自由開講》政府應當思考邀請澤倫斯基訪台的可能性

邱志偉

烏俄戰爭爆發至今已超過一年，雙方都進入長期持久戰。俄羅斯領導人普廷如今幾乎成為全球孤兒，但烏克蘭總統澤倫斯基已經成為國際知名領袖，由於堅持領導烏克蘭力抗入侵，變成力抗威權最知名的代表。台灣如今也是應對極權政體中國的最前線，可能受到中國武力入侵，與烏克蘭地位極為相似。特別是澤倫斯基近期首訪亞洲日本，我認為應當思考邀訪台灣的可能性，表達我們對力抗威權的決心，同時借鏡烏克蘭經驗，檢視如何應對威權國家。

首先，烏克蘭總統這次首訪亞洲，到了日本廣島與主要G7領導國家會面，同時也在這場會上，見證峰會再次提及台海和平的重要性。雖然這次的日本行程比較匆促，而且行前非常低調，主要就是擔憂某些亞洲國家的反彈。但無論如何，到訪日本仍有重要意義，特別是思考亞洲國家如日本能夠提供烏克蘭的協助等，這都對日本扮演區域民主自由堡壘角色，有相當重要的助益。

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烏克蘭總統首訪亞洲，到了日本廣島與主要G7領導國家會面。（AFP）

再來，個人認為相當值得關注的是，烏克蘭與俄羅斯皆屬半總統制國家，兩個半總統制國家發生戰爭，這對台灣有很重要的啟示，因為台灣也是半總統制國家。過去二十多年來，台灣多次為了憲政體制該如何運作，總統與內閣、國會的角色該如何運行，有很多的爭辯。何不以烏克蘭總統為首，帶領相關的專家學者一同來台論辯政府運作經驗，可以舉行國際研討會，或是國會專題演說，如此也提供台灣借鏡，半總統制國家如何應對戰爭。

接著，我認為國際社會至今依然低估，烏俄戰爭與台海危機的可能性，當前世界最大的核武國家，扣除俄羅斯、美國，就是中國。其中俄羅斯已經幾乎沒有民主國家的實質運作樣態，而中國則是集權共產政體的代表。俄羅斯的對外侵略已經形同宣告，若世人持續縱容這樣的國家對外擴張，那中國必然會加以學習，而台灣將是中國對外侵略的第一線。非常期盼若烏克蘭總統來訪，能讓世人更加警覺台灣與烏克蘭的處境相似，國際社會萬不可姑息中國。 最後，我也希望政府能夠藉此機會，認真盤點我國的戰略物資，以及面對入侵，台灣的國防是否能加以因應。若能夠援烏作戰，本文係指除金錢援助外，在不妨礙台灣戰備前提下，盤點能夠提供協助的戰略物資，或是民生必需品。

我也相信，若澤倫斯基選擇來台訪問，必然將引來北京的中共不悅。但我們不能因為北京的不悅，就阻礙台灣的外交活動。特別是中國至今，依然是俄羅斯重要戰略物資的供應國，雖非檯面上行為，但實質上依然給予俄國協助。今年三月，習近平更大動作訪問莫斯科，強力表達對普廷支持，這種兩大獨裁者的惺惺相惜，就是我們最擔憂的國際變局。不要忘記，希特勒或墨索里尼最早也是用這樣的互動模式，導致二戰歐洲之火一發不可收拾。如今北京與莫斯科已達成這樣默契，台灣更應當具體行動展現對烏克蘭的支持，因此我建議應當邀請澤倫斯基訪台，表示政府的決心。

（立法委員）

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