自由開講》遲來的台版 #metoo，但國民黨的反省遲遲不來

◎尤庭

5月底，民進黨前婦女部女性黨員遭委外廠商性騷擾案爆發後，一連串各政黨、媒體圈、藝文圈的性騷擾案件也連環被揭露。在這過程中，作為年輕世代的我，一方面在意受害者的身心狀況的平穩，但更關心各政黨——特別是民進黨、國民黨兩大政黨的內部檢討機制及對性騷擾案態度；然而遺憾的是，事發至今，爆出眾多性騷擾案件的國民黨，不只黨主席朱立倫神隱，總統候選人侯友宜更對自己先前說出「年輕妹妹，妳長的不太安全⋯，讓我們這年紀的人也能交到幼齒的好朋友」的發言，還硬凹「只是講話憨慢」。



不分顏色的政黨社會責任：要當受害者身邊的翁文方



自台版 #metoo爆發後，雖然執政黨發生多起性騷擾案件，然而後續民進黨從總統蔡英文、黨主席賴清德、秘書長許立明的各種即時性的表態和處理，有對年輕女性打了一劑鎮定劑：民進黨這次會負起責任當翁文方，和受害者站在一起。



自民進黨對未即時接住受害者的副秘書長立即停職，總統、主席及秘書長明確表態道歉和改進，並祭出革新方案：建立直接申訴窗口、零容忍的處理原則，以及賴清德及全黨共同上性平教育課程，民進黨採取的態度就是：全面認錯、全面反省。執政黨願意承認錯誤，負起責任面對曾經的錯誤，說實在的作為目前受害比例最高的年輕女性，確實感到欣慰。



「年輕妹妹妳長得不太安全」發言，侯友宜道歉過嗎？



反觀在野最大黨的國民黨，至今接二連三被爆出立委傅崐萁性騷、強吻媒體記者，國民黨朱立倫主席幕僚、曾任傳媒及大報主編的曾柏文也被多位作家及記者控訴上車聊聊性騷擾，連國民黨立委陳雪生在昨（6）日也遭北院二審判決確定，用肚子頂民進黨立委范雲，並說出「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」構成性騷擾，需賠償8萬元。



國民黨總統候選人侯友宜2018年也曾在公開場合，對年輕女性說：「年輕妹妹，妳長得不太安全」，公然性騷擾、調侃女性；2013年國民黨前駐美代表處前國會組組長李中偉，也在辦公室對女性強行牽手、索吻，也遭法院判定被害人勝訴。更令人髮指的是，2015年國民黨高雄市議員陳志銘，載一名女性選民到公園手指性侵得逞，遭判4年有期徒刑。



國民黨「反攻」不成，連「反省」都做不到



國民黨對一切黨內性別爭議，睜一隻眼、閉一隻眼，還大言不饞的強調，黨內性平機制完備，一切只是政治泥巴戰，絲毫沒有反省之意。至今，國民黨主席朱立倫除了第一時間指責他黨外，面對黨內性騷擾、性侵害事件不只隻字不提，甚至神隱消失。說國民黨是一個反攻大陸不成，連自身反省都做不到的政黨真是不為過。

國民黨對一切黨內性別爭議，睜一隻眼、閉一隻眼，還大言不饞的強調，黨內性平機制完備，一切只是政治泥巴戰，絲毫沒有反省之意。圖由左至右依序為：國民ˇ黨主席朱立倫、立委傅崐萁、立委陳雪生及國民黨總統候選人侯友宜。（報社合成／資料照、中央社）



面對連環的「#metoo」性騷擾事件揭露，衷心請託各政黨負起社會責任，妥善面對黨內性平教育與機制不全的問題，同時更拜託國民黨作為「百年老黨」，不要反攻大陸不成，連在台灣好好做好性平反省都做不到！

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（教育工作者）

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