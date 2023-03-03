Lin bay 好油》缺蛋真相：落後、低韌性、費用補助優先後的業力引爆

2003年台灣沒有受到禽流感影響是幸運，沒有居安思危的觀念面對未來禽流感的挑戰是不幸，2015年台灣開始大規模受到禽流感的影響，12年的緩衝期全數浪費，疫情之後一樣不肯面對。泰國花了８年的時間重新規劃產業，全面升級，15年的生聚教訓，如今已經成長到9.15億美金，泰國的家禽產業有韌性可以恢復進而再創高峰，台灣為什麼總是倒下了就起不來？

Lin bay 好油

這篇文章是我在2016年發表的，當初寫這篇文章，其實是一位農業界的長官希望我幫忙，寫一些外國的例子來對比台灣，讓執政者參考，藉以帶動產業升級。但快7年的時間過去，台灣的家禽產業沒有什麼提升就罷了，還愈來愈慘。一直以來，我不斷重申，台灣人熱愛自我精神洗腦，或是緬懷過去美好時光，卻從未意識到，那些早就回不去了，台灣再也回不到有李登輝、余如桐那樣具有遠見的農業官員，為未來30年的產業發展做規劃，只剩下像陳吉仲這種無能力、無見識、對台灣農業現況理解錯亂，也無推動改革的決心，但唯一長處是認真討好老闆的官員。不過他在農業界的歷史定位倒是獨一無二，畢竟，誰能將農委會主委做成一個沒人敢接、也沒人有意願接的屎缺這樣的新高度呢！

解決問題前先看清自己的問題

面對現況，知道自己的不足，才有改善的空間。沉浸在台灣農業技術世界一流，不願面對我國農業是完全依賴補助的老窮殘的窘境，那麼要改變什麼？台灣不像部份落後國家，有許多國際AiD組織提供產業提升的協助，做通路的推廣，產業升級只能靠自己，若跟不上競爭腳步，受害的是一般民眾，面對愈來愈貴的物價，只會讓民眾生活愈來愈困難。

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第一張圖是台灣家禽類的進口產值，WTO的資料最多只能回抓20年，可以看到2002年，台灣一年進口禽類的產值只有2500萬美金左右，之後逐年上升，在2020年達到2.35億美金的高峰。20年的時間成長9倍。

台灣家禽類進口產值。（圖：作者提供）

第二張圖是台灣家禽類的出口產值，2002年約為1400萬美金，趨勢上很清楚是往下，但2004年泰國爆發禽流感，讓龐大的日本市場空了出來，台灣因此分到一杯羹，所以成長到2500萬左右。只是有了市場不代表台灣禽類出口的競爭力有提升，等到泰國產業振作轉型後，台灣馬上被踢出市場，因此從2008年高峰的2700萬美金，之後像溜滑梯一路向下急墜，到了2021年只剩下84萬美金，與高峰期對比，只剩3%。家禽類進口的逆超也從2002年的1100萬美金，一路攀升到2020年的2.34億美金，突破天際，這就是台灣被進攻型產業的真相。

近20年台灣家禽類出口產值。（圖：作者提供）

2002-2021台灣家禽類出口產值。（圖：作者提供）

但政客們總是告訴大家：沒問題，我們很穩定，沒多久就能解決。實際上以台灣家禽產業的現況，根本沒有能力面對每年冬季的禽流感壓力，甚至因為毫無作為，使得禽流感在地化，即使是夏天，一樣有高致死病源的案例發生。

缺蛋的真相

台灣並不是最近才開始缺蛋，而是2019年就出現短缺。2020年因疫情造成的消費緊縮緩解了缺蛋的壓力，讓民眾誤以為缺蛋是假消息，然而也是因為農委會對疫情消費緊縮的誤判，以致於規劃錯誤，才導致現在缺蛋的慘況。

台灣並不是最近才開始缺蛋，而是2019年就出現短缺。2020年因疫情造成的消費緊縮緩解了缺蛋的壓力，讓民眾誤以為缺蛋是假消息，然而也是因為農委會對疫情消費緊縮的誤判，以致於規劃錯誤，才導致現在缺蛋的慘況。（路透資料照）

不過。一如既往，農委會就只是死不認錯，一路高喊：沒有缺蛋，很快就會穩定了。前述這段話從2021年年底講到今天，只是2021年年底歸因於飼料太貴，隻字不提禽流感及相關的疫病造成的產蛋效率下降的問題。

一個月前，農委會一樣公開表示雞蛋供應到三月就會穩定，一切都是飼料太貴的問題，甚至誇口說台灣在禽流感防疫上做得比美國、日本還好，雞隻死亡數量很少，結果一個月後缺蛋理由馬上轉向，飼料還是貴，只是台灣受到禽流感影響，所以要進口雞蛋、要產業提升、要協助農民現代化。這種髮夾彎速度，過去也常見，對農委會官員已司空見慣，講起來自然臉不紅氣不喘。產業要提升、政府要協助農民現代化經營，這些話不是今天才出現，早在2016年蔡政府一上任的新農業方案裡就清楚寫道，只是然後呢？７年過去，產業一樣落後，一樣超過80%是開放式禽場。

有媒體問我這個問題能不能迅速解決？我認為不可能，因為家禽與植物不同，家禽飼養的週期來得更久，現在所有政策的推動，在最有效的情況下，能影響的也是幾年後的市場。

以下讓我們用一個簡單的例子來告訴大家為什麼不可能：

如果一個規模20,000隻的露天場雞農，順利解決所有金流及其他問題後，想蓋一個50,000隻規模的密閉現代場，那麼需要多久時間才能開始供蛋？

第一，如果選擇原地重建，這段時間雞農的生計如何維持？若另蓋新雞場，光是找地、跑畜牧相關的申請，至少要一年以上，我們就算他神速，只花半年解決。開始蓋場後，50,000隻的場，工期抓9個月，也讓他神速，只花半年解決。進雞後開始產蛋，這時要怎麼訂到50,000隻的中雞？就算一蓋場就訂一樣要等，但我們假設這位雞農關係很罩，場一好就拿到中雞開始養，開始產蛋，也算他神速，只要2個月。那麼最快、最順利的情況總共要14個月後才能順利投入生產，可惜這種神速不可能發生同時發生。就我所知，有位雞農前幾年投了一個七萬隻規模的場，今年要開始產蛋，前後花了近3年的時間。禽畜場的更新就是要這麼久的時間，所以提前投入規劃，之後才看得到成效。

上述假設還是在政策有效的情況下，但現在的農委會有能力推動政策嗎？就舉今天公布的智慧永續設備導入方案來看，農委會預估三年補助環境感測器、控制器、作動設備等共100台，一年是33台，33台佔全國的養雞場的比例多高？不到2%，這就是農委會推動現代化的決心。而哪些人能拿到這2%的補助呢？再者，有了補助誰還會想貸款？不過農委會至少還做了點正事，也打算推動政策性貸款，雖然不是很理想，但至少有貸款而不是設備、廠房的補助。

先前的文章說到泰國在2004年爆發大規模的禽流感，禽類出口產值從2003年的6.3億美金迅速下降到2004年的1600萬美金，這對台灣來說並不陌生，就和當年台灣口蹄疫前豬肉出口產值有16億美金，隔年只剩幾千萬美金一樣。與泰國不同的是，20多年過去，台灣豬肉外銷再也無法恢復口蹄疫前的榮景，這是由於台灣產業的韌性（resilience） 非常之低，恢復期很長，甚至難以恢復。

2003年台灣沒有受到禽流感影響是幸運，沒有居安思危的觀念面對未來禽流感的挑戰是不幸，2015年台灣開始大規模受到禽流感的影響，12年的緩衝期全數浪費，疫情之後一樣不肯面對。泰國花了８年的時間重新規劃產業，全面升級，15年的生聚教訓，到2018年出口產值再次超越2003年，如今已經成長到9.15億美金，泰國的家禽產業有韌性可以恢復進而再創高峰，台灣為什麼總是倒下了就起不來？

落後、低韌性、費用補助優先，這就是台灣農業的現況，關係好就有大筆大筆補助可以拿，甚至政府直接花七八億蓋來給你經營；關係不好的就連補助名額都搶不到。但補助的方式從來就沒解決過產業的問題，最多只有讓產業聽話：聽政府話的有經費補助優勢，可以和那些拿不到補助又不聽話的業者競爭，只要淘汰掉不聽話的業者，就不會再聽到雜音了。明知對提升產業毫無幫助，卻還是熱衷灑錢補助，原因無他，補助對執政者而言太重要了，沒解決的問題，那是下一任的事。在這樣的政策氛圍下，誰還有意願規劃長期的產業提升政策？炒政治短線就好，多花一點錢來開記者會，媒體效果更實在。

泰國飼料也是靠進口，地理位置也是禽流感候鳥會造成影響的範圍，為什麼泰國雞蛋那麼便宜？雞蛋還可以分級分選？台灣為什麼做不到呢？為什麼我們的農產品價格會節節高升呢？

因為以前該做而沒做的事，現在業力開始引爆。

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