自由開講》當臺北成危老首都 臺灣安全嗎？

花曉龍

土耳其大地震讓人怵目驚心，臺灣第一時間救援隊就到，讓全世界都知道我們是名實相符的「TAIWAN CAN HELP」當我們不吝伸出援手救援的同時，也得趕緊回過神來看看自己的國家。臺北是我們的首都，都市規劃完善，但矗立在這個城市的建築，卻有高達70%以上都已達到「危老」的標準，超過一半行政區平均屋齡40年以上。

臺北是我們的首都，都市規劃完善，但矗立在這個城市的建築，卻有高達70%以上都已達到「危老」的標準，超過一半行政區平均屋齡40年以上。（資料照）

英國風險管理顧問公司報告，若遭遇地震、洪水、風暴等天災，亞洲經濟體最容易受威脅，臺灣被列入可能因此付出最大代價的經濟體之一；標普根據主權信評列舉世界「十大脆弱國」，臺灣也以「地震」為不可抗力天災，名列世界脆弱國前十名。

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臺灣人面對地震司空見慣，但巨大的地震多半沒有發生在臺北，新聞報一報，大家心有餘悸，過後也就忘了。統計自1986年迄今，臺北發生震度達五級以上地震次數有3次，每次都有大樓倒塌。最近一次發生五級地震是2002年，也就是說從1986~2002十六年間就發生過3次五級地震，距今已21年未發生五級以上地震，當年已存在的建築物，屋齡再加21年，如果再發生五級以上的地震，首都的耐震度究竟如何？

不僅是臺北，臺灣位處在一個地殼隨時變動的土地上，但不管「都更」還是「危老」，老屋要改建卻依舊困難重重。以都更來說，容積率就是一個障礙。臺北市都市計畫區內，絕大多數都是「住三」的土地，容積率225%，加上獎勵容積，仍然難換回原來老公寓的坪數。即使老房子位於「商三」或「商四」的土地上，但若是道路寬度不足，一樣無法拿到全額容積，偏偏臺北市這種商業區土地都劃設在道路狹窄的臺北車站或西門町一帶，對老屋地主而言亦是「看得到、吃不到」，白白多付土增稅而已，對於都更更是興趣缺缺。容積率劃設牽涉到人民財產，但卻是一針見血的問題，多數住戶較在意坪數卻忽略最基本的居住安全，甚為可惜。政府有心要都更，也訂出時程獎勵，但以危老而言，現在提出申請的，已不如前兩年的獎勵多，那這個政策的意義也會隨著時間遞減。再者，臺北市存在數十萬戶的老公寓，若獨戶危老改建，極可能導致市容支離破碎，政府可能要思考賦予各縣市政府修訂的權限。

另外一個問題是老住戶對於整合都更的專業度不足，複雜度高，很難有一人可以從頭到尾負責，最後談了半天都以不了了之收場，乾脆放著老房子繼續窳陋而危機叢生。最近沸沸揚揚的平均地權條例，許多建商揚言即將倒閉，中央到地方政府可以組織都更團隊，「把人撒下去」輔導建商進入老舊社區整合，建商不一定要購地才能蓋屋，整合老社區改建雖是一條漫長的路，但卻可以讓建商減少購地成本，全國需要都更的地區多不勝數，建商未來接案想必也是接不完的。

守護家園靠自己，政府除了推出多項措施鼓勵都更外，可以多透過媒體或宣傳品教育民眾，建立家園安全共識。土耳其大地震不會只發生在土耳其，臺灣地震也不會只發生在特定地區，不僅臺北市已是危老首都，其他各縣市存在相同的問題，那我們的國家安全嗎？

（臺北市中學教師）

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