自由開講》用政治口水卻反倒打臉自己人，值得嗎？

沈明正

最近的im.B詐騙案被國民黨徐巧芯憑藉鄭文燦、蘇嘉全等人出席活動與主嫌之側拍照，指控這些政治人物皆與主嫌關係匪淺，沒想到此舉卻將火燒到自家國民黨前後任的總統候選人韓國瑜及侯友宜、還有兩位市長張善政及蔣萬安。兩位市長被翻出與疑似im.B關係人陳姓商人的合照，台北市長蔣萬安第一時間指稱不認識陳姓商人，但隨即陳姓商人的回應表示自己是單純的生意人同時也是受者卻無端被扯進政治，同時表示他和蔣萬安、張善政也認識！隨即打臉蔣萬安的「不認識」之說；而對於自己擔任台南市顧問則是因他會說西班牙文及良好的國際關係，是南市府幾百位顧問之一，認為一切被政治化無限上綱。最新的新聞是韓國瑜被翻出有接受吸金十億已被起訴的秦姓商人捐政治獻金、侯友宜則是被起底是這位被起訴秦姓商人的座上賓，並有數張照片做為佐證。

張善政及蔣萬安被翻出與疑似im.B關係人陳姓商人的合照。（本報資料照）

2015年，台灣男子李冠億在藝人周杰倫完全不知情的情況下以周要在上海投資健身房的名義，向中國大陸裝潢包商借款新台幣800萬元後人間蒸發，造成包商家破人亡，2019年他回到台灣，以加入教會之名取得藝人浩子、曹格等人的合照，並對外宣稱自己和藝人關係良好以取信於人用投資、代購商品的名義在兩岸招搖撞騙，詐騙金額至少新台幣5千萬元，當时在演藝圈掀起風暴、人人自危。

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賣座電影《做工的人》中，就有這麼一段劇情，游安順所飾演的工人因有多張工地罰單未繳被裁罰，因事出不公不知如何申訴又怕上法院，此時工地朋友（李銘順）介紹了一位聲稱專門免費幫弱勢打官司的美女律師（天心），一見面就曬出與多位高層政治人物的合照以示能力卓越、人脈關係良好以取信當事人，接著要求工人需繳諮詢費並保證事後退還，結果繳完錢後憨厚的小人物再也找不到這位律師也要不回辛苦錢。

公眾人物對於普羅大眾來說都存在著光環，也因為這光環，吸引了無數的人聚集，成就了他的個人魅力，因此不論在政治圈或是演藝圈都可以看到這些成功人士在公開場合出席活動時，身旁總是聚集幾種人：粉絲、工作人員和有心人士。公眾人物因為站在螢光幕前受到眾人的注目，言行本來就會被放大檢視，但是在這個事件當中該檢討的重點究竟是放在誰誰誰跟債騙集團拍過照，還是要放在如何防堵詐騙集團的問題？

所有的公眾人物一年不知道跟多少民眾或粉絲拍照，誰是誰都搞不清楚的狀況下就要這些公眾人物或政治人物負擔社會責任，這公平嗎？再來，一般縣市政府每年都會聘請社會各界賢達仕紳擔任市政顧問，以廣納民眾意見並作為改進的參考，台北市有近千名的市政顧問，比里長還多，台中市政顧問有774名、桃園市府政顧問537名，這些人理論上應該是各有專長才會被聘為顧問，但誰能有知道這些人在外面的人際關係？難道因為某個市政顧問人認識詐騙集團，首長就該承擔其的人際關係？如果要用這樣的論述，那麼台中市盧秀燕任內的市政顧問范可欽被通緝、新北市侯友宜任內的葛姓市政顧問被控利用宗教斂財、台北市蔣萬安的陳姓市政顧問被指稱不僅會親自參與市府的輿情會議，甚至還主導相關內容並下裁示、柯文哲任內的謝姓市政顧問被爆利用民眾黨名義借500萬挨告、還有一位劉姓市政顧問被控性騷擾接受調查，這幾位首長不都應該要出面負責？這哪一件不是比這位目前證據僅知道是與詐騙集團曾姓主嫌認識的陳姓市政顧問來的更嚴重？

國民黨徐巧芯、游淑慧兩人利用未經證實的消息及各種正常社交場合的側拍照片和網路截圖下，發揮看圖說故事的專長，指證歷歷告發許多民進黨的政治人物，而不是提出更有力的事實佐證揪出問題人物，這不禁讓人開始思考這樣亂噴政治口水、順帶營造自己一波話題製造人氣的做法、甚至是可能將被害人塑造成犯罪者的心態，真的對整個社會有任何幫助嗎？身為政治人物不該這樣亂咬，現在是咬到自己人反而難看。在台灣沒有任何一位首長會配合詐騙，這樣的操作只是讓社會氛圍更混亂而已！檢討如何從立法層面以及如何將詐騙宣導深入民心，這才是現在該解決問題的癥結，每天東一個爆料西一個鬥爭真的夠了，最後反而變成冤冤相報的戲碼一點意義都沒有，也該停止了。

（作者為南台科大助理教授）

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