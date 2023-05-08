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自由開講》支持港人爭取民主自由，政府堅守國門並行不悖

2023/05/08 12:05

◎邱志偉

近日傳出，陸委會正研議修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，將港人在台居留滿一年便可申請定居，擬修正為比照外國人居留滿四年才符合定居資格。這消息一傳出，立刻引起外界質疑政府對援港誠意。但本人認為，援港歸援港，申請定居是涉及身分變更，茲事體大是國安問題。近年港版國安法已經通過，若政府還不因應情勢作調整，這才是不負責任。支持港人爭取自由大方向不變，同時也要兼顧國安、嚴守國門。

陸委會內部研議修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，將現行港人在台連續居留滿1年可申請定居的規定，擬改為至少須居留4年才能申請，比照外國人標準。陸委會發言人詹志宏4日表示，目前還尚未做出政策決定。（資料照）

這幾年兩岸情勢變得相當險峻，除了中共軍機、軍艦繞台外，中國也大規模在台海舉行過軍演，甚至連台灣人赴中經商、採訪都已不再安全。中共人大常委會修正反間諜法，擴大對間諜的樣態認定，甚至可以肆意的逮捕外國人，光是台灣人近期就有記者，僅是赴中採訪就被扣押，兩岸情勢的嚴峻已不在話下。

最讓人擔憂的是，中共近年對台滲透行為不斷，不管是加大力道以地下匯兌或是從商業管道夾帶資金，意圖對台介選。或是利用中共在地協力者，不管是軍警公職人員，或台灣各層級人士對台灣的收買利誘，近年案例已經層出不窮，確實造成國人惶恐。若要借助台灣在地協力者的行為樣態，都已造成國人不安，涉及身分變更的大事，我相信就更是國安所擔憂。

我相信絕大多數的港人，都能理解兩岸情勢的特殊，以及目前香港的嚴峻形勢，台灣所能提供的援助，必須兼顧自身的國安風險。台灣目前對外籍人才一直都是抱持開放接納態度，對於政治考量必須在台居留的港人，陸委會也都有專門單位進行審核，包含台港經濟文化合作策進會都有針對政治需求、人身安全的港人進行適度協助，包含居住、經濟甚至教育的支援，都有提供必要幫忙，有些礙於身分隱密性不適合公開，但本人實際了解，援港業務絕不是口號。

行政院因應香港情勢，已另設令「台港服務交流辦公室」針對港人在台的就業或就學提供協助。光是2021年據移民署統計，香港居民來台居留許可人數1萬1173人、定居許可1685人，都是歷年來的新高，港人來台的居留需求，政府絕對沒有杯葛或阻礙。

同時基於國安考量，政府必須嚴格把關國門，關於投資移民的門檻或是來台設立公司等樣態，國安單位都必須嚴審，究竟是否都是出自特定業者協助，或是有部分人士背景有疑慮，這是涉及台灣二千多萬國人的安危，萬不可大意。

我必須再三強調，中國對台灣有領土的野心，這跟港人移居歐美有很大不同。台灣雖享有與香港的距離、文化上便利，但並不等同於台灣沒有安全風險顧慮。如今政府考量，將港人居留年限比照外國人才可申請定居，我認為基於國安考量必須給予支持，但同時這不涉及政府援港的用心，我認為多數港人應當能理解。也盼有心人士勿再此事上興風作浪，給予中共協力者見縫插針機會。

（立法委員）

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