫的題材。有時，他會將畫作寄回日本，刊印在他和畫友共同經營的水彩畫雜誌《みづゑ》（水繪）上，向日本讀者分享臺灣的風景。1908年10月，《みづゑ》42號刊登石川的水彩畫《古廟》，使用接近原色的印刷方式，將石川輕盈迅捷的畫風如實呈現在雜誌上。

石川欽一郎，《古廟》，《みづゑ》42號（1908-10-03），無頁碼。

由於《みづゑ》的讀者主要是日本的水彩畫愛好者，石川並未特別介紹畫中古廟的名稱，而是著重描寫寺廟的屋脊、燕尾，表現與日本寺院截然不同的趣味。石川曾將臺灣寺廟的燕尾比擬成歌德教堂：

臺灣廟宇往上翻轉如尖針般地翹起的屋頂，帶有一點歌德風教堂的味道。也可以說是東洋的歌德建築吧。不管是西洋寺廟的歌德式屋頂，還是臺灣廟宇的起翹屋頂，其思考的根據都是相同樣的吧。人類的思考方式差異不大。見到這樣的屋頂時，人們的心情就像快要被推上天空似的。西洋的歌德式建築全然是將人心導向天上的企圖，臺灣的歌德式建築卻還可以看見南國人民快活閃動的心情。2

1924年石川欽一郎再度來臺，這次他放下軍職，以純粹的教師身分在臺灣傳播美術。同一年，他在《臺灣日日新報》開始連載〈臺北的今昔〉，以久別重逢的心境，追憶臺北城市的變化。其中一幅插圖，根據附錄的文字，可知是描繪1924年早被拆除的大天后宮，然而構圖卻與1908年《みづゑ》的《古廟》相同。

自此，我們才知道當年水彩畫雜誌中，那座白牆、紅瓦的廟宇，畫的正是臺北大天后宮。

石川欽一郎，〈臺北市の今昔〉，《臺灣日日新報》，1924年11月7日，版1。

石川對消失的大天后宮似乎情有獨鍾，1932年離開臺灣前夕，還將當時的插圖，收錄進自己的畫冊《山紫水明集》中，並將題名標為「新公園」，今昔對照，盡顯畫家對大天后宮遭到拆除的感慨。

矢壁正勝編，石川欽一郎繪，《山紫水明集》（臺北：秋田洋畫材料店，1932），頁4。（資料來源：國家圖書館 臺灣記憶 https://tm.ncl.edu.tw/）

空間的變革與臺北大天后宮

有趣的是，當1908年石川欽一郎首次描繪臺北大天后宮時，大天后宮已被他人占用，這點他在《山紫水明集》中有記述：

從博物館往水池的方向走，有一個叫天后宮的大廟，面目頹敗。此建築曾一度被現在的中學會借用。3

所謂「中學會」指的是私立臺北中學會，這是由1901年民政長官後藤新平倡議設立的私立教育機構，性質介於預備學校、私立中學與夜間補習班之間，校址借用民政長官官邸西側的建物。1908年——《古廟》繪製的那年，中學會曾短暫移至大天后宮內上課，直到1911年該廟毀損、拆除為止。換言之，石川筆下的大天后宮，在當時被用作私立學校使用。

另外，根據葉碧苓的研究，同時具備記者、漢詩人、收藏家、書畫家等多重身分的尾崎秀真，也曾在臺北中學會兼課，後來更是接任會長。尾崎秀真是石川欽一郎的友人，也就是說，石川所描繪的大天后宮，同時也是好友授課的教育場所，兩人或許時常在這附近漫遊、吟詩作畫吧？而這也能說明石川對這座古廟懷抱的感情。4

大天后宮拆除的數年後，在新公園內，一座名為「ライオン」（公園獅）的洋食館成立，石川欽一郎與尾崎秀真都是這間新餐廳的客人，石川每個月會在公園獅舉辦藝文沙龍「番茶會」，尾崎秀真也參與其中。日後，石川也在這裡與他的學生們一同參與臺灣水彩畫會的成立。

1927年11月20日，「臺灣水彩畫會」成立大會於公園獅舉行，出席者有石川欽一郎（右三）、倪蔣懷（右二）、藍蔭鼎（左二）、陳英聲（左三）、李梅樹（左四）等人（李梅樹紀念館臉書貼文）

如今，大天后宮僅存部分的殘蹟如柱礎、基石，仍散落在公園內，供人休息使用。中學會在1933年併入私立成淵學校，也就是今日的成淵中學前身，公園獅更是不見蹤跡。

我們與當年的石川欽一郎一樣，跟不上都市的變遷與革新，同樣對老舊事物的消失懷抱著惋惜的情感。狹窄、濕熱且多天災的島嶼，無法徹底容下漫長時間積累的文化記憶，大天后宮、新公園、公園獅、臺北中學會成為同一空間但不同時間的歷史遺留，先後消失，而我們只能盡可能的抓住飄蕩在歷史煙塵中的碎屑，保留其曾有的餘溫。5

1. 李乾朗，《臺灣古建築圖解事典》（臺北：遠流，2011），頁289。

2. 顏娟英譯著，《風景心境：台灣近代美術文獻導讀》（臺北：雄獅圖書，2001），頁40。

3. 矢壁正勝，《山紫水明集》（臺北：秋田洋畫材料店，1932），頁4。

4. 葉碧苓，〈尾崎秀真經營私立臺北中學會之研究〉，《臺灣學研究》26期（2020-12），頁1-36。

5. 本文改寫自書院街五丁目的美術史筆記臉書貼文〈古廟：石川欽一郎與消失的臺北大天后宮〉（2022-06-09）與Matters同名文章。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 當畫家作為歷史的見證者：消失在二二八公園內的臺北大天后宮

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