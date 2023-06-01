自由開講》終有一天，年輕人會拆穿柯文哲的假面具

◎游森琳

根據總統候選人的民意調查，柯文哲在年輕人喜好度方面領先賴、侯兩位，這民調我非常相信；我也曾經年輕，我也曾經喜好柯文哲，不但是他的仰慕者，更是他的狂熱粉絲，競選台北市長期間，柯文哲有任何造勢活動時，我一定呼朋引伴遠從宜蘭到台北參加柯的造勢場子搖旗吶喊，柯文哲是我的偶像也是英雄，看到柯文哲就是一個字「爽」！

根據總統候選人的民意調查，柯文哲在年輕人喜好度方面領先賴、侯兩位。圖為前台北市長柯文哲。（資料照）

我從《大便理論》認識柯文哲；八、九年前偶而看到柯文哲演講的影片：柯說 「我早上上大號後檢視我的大便，看看昨天吃了一客2000元的套餐和平常吃的50元的便當有甚麼不同…..」，太幽默了、太有哲理了！開始關注柯文哲，台大醫師、葉克膜之父、IQ157、講話有深度、廣度是不可多得的人設，一位「救世主」的降臨，台灣有救了！參選台北市長只是柯文哲的試金石而已！

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選前為博取民進黨及淺藍人士的奧援，柯文哲自稱「墨綠」、「二二八受難家族後代」博取選民的認同，爭取連任時向深藍及共產黨拋媚眼大倡「兩岸一家親」騙選票，選後發覺柯文哲是一個只有利益，沒有立場、沒有是非的變色龍！

主政台北市時秉持「清廉勤政」，結果信誓旦旦的一定嚴辦的「五大弊案」，在利益浮現眼前時「五大弊案」立刻變成「五大案」，利字當頭就屈服財團、擁抱財團，與財團勾搭、喝紅酒，「五大案」高高舉起輕輕放下，慢慢磨合至卸任後猶然無法解決；柯文哲的「清廉」只是掛在嘴邊，巧立名目胡亂花費公帑、任由屬下、幕僚貪汙腐敗，腐化的台北市政府在縣市長成績評比始終吊車尾，柯文哲的颟頇無能搞砸了「清廉勤政」的招牌，盼望中的「救世主」形象徹底幻滅了！

因誤解而盲目崇拜的「英雄」的形象，在老柯八年的執政表現，讓我看清並徹底崩潰了！柯文哲有小聰明，具有天賦的「鑽石嘴」，伶牙俐嘴、口才便給「烏龍轉桌」，凡事以「自我利益」為中心思想，朋友、幕僚、恩人都是他所使喚的「狗僕人」，不合他意、沒有利用價值時就像「衛生紙」用完即丟；柯文哲處事待人的手法都用「詐」與「騙」，老柯把「詐術」玩得爐火純青、淋漓盡致，利益予取予求無往不利！

最後揭穿「大謊話家」的傑作： 華府兩岸專家葛來儀稱： 「北京對於台灣明年的總統大選，會傾向支持曾來往過的民眾黨主席柯文哲」。對此，柯文哲竟厚顏無恥的扭曲成自己是「最能成為美中溝通橋樑的候選人」。葛來儀立刻澄清表示，「她並沒有為柯文哲背書，因柯文哲是會撒謊的人！ 」

因誤會而蒙蔽了眼睛，日久見人心，仔細觀察柯文哲的一言一行，揭開柯文哲的面具後，終究會看清辨明心目中的柯文哲，是神、是鬼?

（台灣活力旺企業協會理事）

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