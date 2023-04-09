健康醫療網》老翁半世紀包莖 這「槍」下去不再痛

林孟嚴說，包皮槍手術採用一體成型的方式，在切除多餘包皮的同時，自動將小釘子釘合傷口並進行止血，手術中完全沒有使用傳統的電燒止血，等傷口癒合時小釘子會自動脫落，時間大約是手術後三星期開始脫落，因切口平整，術後疼痛較低，復原較快，而且較為美觀！

一位62歲男子包皮過長有嚴重包莖症狀，年輕時羞於手術，年紀大卻因心臟問題裝了心臟節律器，而擔心割包皮電燒止血影響節律器的正常運作，從南部到台中澄清醫院就醫，醫師以「包皮槍」進行手術，解決該患者半世紀多來的困擾。

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長年反覆發炎羞就醫 晚年困擾卻難醫

台中澄清醫院中港院區泌尿外科醫師林孟嚴說明，這位患者住在南部鄉下務農，六十多年來一直與陰莖包皮過長共存，認為只要將包皮退翻洗乾淨就好，後來發現這是一項「辛苦」的事，因不好意思求醫割包皮而隱忍，雖然曾多次因龜頭包皮炎而看醫生，吃吃藥就可以。隨著年紀增大，那件辛苦事變成麻煩事，因身體抵抗力變弱，每次龜頭包皮炎更加嚴重，前幾年因心臟問題裝了心臟節律器。

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傳統包皮切除手術 恐對心臟節律器造成干擾

林孟嚴表示，切除包皮過長不是複雜危險的手術，但該位患者如果做傳統的手術就要小心，因為傳統手術將過長的包皮切除時，需要電燒止血再用手工一針針縫合，問題在做電燒止血時恐會對心臟節律器造成干擾，而使心臟節律器的功能受損，對病人是危險的。

「包皮槍」一體成型傷口癒合小釘子自行脫落

在綜合評估後，這位62歲的患者接受包皮槍手術，林孟嚴說，包皮槍手術採用一體成型的方式，在切除多餘包皮的同時，自動將小釘子釘合傷口並進行止血，手術中完全沒有使用傳統的電燒止血，等傷口癒合時小釘子會自動脫落，時間大約是手術後三星期開始脫落，因切口平整，術後疼痛較低，復原較快，而且較為美觀；由於包皮槍設計有各種不同尺寸的，即使年幼的小孩也都能適用。

包莖、常發炎及早洩 可透過手術改善

什麼樣的情況需要做包皮切除手術？林孟嚴醫師建議，包莖指的是包皮太緊，無法露出龜頭，或是包皮過長合併常發炎，使包皮發炎引起泌尿道感染；最後則是包皮過長合併早洩，將過長包皮切除而露出龜頭，常接觸外界降低敏感度，或許可以改善早洩的問題。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者張慈恩 老翁半世紀包莖 這「槍」下去不再痛

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