天將奔烈》《菸害防制法》5.0版的法制後遺症們

羅承宗／南臺科大財法所特聘教授兼所長

今年2月中旬，喧騰數年的《菸害防制法》5.0版終於修正公布。自1997年《菸害防制法》1.0版通過施行以來，20年間隨著社會與時空的轉變，該法大抵朝著越修越嚴的方向前進。本次修法，除了係衝著新興菸品而來以外，也對菸者的諸多行為、場所乃至於菸品的選擇等事項，進行更嚴厲的介入與管制。

對某些以消滅菸品為畢生志業的反菸團體乃至國健署官僚來說，嚴厲的《菸害防制法》5.0版依舊尚未達成實踐無菸國度之目的。未來數年，恐怕又將掀起一波新的《菸害防制法》6.0版修法浪潮。只是從務實觀點來說，《菸害防制法》5.0版，已釀成諸多法制疑義。

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舉例來說，「無菸校園」究竟包不包括大學？查本法18條規定，下列場所全面禁止吸菸：一、各級學校、幼兒園、托嬰中心、居家式托育服務場所及其他供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所…。

大學本質上顯非供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所，因此將大學也蠻橫納入無菸校園的作法，恐怕衍生法律解釋上的爭議。（本報資料照）

就前段文義而言，由於大學屬於各級學校範疇，乍看之下似被列入全面禁菸之列。目前最高教育主管機關教育部似乎也採取這種看法，因此已通令全國公私立大專院校一體遵循，於2月底前廢除所有大學內吸菸區域。只是，若仔細考察概括條款稱「其他供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所」者，由於兒童及少年福利與權益保障法第2條規定所稱兒童及少年，指未滿18歲之人。由於大學本質上顯非供兒童及少年教育或活動為主要目的之場所，因此將大學也蠻橫納入無菸校園的作法，恐怕衍生法律解釋上的爭議。

其次，本法第 10 條規定菸品不得使用經中央主管機關公告禁止使用之添加物。亦即本條將添加物禁止清單空白、概括授權給中央主管機關衛福部以公告決定。本條文適用上困難之處在於，若添加物經科學證明對人體健康有傷害者，當然不得添加在菸品抑或任何食品、藥品等，此乃當然之理。只是，倘若這些添加物若無前述情形時，法制上是否放任都是衛福部說了算，可以恣意將任何具有安全性的添加物，也無理地納入禁止公告之列呢？

另外，類菸品在《菸害防制法》5.0版受到全面性的鎮壓，也是相當不智的立法政策。詳言之，使用相對便利，甚至價格有時也比傳統菸品經濟的類菸品，市場上終究有其需求存在。堂堂正正地務實納管規範，控管其品質，才是捍衛消費者健康與權益的正道。如今，新法雖將類菸品一概打入地下化，在市場供需原則下，筆者斷言類菸品非但不會被禁絕，反而會以更隱晦型態，流通於市。

總之，即使修到了5.0版，《菸害防制法》依舊有許多破綻與疑義。更糟糕的是，諸多相關子法的草擬，衛福部國健署卻以配合母法上路時程為由，居然將相關8項子法修訂的預告期將縮短至短短7天，令輿論譁然。查為強化與國際規範接軌，落實開放透明政府，俾利對外洽簽國際投資及經貿協定，行政院發布2016年9月5日院臺規字第1050175399號函，規定各機關研擬之法規命令草案，自2016年10月1日起，原則上應至少公告周知60日，使各界能事先瞭解，並有充分時間表達意見。《菸害防制法》5.0版施行日期，係由行政院定之。換言之，新法何時實行，完全操在行政院手上，並無「情況特殊，有定較短期間必要」情形存在。衛福部國健署將8項子法修訂預告期縮短至7天，不但悖離前揭行政院函審慎草擬法案的良苦用心，更讓已嫌紊亂的菸品管制法令，亂上加亂。

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