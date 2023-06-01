晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》終有一天，年輕人會拆穿柯文哲的假面具

2023/06/01 11:59

◎游森琳

根據總統候選人的民意調查，柯文哲在年輕人喜好度方面領先賴、侯兩位，這民調我非常相信；我也曾經年輕，我也曾經喜好柯文哲，不但是他的仰慕者，更是他的狂熱粉絲，競選台北市長期間，柯文哲有任何造勢活動時，我一定呼朋引伴遠從宜蘭到台北參加柯的造勢場子搖旗吶喊，柯文哲是我的偶像也是英雄，看到柯文哲就是一個字「爽」！

根據總統候選人的民意調查，柯文哲在年輕人喜好度方面領先賴、侯兩位。圖為前台北市長柯文哲。（資料照）

我從《大便理論》認識柯文哲；八、九年前偶而看到柯文哲演講的影片：柯說 「我早上上大號後檢視我的大便，看看昨天吃了一客2000元的套餐和平常吃的50元的便當有甚麼不同…..」，太幽默了、太有哲理了！開始關注柯文哲，台大醫師、葉克膜之父、IQ157、講話有深度、廣度是不可多得的人設，一位「救世主」的降臨，台灣有救了！參選台北市長只是柯文哲的試金石而已！

選前為博取民進黨及淺藍人士的奧援，柯文哲自稱「墨綠」、「二二八受難家族後代」博取選民的認同，爭取連任時向深藍及共產黨拋媚眼大倡「兩岸一家親」騙選票，選後發覺柯文哲是一個只有利益，沒有立場、沒有是非的變色龍！

主政台北市時秉持「清廉勤政」，結果信誓旦旦的一定嚴辦的「五大弊案」，在利益浮現眼前時「五大弊案」立刻變成「五大案」，利字當頭就屈服財團、擁抱財團，與財團勾搭、喝紅酒，「五大案」高高舉起輕輕放下，慢慢磨合至卸任後猶然無法解決；柯文哲的「清廉」只是掛在嘴邊，巧立名目胡亂花費公帑、任由屬下、幕僚貪汙腐敗，腐化的台北市政府在縣市長成績評比始終吊車尾，柯文哲的颟頇無能搞砸了「清廉勤政」的招牌，盼望中的「救世主」形象徹底幻滅了！

因誤解而盲目崇拜的「英雄」的形象，在老柯八年的執政表現，讓我看清並徹底崩潰了！柯文哲有小聰明，具有天賦的「鑽石嘴」，伶牙俐嘴、口才便給「烏龍轉桌」，凡事以「自我利益」為中心思想，朋友、幕僚、恩人都是他所使喚的「狗僕人」，不合他意、沒有利用價值時就像「衛生紙」用完即丟；柯文哲處事待人的手法都用「詐」與「騙」，老柯把「詐術」玩得爐火純青、淋漓盡致，利益予取予求無往不利！

最後揭穿「大謊話家」的傑作： 華府兩岸專家葛來儀稱： 「北京對於台灣明年的總統大選，會傾向支持曾來往過的民眾黨主席柯文哲」。對此，柯文哲竟厚顏無恥的扭曲成自己是「最能成為美中溝通橋樑的候選人」。葛來儀立刻澄清表示，「她並沒有為柯文哲背書，因柯文哲是會撒謊的人！ 」

因誤會而蒙蔽了眼睛，日久見人心，仔細觀察柯文哲的一言一行，揭開柯文哲的面具後，終究會看清辨明心目中的柯文哲，是神、是鬼?

（台灣活力旺企業協會理事）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書