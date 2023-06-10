自由開講》論大安提名謝佩芬對民進黨前途發展的重要

吳默聲

近期民進黨在全國各地展開立委徵召提名作業，其中雙北人選特別關鍵，因為地緣因素關係，必然是各大媒體矚目焦點。其中大安區經過選制改變後，民進黨在此均難獲佳績。如今國民黨已提名羅智強，但民進黨究竟獎落何方仍混沌不明。當前政壇ME TOO風波正烈，李正皓也已退選，大安區在此必須提名一位沒有爭議，但又兼顧教文區特性，且在地深耕的候選人，建議民進黨提名謝佩芬。

不論從學經歷、對黨的奉獻度、還有勤走地方的用心，均應當鎖定謝佩芬為唯一人選，不只能看到民進黨提名的用心，也是對大安選民的負責，更是對未來有志加入民進黨的青年朋友，立下最好的示範！

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首先，大安區的選區特性確實非常偏藍，縱使李慶安因為雙重國籍事件辭職，補選後國民黨照樣取勝，這象徵的是該選區的結構。但這代表民進黨在該區必敗嗎？那倒未必，而是應當找對人。謝佩芬的藍綠意識形態並非主要箭靶，同時她也是民進黨立場的堅定擁護者。至少在意識形態對決上，羅智強對謝撈不到好處，但謝佩芬在政治立場又非搖擺不定者，這是很好的選戰基礎。

謝佩芬年輕又學經歷優異，紮實經營基層，廣獲各派系好評，這樣的優秀年輕人才，本該是民進黨極力爭取對象。（本報資料照）

甚至我們可以說，連南投縣立委選舉，民進黨以全力衝刺，最後都能將最難打的「內地」打下，難道大安區選民就一定鐵板一塊？我相信，只要黨中央重視這區，有最好的團隊，她就能擊潰華而不實的羅智強。

再者，大安區當前是沒有立委的，只因為林奕華貪圖台北市副市長職務，藉著選罷法漏洞，背棄選民承諾，甚至因為技術規避，也讓補選無法進行，大安區民已經被國民黨拋棄過一次，難道要再被拋棄？更何況羅智強從來就不是腳踏實地的政治人物，先是想選基隆市長不成，後來又變成想選台北市長、最後退而任台北市議員，議員再中途辭職跑去桃園蹲點，未獲提名竟就逕自落跑，又回來北市參選，這樣的人將政治承諾視若無睹，大安區民可以接受言而無信的人嗎？

因此，羅智強縱然名氣盛大，知名度極高，所謂「空軍很強」，也不代表他沒有任何先天破綻。相反的，謝佩芬除了黨籍並非在地傳統優勢之外，客觀條件上並無任何問題。

先以政治誠信來說，賴主席提出誠信條款，不建議現任議員候選人帶職參選立委，謝佩芬完全符合這項定義。目前綠營有志參選者，也唯有她是在去年果斷未爭議員選舉，專心拚戰這次立委，且是賴主席公布建議案前便做到。

再來客觀條件上來說，謝佩芬在大安區的台灣大學完成法律系與政治系學業，並考取律師以及錄取率極低的司法官考試，堪稱在學業基礎上無可挑剔。又負笈美國哈佛大學完成法學院與甘迺迪學院課程，先後取得兩個難度極高的碩士學位。同時又通過美國律師考試，在學業基礎上再度證明沒有任何瑕疵。

賴主席這次選舉，同時也高度注意國際視野，民進黨近年主打國際牌、親美牌，謝佩芬是台灣少數具有任職於聯合國外交官經歷的台灣人。以台灣不知何年何月才能加入聯合國，目前就有現成人才擔任過聯合國外交官，這樣的人才值得民進黨重視。

不只是學經歷完整外，謝佩芬本身擔任民進黨國際部主任同時，也參與每一場大小造勢活動，在政論節目上也能看見她為黨辯護，紮實經營人際關係與媒體曝光，不管陸戰、空戰都有傲人成績。

外界或許相當矚目台北市議員苗博雅的動向，但苗博雅過去在媒體上有些爭議，在民進黨內支持者評價褒貶不一，甚至在台北市黨部內部投票支持對象，更是一票未取。我們高度擔心送走一個高聲量也高爭議的李正皓後，換上的是爭議同樣也高，又未能取信黨內的苗博雅，民進黨是否會重蹈覆轍？

更重要的是，謝佩芬年輕又學經歷優異，紮實經營基層，廣獲各派系好評，這樣的優秀年輕人才，本該是民進黨極力爭取對象。何況她已在黨內，求戰意志又旺盛，黨應該勇敢提名，做出對年輕世代正面的示範效果。

一個政黨必須要永續、長久經營，就是要始終有源源不斷的優秀人才。謝佩芬的提名，象徵的不只是民進黨對於優秀後進的重視，更是對民進黨價值、對年輕世代正面激勵效果的展現。值此一役，務必慎思提名人選，因為這將影響民進黨未來的前途發展。

（台灣大學碩士、民進黨國會助理）

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