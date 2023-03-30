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自由開講》賴清德主席的不建議 無關誠信

2023/03/30 16:05

林振誠

身居高位者，其言行動見觀瞻，於公開場合說出的話語，也必然經過審慎思量。

在1月7日台北市舉辦的「向黨員報告－政見發表會」青年場，針對外界「沒收初選」的批評，民進黨準主席賴清德表示，2024地方立委，「一定會有公平的初選，沒有保障現任。」3月8日民進黨中執會通過「不建議現任議員參加立委選舉」的建議案；民進黨發言人張志豪3月21日受訪時重申，中執會通過的「誠信條款」不建議現任議員參加立委選舉，屬於原則性的宣示，沒有強制力但會送交大選提名策略小組作為協調時的參考。

民進黨立委黨內初選，先是賴清德主席「沒有保障現任」的定調，其後中執會才做成不建議現任議員參選的建議案，而不是強制性決議，主要就是因為賴清德當時已考量到黨籍現任立委未必都適任，以及有些選區只有現任議員參選立委的情況，因此黨中央才做成不具強制力的不建議案旋轉門條款，讓民進黨可以針對不適任的黨籍立委或沒有立委的選區，特殊情況特殊處理，經由賴清德1月7日座談會強調的公平初選，沒有保障現任，來確保民進黨能產生更優秀更適任的立委候選人！

民進黨中執會通過「誠信條款」不建議現任議員參加立委選舉，屬於原則性的宣示，沒有強制力但會送交大選提名策略小組作為協調時的參考。（本報資料照）

民進黨行之有年的黨內初選制度，一向競爭激烈，候選人彼此在黨內廝殺決勝負，人選底定後再整合面對正式選戰，這是民進黨的傳統。而所謂的「誠信條款」，其實已經打臉了黨內許多曾經帶職參選的現任公職民代，譬如嘉義市立委王美惠2019年以現任議員身分參加初選挑戰現任立委李俊俋成功出線，因此對民進黨來說，誠信條款的名稱對民進黨來說並不妥貼，該稱為「大局條款」比較恰當。

目前民進黨立委初選，僅剩15個選區需要進行協調，可以說賴清德主席透過黨內大局條款的共識進行篩選的初步成果，但因為誠信條款的炒作發酵，未來將對黨內初選以現任議員出線的民進黨候選人選情，不可避免地造成負面影響，淪為對手攻擊的焦點，因此，建議賴清德主席，與其繼續使用「誠信」這個令人有負面聯想的字眼，何不放寬格局，以「大局」來定調取代，對立委選舉方能有所助益。

（東吳大學政研所碩士）

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