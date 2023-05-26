漫遊藝術史》千言萬語：陳植棋的明信片

我們到美術館看展覽，結束時，常常在出口處能買到印有展覽作品的明信片。可以當作紀念品，也可以再寄給親朋好友。這張也是如此印製的明信片，日文寫作「繪葉書」。比較重要的是，《臺灣風景》原作可能已不存，這張明信片成為我們仍能夠認識作品的依據。

◎蔡家丘

一、1928年，陳植棋《臺灣風景》明信片，家族收藏

陳植棋《臺灣風景》明信片。謝國興、王麗蕉主編，《陳植棋畫作與文書選輯》，臺北：中研院臺史所，2017.08，頁137。

我們到美術館看展覽，結束時，常常在出口處能買到印有展覽作品的明信片。可以當作紀念品，也可以再寄給親朋好友。這張也是如此印製的明信片，日文寫作「繪葉書」。比較重要的是，《臺灣風景》原作可能已不存，這張明信片成為我們仍能夠認識作品的依據。

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陳植棋（1906-1931），出生於汐止橫科，1920年就讀臺北師範學校。1924年因校方安排修學旅行時偏袒日本學生，參與抗議學潮而遭退學。在美術老師石川欽一郎（1871-1945）的鼓勵下，立志於美術創作，隔年考入東京美術學校西洋畫科。《臺灣風景》是他第一次入選日本帝國美術院美術展覽會（簡稱帝展）的作品，使他成為繼陳澄波（1895-1947）之後，與廖繼春（1902-1976）同時獲得入選的第二位臺灣畫家。他在留學期間返臺創作此畫時，曾以書信般的語氣於報上刊文，向臺灣畫家呼籲：

臺灣的自然比起日本內地的更熱情，色彩更豐富，像樹木、建築物、空氣、風俗等都能呈現原色的強烈對比，維持一種極佳的和諧，有如一首感性的詩。

唯希望—若想成為一位真正的畫家，那應該更深入精神生活，並且保持純真。不要媚俗！不要妥協！1

《臺灣風景》色彩鮮明，將景物星羅棋布，畫家像是悠悠念出一首描述故鄉的臺灣民謠。庄腳路，大板車，紅磚仔厝前，身影沓沓仔行。作品首次入選帝展後，陳植棋興奮地寄出家書，每句都如同是寫給自己的期許：

我一心鑽研的是支配未來社會的藝術，所以覺悟今後要傾盡全力，猛烈奮鬥。

人若想要追求安樂的生活，就非忍耐痛苦不可。2

入選帝展為何如此重要，能使畫家深感重責大任呢？臺灣在日治時期引入現代美術（如新媒材的雕塑、油畫），成為文明進步的象徵。當時最能展示現代美術的場所，便是官方美術展覽會，包括日本的帝展，以及1927年臺灣開辦的美術展覽會。臺灣畫家挑戰競爭激烈的帝展，與日本畫家一較長短，由此證明臺灣人的文化地位。陳植棋以帶有野獸派的色彩與風格，一一網羅故鄉景物，便是要證明，臺灣畫家也擁有現代美術的眼光和技巧，能表現故鄉事物的獨特性。

特別的是，這張是陳植棋與家族留存下來的明信片，是畫家與家族留給自己的紀念品，意義非凡。上面其實沒有要給別人的訊息，有的是畫家念給臺灣的歌詩，與如家書所述的喃喃自語。

二、1930年10月12日，收件人：陳鶼々樣

陳植棋明信片。《陳植棋畫作與文書選輯》，頁113。



陳植棋於1927年與士林望族之女潘鶼鶼結婚，偕妻赴日，隔年將妻兒安頓於汐止老家，隻身於東京奮鬥。這段期間，他經常寫家書，報告留學生活。有時一次連續多張信紙，細數生活近況與創作心得，以及對家人的思念之情。1930年陳植棋以《淡水風景》再度入選帝展，在東京一接獲通知，隨即於隔日向妻子報訊。畫作還來不及翻拍印製，所以寫在一般的明信片上。正面是地址、收件人，背面寫滿字句。

11日傍晚發表，臺灣人二人入選，張秋海新入選，我以《淡水風景》一件再度入選，感到僥倖，要更加自重。萬事以身體為原動力，所以要先好好養生，接著有精神的學習。病況漸漸轉好。3

比起長篇的家書，明信片紙幅有限，卻仍透露畫家的無比喜悅。他此處的筆跡特別活潑，有的畫圈，有的拉長弧線，有的輕快挑起，轉落下一筆，有點親切有點可愛。不難想像書寫者的興奮之情，像是溜冰選手在場上迴旋飛舞後的痕跡。不過，陳植棋也因趕赴報名帝展，奔波中染病導致肋膜炎，所以提到養病一事。紙短情長，喜憂總是參半。

三、1931年1月1日，收件人：林獻堂先生

陳植棋寫給林獻堂的明信片上印有作品《淡水風景》，林獻堂博物館藏。

圖版來源：《進步時代:臺中文協百年的美術力》，臺中：國立臺灣美術館，2021.04，頁86。



陳植棋寫給林獻堂的《淡水風景》明信片的背面文字，林獻堂博物館藏。

圖版來源：《進步時代:臺中文協百年的美術力》，臺中：國立臺灣美術館，2021.04，頁86。



10月12日陳植棋向妻子通報喜訊後，16日起帝展開幕，《淡水風景》於東京府美術館展出，「繪葉書」也印好了。日本有寄賀年卡的習俗，畫家印有自己作品的明信片，是最好的賀年卡。於是隔年元旦，陳植棋將其中一張寄到了臺中霧峰。

收件人是林獻堂（1881-1956），他出身臺灣望族霧峰林家，日治時期投入臺灣政治、教育，與文化運動。1920年代，與楊肇嘉（1892-1976）、蔣渭水（1888-1931）等人領導臺灣議會設置請願運動，爭取臺灣人的權利，成立文化協會，提升臺灣文化水平。林獻堂也贊助藝術家，包括顏水龍（1903-1997）、郭雪湖（1908-2012）等人均受過他的照顧。追求更平等、自由的思想，從地方仕紳、留學生、知識分子，逐漸擴及臺灣社會各階層角落。包括陳植棋等臺北師範學校的學生們，便受到蔣渭水的感召，紛紛覺醒。當年的陳植棋從學潮份子，轉變為美術留學生，並非放棄原本的理念，而是找到一個適合自己實踐理想的途徑。對他們而言，畫作的堂堂展示，產生的力量不亞於走上街頭演說。藝術家透過官展出人頭地，猶如是為臺灣人在選舉中爭得一個席次。

《淡水風景》後來還曾為楊肇嘉所收藏，在他們眼裡，看到的不只是山丘上層層疊疊的樓房，而是一位藝術青年苦心搭建的理想國度。那個國度的草土紮實，樓房穩固，有著超乎現實的濃密厚重。因此美術創作並不拘泥於眼前的現實，也不僅是個人的藝術表現，而是在形塑臺灣存在的模樣，實踐對未來家國的想像。

從前引的書信內容、生平經歷，和親友的描述中，可知陳植棋其實是位熱血青年，滿懷對家人、美術創作，與臺灣民族的熱情，一如他振筆疾書的筆跡。然而，在這張明信片上，除了兩字賀詞外，再無隻字片語。

賀正 一月一日。

不但如此，明信片上字字工整，下筆謹慎，「正」「一」的橫筆特別拉長，帶有書法般的按捺起伏。陳植棋藉這張明信片，恭敬地向一位最重要的長輩報告自己為故鄉達到的成就。像是在某些場合，穿上難得從衣櫃取出的訂製西裝，舉止拘謹不太習慣，但掩不住青春氣息，有點正經有點帥氣。一張明信片無須多言，勝過千言萬語。

*本文原發表於蔡家丘，〈千言萬語：陳植棋的明信片〉，《漫遊按讚藝術史》（臺北：原點出版，2022），頁72-76。

1. 陳植棋，〈本島美術に与へる 〉，《臺灣日日新報》1928.09.12版3。譯文參考顏娟英譯著，《風景心境—臺灣近代美術文獻導讀》上（臺北：雄獅，2001），頁133。

2. 《不朽的青春—臺灣美術再發現》（臺北：臺北教育大學MoNTUE北師美術館，2020），頁257-259。

3. 謝國興、王麗蕉主編，《陳植棋畫作與文書選輯》（臺北：中研院臺史所，2017），頁113。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 千言萬語：陳植棋的明信片

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