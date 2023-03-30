自由開講》中共為何能許馬前總統話民國

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馬前總統日前敬謁南京中山陵時，在中外媒體前發表簡短演說，全文中提及「國父孫中山先生畢生領導國民革命，推翻滿清，創建民國，到今天已經112年了」，自稱「馬英九前總統」，並揮毫寫出「和平奮鬥、振興中華」，落款「百十二．三．廿八（並同書西元紀年）」，而後在會見江蘇省委書記信長星時，亦表明自己是「台灣總統」，簡單來說，算是兩岸分治以來，首位在對岸官員面前將自己身分表明得如此清楚的中華民國元首，那麼這是否表示中共接受中華民國？還是別有用心？

在中共的唯物史觀中，馬前總統及其訪團，參訪的地點均是「民國時期」的歷史景點，對中共而言訪團看的都是歷史，讓你說聲「中華民國」又何妨。（本報資料照）

眾所周知，中共自1949年建政以來，自認為政權是從中華民國手上「繼承」而來，是改朝換代，而非另立的概念，所以才有毛澤東在選擇國名時，考慮沿用「中華民國」的軼聞，總而言之，在中共歷史觀裡，「中華民國」是已經亡佚的政權，所以馬前總統在中國大陸不論說多少次「中華民國」或「前總統」、「台灣總統」，在中共耳裡那都是前朝的事，並非突然轉念承認我政權的存在，這點在江蘇省委書記信長星稱馬前總統為「台灣前領導人」、「馬先生」便可得知。

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其次，在中共的唯物史觀中，馬前總統及其訪團，參訪的地點均是「民國時期」的歷史景點，對中共而言訪團看的都是歷史，讓你說聲「中華民國」又何妨，那都是歷史，讓你自稱「台灣總統」又如何，對中共來說那只是一「地方領導人」的稱謂，落款「百十二．三．廿八」的紀年方式也只是地方習慣，總之，以中共的鴕鳥心態來說就是「只要不承認，對我來說都是歷史」。

不得不說，中共這招以退為進的路數，為自己解了套也加了分，一方面可以用唯物史觀對內交代，一方面又能藉傳媒將畫面傳回台灣，傳遞中共對台灣人民的善意，順便推銷在「九二共識」下，什麼都可以說、什麼都可以談的承諾，是一場沒有操作統戰的痕跡，卻有深層的統戰目的，也許這才是中共為何能許馬前總統話民國的原因。最後，以中共本次令人意外的「刻意放行話民國」來看，筆者必須提醒國人要更小心，未來中共對我不論是統戰或認知作戰手法將會更細緻、更無孔不入，不可不慎。

（國防事務研究者）

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