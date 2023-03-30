自由開講》非法的人力市場，是社會安全網的隱憂

郭昌益

2020年COVID-19在全球蔓延，臺灣政府為了守住國門，避免病毒流竄於臺灣，造成國人的生命安全受到戕害。突如其來的致命傳染病，讓平常垂手可得的口罩傾刻之間變成了稀缺的醫療產品，彼時的行政院即時做出了應變的措施，組成了口罩國家隊與民間機構同心協力量產全民企求的口罩，並以「口罩實名制」的措施控制口罩的供應平衡。然而，當時臺灣社會有高達五萬多人，因違反移民法和勞基法而導致他們成為了沒有合法身分證明的失聯移工。這些人主要是為了獲得更高的報酬而從原雇主的身邊逃跑或是逾期停留，自此過著「無證」的生活，與政府執法單位玩著「貓捉老鼠」的生存遊戲。

然而，雖然失聯移工沒有合法的身分文件能夠在臺灣居留、工作和生活，但是他們充其量只是違反行政法的外國人，一個民主的國家無權剝奪他們的基本權利而做出排他性的醫療制度。雖然後來因為台北萬芳醫院發現了一名確診病例是失聯移工，社會大眾才意識到生活在我們周遭的失聯移工是社會安全網的隱形破口，此時的政府才開始醞釀以免責的方式為失聯移工施打疫苗。「亡羊補牢，猶未晚矣」，為失聯移工施打疫苗的成效斐然，足以證明政府早就知道失聯移工社會網絡的存在，但是造成合法移工轉變成為失聯移工的結構性因素並未解決，所以失聯移工的人數於解封陡增到歷史新高的8萬多人，大多是東南亞的移工。

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造成合法移工轉變成為失聯移工的結構性因素並未解決，所以失聯移工的人數於解封陡增到歷史新高的8萬多人，大多是東南亞的移工。（本報翻攝）

政府為了解決非法人力市場的亂象，再度推出自首專案呼籲失聯移工能主動投案，政府保證他們免於收容和低罰款，此專案的成效有待後人的研究證明，但是筆者認為政府應該優先思考為何失聯移工冒著被躲躲藏藏和遣返的風險，也要留在臺灣辛勞的工作賺錢的背後成因？因為如果移工在母國與台灣的仲介費用和薪資沒有根本性的調整或解決，自首方案只是讓少數已在母國沒有債務的失聯移工想要回家，而以在台灣賺錢養家和還債為終極目的的失聯移工只會選擇繼續過著與執法人員貓捉老鼠的生活。

如此一來，政府的政策只是治標不治本，失聯移工的人數預期會在往上攀升。在非法的人力市場裡，有不少想要賺「快錢」的失聯移工會鋌而走險投入不法的行業，況且在這利益龐大的隱形市場裡，還有一群人是從來沒有在臺灣獲得身分的「偷渡客」。人蛇集團掌握著她們的人身安全，錯綜複雜又危險的組織關係已然成為社會安全的一大破口和隱憂，是世界各國急欲解決的非傳統安全問題，台灣政府這次是否也能超前部署呢？

（國立政治大學東亞所碩士生）

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