晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共為何能許馬前總統話民國

2023/03/30 16:25

HONG

馬前總統日前敬謁南京中山陵時，在中外媒體前發表簡短演說，全文中提及「國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了」，自稱「馬英九前總統」，並揮毫寫出「和平奮鬥、振興中華」，落款「百十二．三．廿八（並同書西元紀年）」，而後在會見江蘇省委書記信長星時，亦表明自己是「台灣總統」，簡單來說，算是兩岸分治以來，首位在對岸官員面前將自己身分表明得如此清楚的中華民國元首，那麼這是否表示中共接受中華民國？還是別有用心？

在中共的唯物史觀中，馬前總統及其訪團，參訪的地點均是「民國時期」的歷史景點，對中共而言訪團看的都是歷史，讓你說聲「中華民國」又何妨。（本報資料照）

眾所周知，中共自1949年建政以來，自認為政權是從中華民國手上「繼承」而來，是改朝換代，而非另立的概念，所以才有毛澤東在選擇國名時，考慮沿用「中華民國」的軼聞，總而言之，在中共歷史觀裡，「中華民國」是已經亡佚的政權，所以馬前總統在中國大陸不論說多少次「中華民國」或「前總統」、「台灣總統」，在中共耳裡那都是前朝的事，並非突然轉念承認我政權的存在，這點在江蘇省委書記信長星稱馬前總統為「台灣前領導人」、「馬先生」便可得知。

其次，在中共的唯物史觀中，馬前總統及其訪團，參訪的地點均是「民國時期」的歷史景點，對中共而言訪團看的都是歷史，讓你說聲「中華民國」又何妨，那都是歷史，讓你自稱「台灣總統」又如何，對中共來說那只是一「地方領導人」的稱謂，落款「百十二．三．廿八」的紀年方式也只是地方習慣，總之，以中共的鴕鳥心態來說就是「只要不承認，對我來說都是歷史」。

不得不說，中共這招以退為進的路數，為自己解了套也加了分，一方面可以用唯物史觀對內交代，一方面又能藉傳媒將畫面傳回台灣，傳遞中共對台灣人民的善意，順便推銷在「九二共識」下，什麼都可以說、什麼都可以談的承諾，是一場沒有操作統戰的痕跡，卻有深層的統戰目的，也許這才是中共為何能許馬前總統話民國的原因。最後，以中共本次令人意外的「刻意放行話民國」來看，筆者必須提醒國人要更小心，未來中共對我不論是統戰或認知作戰手法將會更細緻、更無孔不入，不可不慎。

（國防事務研究者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書