自由開講》「反賄、學倫、排黑」黨改三部曲，民進黨的改革進行式

倪拓森

2022九合一大選已然過了兩個月，大敗的民進黨在深切的檢討後，逐漸整隊並重新回歸戰鬥狀態。除了行政體系、黨務人事全面改組；黨內改革的藍圖也逐漸隨著每週中常會的結論定錨。

在副總統賴清德尚未上任民進黨主席前，辦理了數十場的全台巡迴黨員座談會，深入民間傾聽基層支持者的意見，並將這些回饋裝訂成冊。這些來自民間寶貴的意見並沒有隨著賴的上任石沈大海，過去2週民進黨中執會分別針對台南正副議長涉賄事件、學倫問題訂出內規，更是在昨日（15日）討論排黑議題，杜絕黨公職與黑金掛鉤。三場中執會的結果回應了基層支持者的期待，民進黨正在大破大立的進行改革。

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民進黨修改兩項內規，是重申民進黨對於道德勇氣的標準，用具有約束力的黨紀與黑金劃清界線。（本報資料照）

嚴懲台南議長賄選案，重新擦亮清廉、勤政招牌

賴清德上任主席的第一週，民進黨中執會便將設賄的台南正副議長邱莉莉、林志展移送中評會，並在2月7日決議對兩人祭出停權最長的3年處分，倘若該案起訴成立，倆人恐將遭受最嚴重的開除黨籍處分。

從學甲爐渣案、光電弊案、88槍事件、台南議長選舉紛爭，到上週（2/7）邱、林移送南檢複訊，不僅讓台南這座民主發展的啟蒙城市蒙上陰影，也再一次的重擊了剛經歷徹底慘敗的民進黨。對黨主席來說，當務之急是立即止血，並思考如何整肅黨內沉痾。因此才會有賴清德率眾黨公職與黨員鞠躬道歉一幕，中執、評會也快於司法調查作出黨內處分，將司法設為最低標準、黨紀至於司法之前，拾回民進黨「清廉、勤政」的基本價值，開啟黨內改革的第一槍。

強化學倫審查，正視候選人誠信問題

學倫問題無疑是民進黨的敗因之一。民進黨中執會在2/8通過提案，未來參加總統、立委的初選者，將要簽署「論文學位倫理聲明書」，並交由專業審查小組進行相似度比對。事實上，本次選舉無論民進黨、國民黨、民眾黨皆有參選人涉入論文問題，而民進黨首當將學倫審查劃為內規，也是希望在自身檢討的同時，將「正視學倫問題」作為政治態度上的表率。

2022年的選舉，以林智堅為首的論文爭議，抹殺了理性政策討論的空間，造成這樣的結果是藍綠白的歷史共業。候選人的學歷應該要回歸學術的本質，也就是讓選民依據該候選人的學識，選擇他們希望具有特定專業背景的公僕。民進黨希望徹底解決爾後候選人的學倫問題，讓輿論回歸政策，促進民主社會的討論品質。

然而，上述的先決條件是候選人的學歷是可以備受檢視的情況下，學位正當性最核心的意義是候選人面對選民的「誠信問題」，而這也是「學倫改革專案」的初衷。事實上，此內規的提案在民進黨內引起激烈討論，部分黨公職與支持者不解高層為何畫地自限、大搞「自我審查」；其實，這是最大程度保障黨提名候選人的解方，將審查過程在提名過程解決，預先防範選舉爭議，且審查過程將秉持公平公正原則，不存在「透過機制排除異己」的問題。 營造良善的民主討論風氣絕不是僅靠一方可以達成的，當民進黨願意以更高的標準審視自身候選人時，國民黨、民眾黨是否願意跟進，才能真正讓台灣民主政治擺脫學倫爭議的泥巴戰。

徹底排除黑金政治，找回民進黨的初心

第三部的改革，民進黨中執會昨天（15日）通過強化黨內現行反黑的相關規定。分別決議「黨職人員選舉辦法」及「公職候選人提名條例」修訂草案，針對曾犯檢肅流氓、毒品、槍砲彈藥刀械管制等「經判決確定」改為「經起訴」者，未來不得參與民進黨職及代表民進黨參選公職，同時也刪除刑期執行完畢滿十年可參選的「十年條款」，徹底從源頭杜絕黑金疑慮。

從在野到執政，民進黨本身作為進步價值、派系政治、地方勢力多重複合的政黨體質，造就了無數在政治上矛盾、容易給予對手攻擊的空間。這樣的現象在過去執政期間展露無疑——民進黨在權力的政治鄉愿前，一而再再而三的出賣核心價值。

「政治是妥協的藝術」但為了拉攏地方派系而靠向黑金的妥協，只會換來永遠的妥協，逐漸丟掉民進黨「勤政、清廉、愛鄉土」長期賴以維生的招牌。

兩項內規的修改，是重申民進黨對於道德勇氣的標準，用具有約束力的黨紀與黑金劃清界線。這不僅是用具體行動展現出與在野黨的差異，也重拾了更多熱愛台灣、固守本土人們的支持。

三次中執會的黨務革新，為開創新局立下了標竿，民進黨的未來並不會悲觀，因為行動已經開始，就從這裡開始。

（政治系研究生）

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