綠學院觀點》到底要集滿多少張好寶寶貼紙，才能當ESG模範生？

小時候我們在學校蒐集好寶寶貼紙，目標明確、路徑清晰，但是現在減碳的國際標準及倡議又多又雜、散落各處，令人眼花撩亂、無所適從，即便是本地的ESG前段班企業，也感受到焦慮。今天我們試著使用碳揭露計畫得問卷的框架提供大家一個整理思緒的方式。

羅時芳

最近有一種焦慮叫做「碳焦慮」。

碳焦慮的典型症狀：

「身為公司高階主管，面對越來越多的重要會議開始出現艱澀的專有名詞，如ISO 14064、TCFD、碳抵換、碳定價…，讓我感覺好不安。」 「身為公司永續長，產業幾個競爭對手公司，都已經敲鑼打鼓地加入一個高大上的國際倡議，讓我感覺好落後。」 請繼續往下閱讀... 「身為環安衛部門經理，公司預算有限，減碳工作上百項，怎麼做都做不完，讓我感覺好無助。」

即便是本地的ESG前段班企業，也感受到焦慮。小時候我們在學校蒐集好寶寶貼紙，目標明確、路徑清晰，但是現在減碳的國際標準及倡議又多又雜、散落各處，令人眼花撩亂、無所適從。

現在減碳的國際標準及倡議又多又雜、散落各處，令人眼花撩亂、無所適從。（REUTERS）

解決碳焦慮的起點：CDP問卷框架

我們今天試著使用碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，以下簡稱CDP）問卷的框架提供你一個整理思緒的方式。雖然我和綠學院其他幾位綠色帶路人並不認為CDP問卷代表企業ESG，不過為了碳管理溝通上的方便，這樣的參考點仍是非常實用的。CDP問卷有多個模塊，我們可概分為：減碳策略、減碳管理、減碳資金、價值鏈與政策四個模塊。

用CDP問卷框架理解複雜的國際標準及倡議。 （資料來源：羅時芳修改自成創永續）

· CDP問卷模塊一：減碳策略，如同人的大腦

這部分包含四大題組，以質化問題為主，包括公司治理、風險與機會、商業策略與目標績效，向上可以幫忙公司定位在這世界存在的價值，對應到聯合國的SDG指標，如目標12負責任消費和生產、目標13氣候行動；橫向對接至財務面的TCFD（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures）；或各類特定主題的國際知名倡議，如RE100。

· CDP問卷模塊二：減碳管理，如同人的手腳

這部分包含六大題組，以量化問題為主，包括公司是依據哪個國際標準蒐集碳排放數據？類別一到六排放量分別為多少？是否包含第三方查驗？如依據ISO 14064-1標準來計算碳排放，另外，由於能源使用為減碳的關鍵，在能源部份獨立題組，可以對應到ISO 50001能源管理、綠電使用比例。

· CDP問卷模塊三：資金來源，如同人的氣血

這部分與減碳的資金來源有關，由於發展時間不如前兩類題組，對企業來說較為陌生。其一為「碳權與碳中和」，對應到國際標準為採用ISO 14064-2進行減量專案後，並依PAS 2060（未來的ISO 14068）進行碳中和；其二為「內部碳定價」，將企業內部各單位的排碳行為貼上價格標，把績效目標和環境目標綁定在一起，「讓寒氣傳遞到公司的每個人」，企業才能同心同德邁向碳中和。

· CDP問卷模塊四：價值鏈與公共參與，如同人的社交活動

這部分是評量企業在碳議題與外界互動的廣度與深度，分成兩個部分。其一為「價值鏈參與」，包括供應商、客戶及投資人。以對供應商管理為例，包括是否要求供應商提供碳排放資訊、提供教育訓練、或調整採購誘因；其二為「公共參與」，包括企業是否參與並影響氣候政策、法律或法規，是否參加國際組織及倡議如Climate Action 100+、Race to Zero Campaign等，在CDP問卷中列舉的國際組織及倡議高達80多個。

產業領導者是要開創新局、不是完成工作清單。CDP問卷或國際標準倡議是一個工具幫助你持續不間斷地提升自身的透明度（transparency）與可靠度（accountability），不要因為我文章這樣寫，就把上面說的當成公司ESG清單上的一個個待勾選項目，世界這麼亂，我們更要靜心想一想你我心中ESG模範生的樣子。

作者羅時芳，因為博士口試委員的一句「你要在管理學院討論環保的重要性，畢業以後找得到工作嗎？」憤而孤單地踏上環境經濟之路。相信金錢買不到的東西有很多，在中華經濟研究院綠色經濟研究中心擔任研究員期間，看到了環境問題及國際趨勢的轉變，希望台灣在世界的舞台不要缺席，讓更多感人的綠色企業故事，揚名國際，發光發熱！同時擔任綠學院綠色帶路人。

本文經授權轉載自【綠學院】〈到底要集滿多少張好寶寶貼紙，才能當ESG模範生？〉

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