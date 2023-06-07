胡，怎麼說》#Me Too 反性騷巨浪席捲形成「神魔混戰」！

#Me Too 反性騷巨浪迅速席捲台灣形成「神魔混戰」！

以羅爾斯（John Rawis） 巨著《正義論》提出的「正義是社會制度的首要價值」-自由原則與平等原則，以及「作為公平的正義」，來檢視這波台灣掀起海嘯般的神魔混雜而出現神魔混戰現象。

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神的部分是:自由原則放在反性騷浪潮中，就是增進受害者表述的自由，平等原則放在反性騷浪潮中，則是促進性別平等，不因性別不同、權力不同，而發生支配宰制的不公平關係。魔的部分則是，利用#Me Too 搞政治鬥爭，或公報私仇，只想藉此把所有對手都鬥倒鬥臭，一舉奪取權位。

這波反性騷巨浪雖起始於一個綠營內部發生的性騷案，因正逢大選在即，藍營政、媒、嘴、網見獵心喜、手癢嘴賤，藉此發動全面性對綠營政治鬥爭，不過，不到一週就很快擴大漫延，到各黨各派、各界各行業，並成為控訴權勢製造的性別迫害、揭穿父權支配造成職場不公不義，以公開個人遭遇性騷的傷疤陰影，不再於暗夜想到就痛，來獲得療傷止痛及心理救贖，讓權勢者、支配者（說白了就是性騷加害者），大部分仍有羞惡之心者，都不得不低頭認罪、俯首認錯，但仍有少數明明犯錯卻抗拒不從、吃定受害者難有實證、竟嗆叫受害者「歡迎來告」。

涉性騷案的，黨不分藍綠白黃無、人不分東西南北中!這波巨浪目前仍方興未艾，還在持續發展中，尚難預料會衝到何人或沖倒何方神魔，就被認為是社會上性騷普遍猖狂的所謂文化因素-父權支配文化來說，在漢人文化中可說已被「姑息了三千年」，不可能一個運動就都平反過來又不會過正，但總括來看，到目前為止，這場神魔混戰，漸漸形成「神長魔消」之趨勢微光，是與非、應為與不應為、人我之間的分際的尊重，因此，我才認為台灣也可能因禍得福，讓這波反性騷巨浪，有機會成為台灣邁向性別公平、促進社會正義的一個重要里程碑！

反性騷運動，開始擴大就是因為政治，到現在也避不開政治鬥爭的你死我活、公報私仇等等，以下就從三個面相談這場#Me Too 反性騷巨浪中神魔混雜及混戰現象:

1，清算、鬥爭。

反性騷當然是在算舊帳，勇敢揭穿加害者的當時的惡行，要加害者道歉及付出代價，讓受害者心裡長久的隱疤。見光後漸漸療癒、不再沉沉的痛，而且，在實例中，看到一個加害者造成的受害者都是一群、而不只一人，只是畏於許多因素及制約而不敢說出來，即使說出來及求助了，卻被壓下去，現在總算社會氛圍形成，可以大聲講出遭遇了，不再受害還要忍氣吞聲、還要含羞帶怯。#Me Too掃除的就是這陰影及壓力。

要說清算，這也是一種清算，不必避諱使用這個辭。不過，如政黨及媒體只針對性的、選擇性的對某一個黨、一個派系的案例全面加力打擊，卻蒙上眼睛、捂上耳朵，看不到、聽不到自己黨內或媒體內部的性騷案，卻專門針對對手黨派的性騷案往死裡打，動輒要求其高層下台退選，那就不只是清算，而且根本就是藉#Me Too搞政治鬥爭，政治鬥爭的目的就是要「你死我活」!藉#Me Too搞政治鬥爭在大選取得骯髒的勝利，也在所不惜！

2，殺錯、錯殺。

在神魔混雜及混戰中，「殺錯」恐難免，但是，知道殺錯之後，應該更高規格平反，否則被殺錯一曝光即聲名俱裂，何以平復?那正是公平正義的背反!所幸，目前出現的殺錯蓋少，倒是罪不及死的爭議一直都有，當然，不能排除其間存在私仇藉#Me Too公報的可能性。

至於「錯殺」，前面說過，涉案者黨無分藍綠白黃無，不是沒被爆就是沒有，沒被揪出的所謂黑數，誰知道?利用前某某黨立委+現某某黨立委的對話、放話說某某黨的性騷案黑數1比100，這根本就是下流的套招話術，目的無非藉#Me Too搞政治鬥爭。若這黑數是真的，也是各黨都一樣的黑。

3，雙最、雙開...雙標。

因性騷案在風頭上，媒體緊追，當事者必須在最短時間內、最完整的說明，這個「雙最」看來已在政黨實踐了。「雙開」，則是涉案就開除黨職、開掉（辭去）公職，目前看來賴清德領導的民進黨差不多這樣做了，國民黨、民眾黨則只會要求別人、從不反省自己，若要雙開，就各黨都嚴格要求別人也約束自己，不要像現在，藍白軍只把性騷案當做政治鬥爭攻打敵黨的武器。

一個最明顯的雙標，就是國民黨立委陳雪生涉性騷被法院判決賠款8萬元，幾天來天天喊上千次要人下台、辭職、退選的國民黨，做了什麼事?什麼都沒有，立委不必辭、提名他參選下屆立委也不會影響...，那麼，朱立倫、侯友宜這幾天講別黨別人的重話，一輪到自己黨就全都是空話、屁話!

像陳雪生這個案，因立院院會，眾目睽睽、鏡頭上百，才難逃法網。大多數案件不是這樣，常在暗無天日或在私空間發生，一些被指性騷，說是歡迎受害者提告，根本就是加害者卸責之辭，因為性騷證據難保存，而且大都還談不上刑法上妨害自由罪嫌，所以，即使受害者指證歷歷，也難以罪成，藍營那個花蓮王被控性騷，要求對方提告根本卸責脫罪，國民黨說啟動調查，你能信嗎?綠營一個資政也被控涉性騷，原來也說要告，但後來決定不告了，因為告了甚至告贏了，也不能反證你清白。

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