自由開講》文化禮金即將上路 期待有更完善的配套措施

吳政鴻

行政院於日前通過總預算3,800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中全民普發現金6,000元的部分編列經費為1,417億，占特別預算的37%。剩下的預算大多編列於經濟部、衛生福利部、交通部、農委會以及勞動部等部會，與我們出版產業相關的文化部只編列22.5億，占不到整體特別預算金額的1%。

文化部所編列的22.5億包含擴大成年禮金7.5億及各項藝文振興方案15億，其中成年禮金的部分就是把「藝FUN券」轉為常態化，針對年滿18歲到21歲的青年發放每人1,200點，相當於1,200元的成年禮金，可用於看展覽、演出、買書、看國片等藝文消費。筆者相信多數出版與書店業者都非常肯定加發成年禮金的政策，依據109年「藝FUN券」使用統計資料，「藝FUN券」使用於書店及出版業金額為9.3億元，占比整體「藝FUN券」使用金額約61%，所以相信大家都是樂觀其成。

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多數出版與書店業者都希望文化禮金政策能一直延續下去，不要因為是特別預算而無法延續。（本報資料照）

在文化禮金政策即將實施時，有些問題或執行細則，也希望文化部能夠一併考量或規範。近期台北市立圖書館發表的「2022台北人閱讀力調查報告書」，裡面有提到歲18歲到24歲的青年全年借閱率僅占3.12%，遠遠落後其他年齡層的借閱率。從這些數字也讓我們出版產業擔心18歲到21歲的青年是否會將文化禮金用於購買圖書？會不會多數用於其他文具、精品或雜貨等商品。另外，很欣慰的是文化部除了原有的1,200點成年禮金外，有為實體書店加碼額外消費點數，希望此良善政策不會只限於獨立書店，期待包含所有實體書店，以真正振興全體實體書店。

多數出版與書店業者都希望文化禮金政策能一直延續下去，不要因為是特別預算而無法延續，也期待此良善政策能成為每年固定編列的預算。近期筆者也感受到文化部在新任史哲部長上任後，立即展現積極的作為與效率，期待未來文化部與出版產業能有更緊密的合作，以增加出版產業在國內外市場的競爭力。

（中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長）

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