自由開講》台灣的總統選舉走向：從美國不會選邊站談起

邱志偉

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）日前再度來台訪問，外界相當關注她是否將會見各黨的總統候選人，AIT主席再次重申，美國不會介入台灣的總統大選，也不會選邊站。不過，即便美國沒有特定立場，但有一個立場可以確定的是，美國不可能支持「親中遠美」的候選人，且面對當前詭譎的情勢，各黨如何爭取民意支持，必然將牽動總統選舉與台美關係。

AIT主席羅森柏格日前再度來台訪問，外界相當關注她是否將會見各黨的總統候選人，AIT主席再次重申，美國不會介入台灣的總統大選，也不會選邊站。（總統府提供）

過去在政治學界的相關研究，許多學者提出國內政治會影響國際關係的論點，特別是在台灣，各政黨總統候選人的兩岸政策，是國人矚目的焦點。放眼世界主要民主國家的選舉來說，台灣的對外政策其實是相對單純的，那就是兩岸政策的論辯。而這也是對美國為首的盟友來說，最需要注意的關鍵。只是到了這幾年美中關係改變後，對美關係也成美國相當重視的一個焦點。

請繼續往下閱讀...

對美國而言，尊重各國民主發展，當然是美國的政策最高指導方針，但如果一個國家的民主發展，朝向遠美親中，則顯然是美方所最不樂見。要知道的是，從台灣尚在戒嚴時代，由於台灣的安全保障需求，美國就時時監督台灣的人權狀況，不時令國民黨政權極為頭痛。如今，台灣已經完全民主化，民主發展已經不是美國的唯一指標，但美國絕無可能接受台灣走向被中國統一，甚至是敵視美國，擁抱中國的道路。而這件事，不只不合乎美國利益，也絕不合乎台灣人民利益，因此在這件事上，台美同盟合作便是相當自然。

然而，這樣的現象在各政黨間，卻非絕對的共識。 國民黨自連戰以來，以遊走兩岸為樂，尤其自認可以在美中之間虛實行騙，但其本質就是親中。以虛假的九二共識作掩護，實質上就是遂行買辦紅利，這到太陽花學運以後，才逐漸遭到台灣社會唾棄。特別是美中貿易戰以來，美國已要求國際企業在美中選邊站，但國民黨仍想偷渡立場，侯友宜就以不當大國棋子，行疑美論之實。更令人不解的，還有民眾黨柯文哲直接公然曲解美國智庫學者葛來儀談話，更語出羞辱，這樣行為要說爭取親美，我想大概很難取信台灣，更不要說美國政府。

當然，台灣是主權獨立國家，我們絕不以爭取哪國政府的信任作為行為指標。但是美國是台灣安全保障來源，這是無可爭辯的事實，台灣不親美，還能有哪一條出路，至少在這場選戰中，站穩親美立場，絕對是民進黨賴清德莫屬。我想縱使美國再三強調不會選邊站，結果應該還是很容易看清。

2024年的總統選舉，對台灣的重要意義，是牽動美國以及中國的三角關係。若還有總統候選人或政黨，自認以曖昧立場就能獲得國際與國內民意支持，不只是太天真，更顯得尚無資格擔任台灣總統。

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法