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自由開講》出版產業與書店需要更完善的稅務制度

2023/05/25 16:03

吳政鴻

因網路書店平台大打折扣戰，迫使出版業與實體書店業者經營更加辛苦。近來，幾家大型實體書店陸續停止營業，例如屏東五南文化廣場已於四月底停業、高雄政大書城預計五月底關店、誠品書店信義店預計於年底吹熄燈號，不禁令同業惋惜。此外，更令人震撼的是，網路書店霸主博客來2022的年度淨利僅剩下2億 1495萬元，比起2021年的4億230萬，整體獲利衰退達46%，此次衰退的幅度是博客來創立以來最嚴重的一次。另外，出版業上櫃公司「時報出版」2023年第一季每股只賺0.07元，也寫下近七季低點，種種負面消息如雪上加霜般不斷衝擊日漸萎縮的圖書市場。

當出版市場面臨嚴峻難關時，最需要的就是政府的支持。（本報資料照）

當出版市場面臨嚴峻難關時，最需要的就是政府的支持，其中出版社及書店能否永續經營的關鍵在於「營業稅」與「營利事業所得稅」兩項稅制的合理性。

感謝文化部在2021年實施《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法》相關條文來推動圖書免徵營業稅，但因此項辦法在執行上有年限5年最多再展延5年的限制，長久的治本之道還是必須進行《加值型及非加值型營業稅法》的修法，讓圖書免徵營業稅可以取得法源依據。

「營利事業所得稅」簡稱「營所稅」，其中包含擴大書面審核、所得額標準、查帳以及稅務簽證等申報方式。在「營利事業各業所得額暨及同業利潤標準」中，適用於出版業上中下游有四項，包括「5813-11實體書籍出版」、「5813-12 數位書籍出版」、「4581-12書籍、雜誌批發」以及「4761-12書籍、雜誌零售 」（如圖）。

（圖：作者提供）

以一家全年營業收入淨額（所有收入-所有成本費用＋非營業收入） 一千萬的中小型出版社為例，如果以擴大書審方式來申報營所稅，應繳營所稅 =（年收入淨額X6%擴大書審純益率）X20%=12萬（應繳營所稅額）。以現今出版業營收低落，加上人事成本提高、紙張與印刷成本上揚、版稅增加、行銷成本上揚等狀況下，實在應該立即調降出版產業所負擔的各種稅賦。

在民國110年之前，出版相關的同業利潤標準始終都沒有因出版產業的不景氣而調整，當年度經我會（中華民國出版商業同業公會全國聯合會）提出具體數據並努力爭取調整，雖最終只獲得「費用率」與「淨利率」各調升與調降1%的微幅調整，但也開啟為出版業爭取權益的第一步。鑒於出版業近年來持續的不景氣 ，今（112）年我會也將繼續向相關單位爭取，期待與中小型出版社最有關係的「 擴大書審純益率」與「所得額標準」兩項都能爭取調降。

未來「中華民國出版商業同業公會全國聯合會」將繼續努力，針對出版免徵營業稅入法、降低出版業者稅賦負擔以及爭取出版產業補助案等方向進行；也在此提出呼籲，振興出版產業不只是文化部的責任，唯有各部會同心齊力並整合各項政策，才能成為振興出版／書店產業的最強大助力。

（作者為現任中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長）

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