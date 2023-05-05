自由開講》愛講幹話的柯文哲連香港都嘴

連子樺

日前，柯文哲在政大對青年學生演講，說反送中事件背後其實是經濟問題，不相信一條法律能激起那麼大的運動。 回顧柯文哲從政的過程，總是用一些似是而非的言論，看似好像直指核心，其實都是「沒解決問題又製造新問題」，就像公園裡下棋聊天的阿北一般，你問他A，他跟你說BCDEFG，但就是不回答你的A。

從最早的「兩岸一家親」到最近的「兩岸問題的兩岸不是台灣海峽兩岸是太平洋兩岸」，再到反送中是經濟問題的發言，將香港民主運動過度簡化成經濟問題。

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柯文哲在政大對青年學生演講，說反送中事件背後其實是經濟問題，不相信一條法律能激起那麼大的運動。（本報資料照）

反送中運動抗議的核心是：允許將香港的犯罪嫌疑人引渡至中國受審，但港人並不信任中國的司法制度，且形同片面摧毀一國兩制。

在反送中運動後，中國又順勢推出香港國安法，該法案讓中共中央得以行政指揮司法，允許祕密審判、和將港人送到中國審判，影響範圍擴及全球。

國安法實施的同年，香港經濟出現自97回歸以來第一次的負成長，僅2021一年香港人口流出高達11萬人更是創下歷史紀錄，其他如新聞、網路、言論自由及人民權益的箝制也到了前所未有的高峰 所謂的「一國兩制」，只剩一國，只剩中國的專制，沒有香港的自治；「五十年不變」卻都變了，自回歸起算香港應該還有25年的自治權，如今自治權何在？在中國什麼是民主，人民不是主，中國才是主！

上述種種皆不是簡單的經濟問題就能夠概括。綜觀柯文哲從政以來的政治主張一直在親中反中間反覆橫跳，需要哪個陣營的選票就可以搖身一變支持那個陣營的主張，變色龍能力無人能出其右。

筆者長年觀察下午在公園裡運動下棋聊天的阿北，發現他們與柯文哲有許多相似之處，柯文哲被其支持者熱情稱呼為「阿北」，實際上他的政治觀點也恰如公園裡下棋聊天的阿北一般，你問他A他會跟你說BCDEFG，但就是不回答你的A，甚至在長篇大論後還會給你一個意味深長的表情讓你慢慢參悟其中的大道理。

公園阿北們遇到選舉的時候，藍色候選人來拜訪他們就能說出一套讓藍色候選人深信他們是同一國的言論，換作是綠色候選人來拜訪，他們也能說出一套讓綠色候選人深信他們也是同一國的理論。

阿北們在公園泡茶聊天是公園裡一抹獨特的風景，跟學生們打屁聊天也饒富趣味，但若這樣的人要當總統處理國家大事，應對複雜的兩岸關係，還是謝謝再聯絡吧！

（高雄大學生）

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