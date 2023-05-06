自由開講》昨是今非的柯市長

郭昌益

筆者就讀於政大東亞所碩二，不久前才完成了碩士論文，題目是：為失聯移工施打疫苗，以臺灣為例。在疫情升溫期間，臺北市萬芳醫院通報了一名確診案例是照護病患的失聯移工引起輿論譁然，社會大眾此時才認知到原來失聯移工的生活範圍與一般人並無二致，此時的人權團體疾聲呼籲為失聯移工施打疫苗的倡議，倡議的原因一來是臺灣與中國最大的不同點是我們重視島嶼上每個人的基本人權，不該因為失聯移工是不合法的「無證」移工漠視他們的健康權，另一方面，人類的遷徙需要身分的驗證，但新冠病毒無孔不入，若是不為失聯移工接種疫苗，失聯移工將成為防疫社會安全網的一大破口。

為了防控臺北市的疫情向上升溫，時任臺北市長柯文哲公開呼籲失聯移工可以至附近的醫療院所接種疫苗，並保證在疫苗施打的現場不會被執法單位逮捕。此一短暫特赦性的措施，後來也受到中央政府的仿效而制定出了「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，開始施展策略為失聯移工接種疫苗，短短一個月內，吸引3萬多人施打，人數佔了彼時失聯移工總數的四成。未料，昨日（5日），前臺北市長柯文哲直指失聯移工的暴增是因為政府特赦失聯移工，造成現今臺灣有高達8萬名失聯移工在臺灣各地流竄。

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去年為了防控臺北市的疫情向上升溫，時任臺北市長柯文哲公開呼籲失聯移工可以至附近的醫療院所接種疫苗，並保證在疫苗施打的現場不會被執法單位逮捕。（本報資料照）

首先，安心施打疫苗專案並非全面特赦，專案只承諾在疫苗站不通報、不查處、不收費、不管制，但離開施打現場後，執法單位仍然有權逮捕失聯移工。柯文哲身為總統候選人，不深入探究失聯移工的成因是人力市場結構性的問題，卻為了批評政府提高自己的聲量而刻意簡化議題的來龍去脈，不但否定了過去自己的市政，也抹煞貴黨的賴香伶立委為失聯移工爭取權益的努力，更無助於解決失聯移工的問題，這絕對不是身為總統候選人應該有的高度和氣度！

（政治大學東亞所碩士生）

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