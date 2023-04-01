自由開講》不要把國族認同混淆成種族主義

聖東杰

民進黨發言人批評在中國夸夸而談所謂「振興中華」的馬前這個，質疑他到底是哪一國人時，居然遭到發怒的前立委郭正亮跳出來，痛批民進黨大搞民族主義，要賴清德表態這是否代表台灣民族主義跟中國民族主義進行對決。這齣怒髮衝冠的操作可惜演的四不像。

前立委郭正亮痛批民進黨大搞民族主義，要賴清德表態這是否代表台灣民族主義跟中國民族主義進行對決。（本報資料照）

馬前「這個」在講出「振興中華」這句話時，背後的圖像是從青海的草原一路到長江的出口的這片廣袤國土；而民進黨要馬英九把自己是那一國人講清楚時，背後的圖像是那一塊蝴蝶飛舞、草地翠青，山高拔雲的島嶼，實際槓上的這兩方當事人都很清楚自己在講的是國家認同，是國族主義，不是種族主義，就只有跳出來和稀泥，試圖偷換概念的郭正亮不懂，又或者他其實懂，但他就是要亂講，就是要混淆視聽，不然郭前委員怎麼不說講中國人的馬英九是民族主義，偏要說講台灣人的民進黨是民族主義呢？這番言論又被認知作戰產業鏈宣傳放大，有前同志如此，何需敵人？

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事實上，馬英九的主張跟民進黨的質疑並不是沒有意義的政治口水，國族認同是確認共同體邊界的標準，在國家發展這個層級的議題，本來就必須把這件事搞清楚，以中國人為出發點的利益，和以台灣人為出發點的利益，不只大不相同，甚至多半相斥，政治學巨擘杭廷頓（Samuel P. Huntington）教導的名言是「我們必須先知道我們是誰，才會知道我們的利益是什麼」，有同樣的認同，才會有同樣的利害關係，這和種族主義是完全不同的概念。就如同不會有人指著非裔的歐巴馬跟德裔的川普問他是哪一國人，現在的我們也不會去質疑美裔的丁松筠神父、甘惠忠神父，戴維斯、烏克蘭裔的瑞莎，還有許多在台奉獻多年的外裔神職人員是哪一國人同理，和他們拿到的身分證無關，而是他們說的話、做的事，讓人不需懷疑那是為了「我們台灣」，有同樣的價值，台灣也會不分族裔的認同你，可惜身為政治學博士的郭前立委，竟然不懂這個道理！

（政治工作者）

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