自由開講》中國的民主，是民眾是民，共產黨是主。這就是國民黨崇尚的中國民主？

鄭圭汮

今年2月中國國民黨副主席夏立言，在中國軍機軍艦持續侵擾台海同時還堅持訪中，引起台灣內部許多爭議，尤其在台灣明年總統大選前，國民黨與北京的互動也引起外界的關注。美國華盛頓智庫全球台灣研究中心副主任鄭哲軒曾經不安地表示，「在華盛頓的外交政策圈裡有，越來越多看法覺得國民黨對北京令人不舒服地友善，而且在有些、並非全部的泛藍光譜陣營中，有一部分已經直接成為中國共產黨的代理人。」也就是說，國民黨已經全然變成共產黨的形狀，又或是，國民黨根本就沒有變過？

國共本質上根本相同，當初蘇聯透過共產國際在全世界各地輸出革命時，在中國先找上的代理人就是國民黨。而國民黨的黨務組織也是透過蘇聯顧問所建立起來，許多中共的領導人也都出自國民黨。因此，《紐約時報》對於國共之間的關係，就曾有一句註解相當精闢「在中國近代史中，國民黨和共產國際的相遇，不是邂逅，而是必然。」國共這一對同卵的孿生兄弟，在對民主的理解上自然也是同一條路數。國民黨以黨國體制聞名，黨大於國，黨庫通國庫，這是因為國民黨是學習蘇聯列寧式剛性政黨的組織模式，與現今的共產黨如出一轍。

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中共政府的資訊操控日益鋪天蓋地：政府實施言論審查，處罰異議人士，傳播不實資訊，並對科技巨頭加緊管控。（路透檔案照）

中共政府的資訊操控日益鋪天蓋地：政府實施言論審查，處罰異議人士，傳播不實資訊，並對科技巨頭加緊管控。對於中共頻頻出現明顯破壞言論自由和人權的事蹟，以前國民黨還會發個聲明喊一下，但最近幾年已經完全放推不管，甚至到充耳不聞的情況。究竟為什麼國民黨會出現那麼大的變化？那是因為國民黨在2016年失去政權後，遲遲無法重新上台，到明年的總統大選情況也相當不妙。而失去基本民主素養和價值的國民黨，所剩下的只有對民進黨的仇恨。至於什麼民主自由，不過就只是奪權的手段。就如同共產黨在野時高喊要民主選舉，上台之後就變成「國家由中國共產黨領導」成為一黨專政。而國民黨在野時也批評北洋政府不民主，結果自己上台後也剝奪基本民主權力，才遭到中國人民的排斥逃到台灣來。

從眾多歷史來看，國民黨不是崇尚共產黨式的民主，而是國民黨的本質上也是與中共一樣「中國的民主，是民眾是民，黨才是主。」

（文字工作者）

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