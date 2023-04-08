自由開講》蔡麥會對台美關係的長遠影響：確立台灣總統赴美的歷史定位

邱志偉

蔡總統終於在美國加州洛杉磯雷根圖書館，與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面，且不是不期而遇、也不是匆匆一見，甚或是只聞會面但無影像的政治軼聞，而是正式、直接、尊嚴的一場正式會面。這在台美關係絕對是空前的創舉，更是在1979年中華民國與美國斷交以來，台灣現任總統到美國，所進行最高層級的會面。不只是形式意義或是實質意義，都推進台美關係相當多，特別是美國屬於相當重視前例的國家。只要台美關係持續穩健進展，未來總統到美國的規格只會更高，我們也期待這天的到來。

蔡英文總統在美國加州洛杉磯雷根圖書館，與美國眾議院議長麥卡錫會面。（路透、法新社，本報合成）

這次蔡總統出訪，是疫情降溫、近三年來的首次出訪，同時也過境美國紐約、洛杉磯意義相當重要。這也是美國民主黨總統拜登上任以來，蔡英文總統首次抵達美國，這考驗台美關係是否因為美國政黨輪替而有變。不只是對蔡總統經營台美關係的考驗，更是駐美代表蕭美琴深耕台美政界的一次驗收，從結果來看相當圓滿成功，同時台美關係不只沒倒退，更相較於共和黨時期有突破性的進展。從這可以確認，蔡英文總統在任期間，雖橫跨共和黨、民主黨時代，但台美關係的穩健卻不因政黨有異，蔡總統的表現顯然獲得兩黨的肯定。

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再來是，蔡總統在這次過境美國的形式上，跟正式訪美並無差別。從前導車的開道，維安禮遇，在紐約時可以大方的讓台灣記者拍攝，並舉辦公開活動，活動上的文字、國旗、訪賓致詞通通沒有任何限制。也可以到訪紐約的台灣店家，與台灣青年們互動，雖然這非首次創舉，但自陳水扁總統首度過境美國紐約以來，這是台灣很重要的慣例，並且限制越來越少，公開度越來越高，台美關係不再是低調隱蔽的互動，而是可以公開，暢所欲言的健康關係。

至於，蔡英文總統會見美國眾議院議長麥卡錫，這是台美關係史上重要的一刻！從李登輝總統首度訪問美國，再到陳水扁、馬英九兩位總統任內，固然到過美國已經不是罕例，但幾乎沒有和具有總統、副總統、眾議院議長等層級的政界人員會面的先例。但蔡總統成功做到，於美國本土會見美國國會議長，同時也是美國總統繼位順序第二的重要人物。這項前例，過去從未有任何台灣總統締造過，從繼任順位上來看，接下來大家只會關注美國正副總統，何時會見來自台灣的總統，而我們也期待這天絕對會到來。

最後，我也期待這次雖然在雷根圖書館與眾議院議長會面，但若要發展更官方、更突破的台美關係，我相信包含我在內的所有國人，都希望有一天，台灣總統能正式到美國國會大廈訪問。特別是讓台灣總統，能夠在美國國會發表正式演說，表達台美關係的堅定，以及力抗中國威脅的決心。

蔡總統這次美國行，成功與麥卡錫議長正式的會面，注定會是台美關係史上重要的一頁。我們也期盼麥卡錫議長，能如裴洛西議長到訪台灣，我一定在立法院最熱烈歡迎議長的光臨，讓各位感受到台灣民主的熱情與活力！正巧我在周五總質詢時，遇到美國國會議員參觀院會，我相信這絕對是好兆頭，靜候麥卡錫議長到立法院院會發表演說的那天來到！

（立法委員）

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