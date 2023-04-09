自由開講》「促請裁決」無法挑戰，職棒比賽公平性令人質疑

陳宏煇

四月三日中華職棒在新莊味全龍對富邦悍將的比賽中，七局下富邦悍將王正棠靠著范國宸的高飛犧牲打回到本壘獲得關鍵第三分，沒想到味全龍隊投手將球傳給三壘手促請裁決，三壘審裁判裁定王正棠提前離壘，第三分遭到沒收，並結束該局。

王正棠提前起跑得分經龍隊「促請裁決」後被沒收。（記者林正坤攝）

由於促請裁決無法動用電視輔助判決，富邦悍將這一分硬生生地被沒收，但從電視轉播放慢動作看，王正棠並沒有提前離壘，裁判明顯誤判，因此聯盟在比賽結束後立即宣布為誤判，並懲處誤判的裁判降下二軍，但錯誤已經造成，雖然最後的勝負沒有改變，但卻影響到選手的個人成績。

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從這場比賽結束最後的結果來看，先發投手艾普勒被沒收了一勝、中繼投手賴智垣少了一個中繼點、范國宸本季第一分打點不見了、王正棠則是得分少了一分，或許一分不算什麼，但或許就因為這一勝、這一個中繼點、這一分打點，賽季結束成績結算時個人獎項沒了，這對選手來說不但殘酷，而且還可能影響到明年的薪水或該場的獎金。

「促請裁決」在規則中無法使用電視輔助判決，完全是裁判自由心證，所以即使判決錯誤，被誤判的一方也不能抗議，公平性常會令人質疑，因此裁判的判決除應更加謹慎外，建議聯盟技術組能即時反覆觀看電視轉播，如有誤判能即時更正判決，以減少錯誤判決，讓比賽能更為公平透明。

（職棒迷）

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