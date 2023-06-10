晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》論大安提名謝佩芬對民進黨前途發展的重要

2023/06/10 15:53

吳默聲

近期民進黨在全國各地展開立委徵召提名作業，其中雙北人選特別關鍵，因為地緣因素關係，必然是各大媒體矚目焦點。其中大安區經過選制改變後，民進黨在此均難獲佳績。如今國民黨已提名羅智強，但民進黨究竟獎落何方仍混沌不明。當前政壇ME TOO風波正烈，李正皓也已退選，大安區在此必須提名一位沒有爭議，但又兼顧教文區特性，且在地深耕的候選人，建議民進黨提名謝佩芬。

不論從學經歷、對黨的奉獻度、還有勤走地方的用心，均應當鎖定謝佩芬為唯一人選，不只能看到民進黨提名的用心，也是對大安選民的負責，更是對未來有志加入民進黨的青年朋友，立下最好的示範！

首先，大安區的選區特性確實非常偏藍，縱使李慶安因為雙重國籍事件辭職，補選後國民黨照樣取勝，這象徵的是該選區的結構。但這代表民進黨在該區必敗嗎？那倒未必，而是應當找對人。謝佩芬的藍綠意識形態並非主要箭靶，同時她也是民進黨立場的堅定擁護者。至少在意識形態對決上，羅智強對謝撈不到好處，但謝佩芬在政治立場又非搖擺不定者，這是很好的選戰基礎。

謝佩芬年輕又學經歷優異，紮實經營基層，廣獲各派系好評，這樣的優秀年輕人才，本該是民進黨極力爭取對象。（本報資料照）

甚至我們可以說，連南投縣立委選舉，民進黨以全力衝刺，最後都能將最難打的「內地」打下，難道大安區選民就一定鐵板一塊？我相信，只要黨中央重視這區，有最好的團隊，她就能擊潰華而不實的羅智強。

再者，大安區當前是沒有立委的，只因為林奕華貪圖台北市副市長職務，藉著選罷法漏洞，背棄選民承諾，甚至因為技術規避，也讓補選無法進行，大安區民已經被國民黨拋棄過一次，難道要再被拋棄？更何況羅智強從來就不是腳踏實地的政治人物，先是想選基隆市長不成，後來又變成想選台北市長、最後退而任台北市議員，議員再中途辭職跑去桃園蹲點，未獲提名竟就逕自落跑，又回來北市參選，這樣的人將政治承諾視若無睹，大安區民可以接受言而無信的人嗎？

因此，羅智強縱然名氣盛大，知名度極高，所謂「空軍很強」，也不代表他沒有任何先天破綻。相反的，謝佩芬除了黨籍並非在地傳統優勢之外，客觀條件上並無任何問題。

先以政治誠信來說，賴主席提出誠信條款，不建議現任議員候選人帶職參選立委，謝佩芬完全符合這項定義。目前綠營有志參選者，也唯有她是在去年果斷未爭議員選舉，專心拚戰這次立委，且是賴主席公布建議案前便做到。

再來客觀條件上來說，謝佩芬在大安區的台灣大學完成法律系與政治系學業，並考取律師以及錄取率極低的司法官考試，堪稱在學業基礎上無可挑剔。又負笈美國哈佛大學完成法學院與甘迺迪學院課程，先後取得兩個難度極高的碩士學位。同時又通過美國律師考試，在學業基礎上再度證明沒有任何瑕疵。

賴主席這次選舉，同時也高度注意國際視野，民進黨近年主打國際牌、親美牌，謝佩芬是台灣少數具有任職於聯合國外交官經歷的台灣人。以台灣不知何年何月才能加入聯合國，目前就有現成人才擔任過聯合國外交官，這樣的人才值得民進黨重視。

不只是學經歷完整外，謝佩芬本身擔任民進黨國際部主任同時，也參與每一場大小造勢活動，在政論節目上也能看見她為黨辯護，紮實經營人際關係與媒體曝光，不管陸戰、空戰都有傲人成績。

外界或許相當矚目台北市議員苗博雅的動向，但苗博雅過去在媒體上有些爭議，在民進黨內支持者評價褒貶不一，甚至在台北市黨部內部投票支持對象，更是一票未取。我們高度擔心送走一個高聲量也高爭議的李正皓後，換上的是爭議同樣也高，又未能取信黨內的苗博雅，民進黨是否會重蹈覆轍？

更重要的是，謝佩芬年輕又學經歷優異，紮實經營基層，廣獲各派系好評，這樣的優秀年輕人才，本該是民進黨極力爭取對象。何況她已在黨內，求戰意志又旺盛，黨應該勇敢提名，做出對年輕世代正面的示範效果。

一個政黨必須要永續、長久經營，就是要始終有源源不斷的優秀人才。謝佩芬的提名，象徵的不只是民進黨對於優秀後進的重視，更是對民進黨價值、對年輕世代正面激勵效果的展現。值此一役，務必慎思提名人選，因為這將影響民進黨未來的前途發展。

（台灣大學碩士、民進黨國會助理）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書