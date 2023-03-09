自由開講》談政客的「假慈悲」與「真投降」

陳逸南

依《自由時報》3月9日A4版「王建煊選總統籲和統 曹興誠斥要統一就回中國去」報導指出，王建煊說，萬一中國武統台灣，台灣連談的機會都沒有，「但如果和平統一，就能要到很多東西」，例如民主政治、新聞自由等。假設他當選總統，第一年就組織特別小組跟對岸談判，順利的話第二年就能簽約統一。他當選總統後，要立刻把陳水扁抓回去坐牢，一個月內就會將判刑確定的死刑犯槍決。

前述「他當選總統後，要立刻把陳水扁抓回去坐牢」出自一位信主，且擔任過監察院長的人，令人不可思議，為何他這麼欠缺法治及人權思維。由於「扁案」是黨國司法的產物，也是政治迫害案件，曾有很多文章論述過，為什麼王建煊先生如果當上總統，他就可以把「阿扁抓回去坐牢」，這是威權司法嗎？

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陳師孟教授曾經擔任監察委員，他在2017年9月9日發表〈黨國司法何時了？恐龍知多少？〉一文指出，「其實單只是陳水扁前總統的案件，從特偵組在阿扁卸任後第二天上銬羈押、到台中監獄在他保外就醫期間對他設下條條『紅線』，就充分證明司法體系內的黨國陰魂未散。我們不需要舉出教唆偽證、恐嚇證人、小案併大案、違法換法官、違反『罪刑法定』等等指控，這些駭人聽聞的『程序不正義』是否出於黨國遺緒，仍待相關司法單位正式回應澄清。」

另前述「但如果和平統一，就能要到很多東西」，例如民主政治、新聞自由等」也是空談，因為中國不是自由、民主、法治、人權的國家。依《自由時報》3月5日A4版報導，「據了解，中共中央辦公廳及國務院辦公廳二月印發「關於加強新時代法學教育和法學理論研究的意見」，師生被要求「堅決反對和抵制西方憲政、三權鼎立、司法獨立等錯誤觀點」。

另指出，「儼然重申二○一三年提出的「七不講」要求，禁止教師在課堂上與學生討論「普世價值、新聞自由、公民社會、公民權利、黨的歷史錯誤、權貴資產階級、司法獨立」等。」

平心而論，在文明法治的社會，司法做為正義的最後一道防線，人權是普世價值，阿扁的「保外就醫」是依照正當法律程序，保障阿扁生命權、健康權與人身自由權等，如果要把阿扁回籠，不是總統的一句話就可以，畢竟現在不是威權統治、無法無天的時代，如此政客的「假慈悲」與「真投降」，應予唾棄與譴責。

（仲裁人）

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