自由開講》從罷韓雙殺看「誠信政治」的重要性

謝依娜

看到最近新聞「帶職參選」立委及總統的議題鬧得沸沸揚揚，許多現任地方民代甚至某直轄市長，蠢蠢欲動躍躍欲試，大家的記性真的有這麼差？忘了罷韓雙殺的教訓嗎？

為什麼誠信政治這麼重要

當時，韓國瑜在2018年12月25日就職高雄市長時宣示，要為高雄拋頭顱灑熱血，沒想到不到半年就喊出 yes I do落跑去選總統，罷韓團體在2019年3萬份罷免書送抵中選會，高雄人怒吼要「罷免韓國瑜」理由書所明列的第一條理由：「韓國瑜違背責任政治、誠信原則，當選高雄市長四個月內宣布被動選總統，因此唯有罷免韓國瑜，才能建立台灣責任政治的開始。」2020年1月11日，韓國瑜代表國民黨選總統敗選，2020年6月6日，韓國瑜被罷免，台灣民主史上第一次直轄市市長被罷免。短短的一年六個月，韓式旋風正式畫下句點，後續不再贅述。

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當時高雄人用行動來表現，對於「落跑」的政治人物，有多麼的厭惡。罷免中間的過程，我們沒日沒夜，經歷了好長一段要錢沒錢要人沒人的辛酸，到後來才慢慢有人支持與凝聚力量，才把高雄從韓國瑜手中救回來。我們並沒有要讓大家覺得我們多偉大，也沒有任何私慾目的，一心只想著要把韓國瑜罷免掉讓高雄的發展回到正常軌道。很多長輩都勸我們別浪費力氣，不可能會成功，但最後高雄人真的辦到了！可見「吃碗內看碗外」是大家共同不認同的價值，只要你做不好，只要你對自己選區的選民不忠誠，就是得自己承擔後果，選民也有權利沒收賦予你的權力。

2020年1月11日，韓國瑜代表國民黨選總統敗選，2020年6月6日，韓國瑜被罷免，台灣民主史上第一次直轄市市長被罷免。（本報資料照）

國民黨「落跑議員」重蹈覆轍，選民理應收回權力

沒想到言猶在耳，才過了2年的時間，台北「松山、信義」的國民黨市議員王鴻薇才剛當選議員，都還沒就職就宣布落跑選立委，很可惜的居然當選了，該選區本屆就這樣硬生生少了一席議員。最近同樣選區的徐巧芯也有樣學樣，極有可能比照帶職參選立委，如果屆時不幸被她選上，當地就少了2席議員，但依據《地方制度法》第81條規定，要達同一選舉區缺額的一半以上時才能進行議員補選。松山信義9席議員，落跑2席不到1/2，這兩席議員活生生就沒了。當初投票給這兩位的選民有預料到自己的一票等於廢票嗎？

這樣的結果猶如呼了我們一巴掌，我們堅持的價值就這樣被推翻，並且毫不留情的告訴大家這樣做是可以的，「落跑」是多數人認同的行為，而且可以不用考慮後果和當初支持你的選民！當時我與友人聽到時，很想再啟動罷免行動，其實可行度也極高，但因種種問題作罷。而且我想很多人都不知道，這樣落跑帶職參選，不僅「不會再辦理補選」，更是「無法遞補」，這事一定讓落選頭的吳崢（無黨籍）和楊寶楨（民眾黨）很不爽！這樣落跑的政治人物真的是為了服務更多的選民？還是只是會貫徹黨意或覬覦更高權位的高級詐騙者？

作為一個長期關注公民權力的街頭運動者，我也曾經在高雄市市議員登記參選日當天，至現場請要參選的議員簽署「對選民負責」承諾書。民進黨的「誠信條款」，強調現任議員對選民的責任及誠信原則，不建議現任議員參與本次立委選舉，是為了導正已經被國民黨帶起的落跑歪風，雖無強制性，但我認為應該支持。也籲請國民黨市議員及侯友宜市長組成的落跑大隊，不要只為了自己的政治前途盤算，畢竟人民成功收回過大如直轄市長的權力，國民黨不要被淹死在民意的洶湧中。

（罷韓志工）

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