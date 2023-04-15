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自由開講》2024是「民主對專制」而非「戰爭與和平」的選擇

2023/04/15 11:58

王智盛／中華亞太菁英交流協會秘書長

民進黨主席、副總統賴清德12日獲得民進黨正式提名為2024總統候選人後，他在談話中以「民主對抗獨裁」作為核心，強調兩岸問題，同時較完整地闡述他對兩岸關係及區域和平的看法。簡言之，這場提名後的談話，可以視為賴清德2024總統大選的兩岸論述起手式。

從昨天談話可見，賴清德的起手式劍指多方對象。第一、賴清德從蔡英文總統訪美、前總統馬英九訪中的比較談起。他批評一中原則、九二共識早已過時，不受台灣主流民意支持與認同。當賴清德以蔡英文、馬英九出訪路線作為比較，加上台灣民意對九二共識的抗拒，已能清楚地區隔2024民進黨與國民黨候選人的兩岸路線差異。

民進黨主席、副總統賴清德12日獲得民進黨正式提名為2024總統候選人後，他在談話中以「民主對抗獨裁」作為核心，強調兩岸問題，同時較完整地闡述他對兩岸關係及區域和平的看法。（本報資料照）

進一步來看，為了反擊馬英九引用中國憲法「台灣是中國一部分」的說法，賴清德再次公開強調，「台灣是一個主權獨立的國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是所謂中國神聖不可分割的一部分」，顯見賴清德清楚地論述兩岸定位，要和國民黨兩岸論述直球對決。

第二、賴清德直接定調2024總統大選是「民主對專制」的對抗，而非「戰爭與和平」的選擇。此番論述可見，賴一方面要打破「抗中保台」可能造成兩岸對抗的既有印象；另一方面，賴清德將「價值對抗」拉到「和戰對抗」之前。而民主與價值的對抗，正好與親美親中路線嫁接一起。由此可見，賴清德以民主與專制的選擇，隱喻著民進黨的親美路線，就是和全世界普世價值站在一起；而國民黨的親中路線，就是擁抱專制獨裁的政權。 這意即，親美不是戰爭，而是堅持民主；親中不是和平，而是向專制妥協。

第三、賴清德直接以主流民意強調「台灣沒有統獨問題，民主才是台灣最大的共識」，換言之，既然沒有統獨，台灣自然沒有需要獨立，藉以突破其一向以來長期被外界質疑的「務實台獨工作者」印象，嘗試為自己的務實台獨的刻板印象解套。

當賴清德跳脫統獨，再次用民主作為最大共識，既回應國際社會對賴向來不熟悉的兩岸論述立場，又區隔出台灣與中國之間最大的問題已經不是統獨問題，而是制度和價值之爭。

三個起手式，直球對決國民黨自馬英九訪中以來，嘗試復活的九二共識論述，也以「民主對專制」轉化了1126九合一選舉後「戰爭對和平」的對抗，更用「沒有統獨，只有民主」論述，向國際社會擺脫「務實台獨」的刻板印象。

當賴清德起手式出招，國民黨準備好了嗎？

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