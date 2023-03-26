自由開講》清明雜草火警燒不停，防災別讓消防員孤軍奮戰

張詠惟

2023年2月26日，屏東一名大隊專責安檢隊員，因為雜草火警連連導致人力不足，因而被派去支援現場，結果不幸遭水箱車輾過身亡。過去10年來已有40名消防人員殉職，隨著災害的複合性越來越高，消防員長期面對的過勞、人力不足以及承接非本業勤務等制度面的問題更趨嚴重。

今年228連假許多民眾提前返鄉祭祖，導致屏東縣十多個鄉鎮公墓發生火警，消防人員不但疲於奔命救災，還有一名消防員打火中被車壓傷送醫！（資料照）

《消防法》中消防員的三大任務，預防火災、搶救災害、緊急救護，其實為完全不同的專業，分別為：安檢宣導、救災救助、救護；而這次殉職的消防員原本的工作是在負責安檢的工作。到底台灣的消防體制出什麼結構性的問題？

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消防人力不足，檢討增補人力計畫

首要最根本性的問題就是消防人力不足，導致每位消防員必須非常長時間的工作，然而長工時卻換不到合理的補償，為基層所詬病的「加班換嘉獎」，每次提到都讓人覺得不可思議。蔡總統及消防署於2019年提出「五年三千人」計畫，此計畫卻忽略了每年離職退休的消防員約150名，導致計畫成果不彰，實為可惜。大部分單位一天上班人數兩隻手數得出來，朝朝暮暮盼人力增補；且大災害不分地方中央，期盼中央在規劃下一個人力計劃中時檢討，並補助地方相關經費。

災害類型複雜多變，政院應成立跨部會「防災國家隊」

再者，就是接了太多與自己不相關的業務。清明節各地公墓火警不斷，消防局除了滅火之外，基層消防員還必須負擔公墓車巡宣導工作。面對如此嚴重的災害類型，公墓主管機關的內政部民政司、山林火災的主管機關農委會林務局、空氣汙染的主管機關環保單位、針對肇事者刑事責任的主管機關警察單位，都應該共同面對問題！

但是針對這件殉職案，某些縣市的策進作為竟然是加強教育訓練、專案要求填寫車輛煞車是否足夠、請消防員加強車輛保養，卻不根本性地檢討雜草、垃圾火警已經是我國嚴重的災害類型。

同樣的情況還有每年夏季的玩水熱潮，水域遊憩的相關主管機關分別有體育署、觀光局、農委會、水利署、營建署等機關，但卻還是派消防員去宣導、駐守。多少人做多少事，消防局在人力不足的情況下，應循照行政程序法規定把這些五花八門的勤務歸還給原本執掌的機關，若是逼不得已需要提供支援，也請消防單位依法向請求協助機關要求負擔行政協助所需費用。最後，今天這場災害凸顯了結構性的問題。殉職換來的改革不叫進步，叫亡羊補牢！但政府單位有打算正視這個嚴重的問題嗎？

災害百樣、預防為先，而面對越來越複雜的複合型災害，災害防救法皆有明定主管機關；在公墓雜草火警這一題，呼籲行政院別讓消防單位孤軍奮戰，正視複合式災害問題，成立跨部會「防災國家隊」勢在必行。

（消防員工作權益促進協會理事）

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