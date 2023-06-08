自由開講》談高階核廢料與政治口水

陳逸南

依《自由時報》6月8日A4版報導「賴營批無法處理核廢禍首 侯反嗆：你們不做我來做」，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜質疑中央不處理核廢料，民進黨總統參選人賴清德陣營直指侯卡住核一廠乾式貯存場水保計畫十年，才是核廢料無法處理的罪魁禍首。侯友宜昨天反擊說，賴清德過去八年擔任行政院長、副總統，又身為萬里人，有關心過核廢料處理嗎？他嗆說：「你們不做，我來做！」

侯友宜質疑中央不處理核廢料，賴清德陣營直指侯卡住核一廠乾式貯存場水保計畫十年，才是核廢料無法處理的罪魁禍首。（本報資料照）

在核能發電技術上，核燃料循環是指核燃料進入反應爐之前的製備，以及在反應爐中燃燒後之處理的整個過程。核燃料循環模式分為兩種：一次通過的開路循環模式（下稱A方式）和閉式循環模式（下稱B方式）。採用A方式不對使用過燃料棒（高階核廢料）進行後處理（再處理及再利用），而是在中間貯存後直接進行最終處置。採用B方式則對高階核廢料經由「再處理」來回收鈽239、鈾235再利用，而後再對剩餘的強放射性廢物進行最終處置。

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查日本東京工業大學應用物理學科出身的前首相菅直人先生，在其所著《核災下的首相告白》2021年3月出版中譯本第209頁很專業地指出：「對於核廢料的中間貯存、再處理、放射性廢棄物的處理與最終處置，這些稱為後端（Backend）的部分，我們都還沒找到根本解決的方法。日本對核廢料循環的想法是，將核電廠使用過的核燃料經過再處理產生鈽，然後用作快中子增殖反應爐的燃料，再次發電。」

由技術觀點分析，台灣核燃料循環之走向（A方式）與日本（B方式）有些不同，日本把大部份使用過的燃料棒（高階核廢料）放在青森縣六所村，其中「再處理」及「最終處置」問題，仍然未妥善解決。而台灣核燃料循環採用「A方式」沒有進行「再處理」，目前仍卡在「中間貯存」階段，亦即計畫把高階核廢料移到核能廠外的乾式貯存裝置，該負責的是誰？不用爭辯，還有人想要把高階核廢料移離「新北市」這可能嗎？因此「你們不做，我來做！」的政治口水解決不了問題。甚至於連「孫悟空變魔術」也不能解決此項難題，只有智慧地、理性地因應。

（作者為科技法律工作者）

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