自由開講》柯文哲，「管好你家的狗吧！」

◎游森琳

柯文哲一向是大男人主義，歧視、侮辱女性言行一籮筐，民眾黨上行下效也爆發了諸多的性平案件，最近一名自稱曾在賴香伶辦公室任職的女子貼文，曾協助舉辦某場民眾黨至法務部調查局考察之活動，負責邀集民眾黨各委員辦公室參與、規畫考察行程、安排交通餐食等行政事務。2020年9月14日，考察當日她穿著平時上班的服裝。沒想到招來立委邱臣遠不斷朝她身體上下打量，中午時刻我蹲下來逐一詢問立委們，問邱臣遠時「委員，請問需要幫忙你準備便當嗎？」他回「不用便當」，同時邱將手放在她的大腿上的左手，視線停留在她露出裙外的腿上，讓她感到不舒服，賴香伶在場親眼目賭，受害者向他申訴，賴香伶視若無睹、毫無作為！

受害者對於加害者邱臣遠騷擾行為，人、事、時、地指證歷歷，邱遠臣又常在辦公室內，討論同事的三圍尺寸，以及提及「辦公室是他的後宮」、「女同事們是他的小老婆」等言行，都讓女同事們感到相當尷尬不舒服。

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邱臣遠對於自己的性騷言行不認錯、毫無悔意，卻在凌晨2點臉書發文，表示關於有網友於社群媒體，影射邱臣遠有性騷擾之情事者，予以提告，邱臣遠打人喊救人、作賊喊抓賊，加害者反要提告被害者，邱臣遠的惡行惡狀，難道這是民眾黨縱容慣犯的一貫的作風？

民進黨內爆發性平案件時，主席賴清德第一時間當機立斷、毫不護短、嚴懲加害者樹立官箴；民眾黨、國民黨系出同門，對於黨內所發生的性騷案件，遮遮掩掩以拖待變，想以事情過了就水無痕了，套一句柯文哲的話「（性騷案件）騙得了一時騙不了永遠」，賴香伶自詡為女性、弱勢、勞工群族發言的「正義使者」，卻在現場親眼目睹受害者被侵犯，不但不加以制止，事後還指責受害者爆料另有政治目的；加害者邱臣遠犯錯不但不道歉，還具文要提告受害者。

賴香伶（左）自詡為女性、弱勢、勞工群族發言的「正義使者」，卻在現場親眼目睹受害者被侵犯，不但不加以制止，事後還指責受害者爆料另有政治目的；加害者邱臣遠（右）犯錯不但不道歉，還具文要提告受害者。（資料照）

民眾黨現又另一樁被踢爆性騷擾的案件，柯文哲於2022年11月訪日本沖繩前夕，悠遊卡公司一名男職員對日本琉球銀行女職員性騷，傳私密照給女方，讓女方覺得有性邀約企圖。 對此，悠遊卡公司副總經理林季良回應，悠遊卡公司已有召開性平會懲處該男職員申誡2次，這種丟臉丟到國外的事件，柯文哲竟輕輕地放下，包庇親信。老柯再套你一句罵賴香伶的話「管好你家的狗吧！」

（台灣活力旺企業協會理事）

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