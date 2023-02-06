德瑞克說碳金融》第四十七講：從加州太陽能補貼，看電力改革的角力

這一講，我們將從世界上最先進的經濟體，也是對太陽能補貼政策最積極的地區–加州，來看看太陽能補貼政策的最新發展。

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。有興趣的讀者可以在FB上搜尋《德瑞克說碳金融》粉絲專頁。

太陽能本身是永續的，但是太陽能發電真的越多越好嗎？（圖片來源：https://pixabay.com/）

前兩講，我們介紹了公用事業的結構與收費模式（電力公司屬於公用事業）。同時我們也提到了在減碳時代下，更多分布式能源（主要是太陽能發電）會給電力公司帶來挑戰。這一講，我們將從世界上最先進的經濟體，也是對太陽能補貼政策最積極的地區–加州，來看看太陽能補貼政策的最新發展。

請繼續往下閱讀...

加州得天獨厚，有溫暖的陽光普照，同時也有高科技的矽谷坐鎮。觀念先進而且經濟發達，加州是全球太陽能行業的領導者。

全加州安裝了超過150 萬個太陽能電池板系統，並且曾經在2022年5月6號，加州曾經達到一個歷史紀錄，全電網有99.87%的電，都是由可再生能源發出的，而且這個紀錄維持了兩分鐘之久。這是讓人振奮的消息，也代表過去加州太陽能補貼政策的奏效。

美麗的加州金門大橋。（圖片來源：https://pixabay.com/）

但是，也是熱騰騰的大消息，去年十二月中加州卻決定大幅削減對屋頂太陽能的補貼，各家媒體都對此做了報導，自由財經為此下的標題是「加州削減屋頂太陽能獎勵計畫 恐衝擊產業」。甚至連經濟部國貿局都為此事發了一條全球商機資訊，標題是「加州大砍太陽能發電補助 平均減少75%」，來提醒我國的相關業者留意。

前面不是說加州對太陽能最積極，怎麼開始砍補貼走回頭路，這是怎麼回事呢？

這一講，讓我們將藉由分別了解用戶與電力公司的立場，來深入瞭解這一則大新聞，以及電力改革背後的角力。

開始之前，讓我們回顧一些背景知識。

首先，我們先站在用戶這邊來看。因為太陽能板安裝很貴，所以為了吸引用電戶安裝，需要有大量的政策補貼，這樣才有人願意安裝，綠能產業才得以發展。以加州為例，安裝屋頂太陽能設備可以申請抵免聯邦稅，最多可以抵免設備費用的30%，等於政府替你出了三成的太陽能設備費用。

然後太陽能板的發電要是多過於自家使用，還可以用優惠價格賣回給電力公司，讓你每個月還能從電費帳單上看到實質的折扣獎勵。

再加上，從2020年開始，加州規定所有新建的三層樓以下的住宅都要安裝太陽能設備。

政府補貼加上強制規定的多重政策，造就了前面說的加州太陽能榮景，也帶動了太陽能設備生產到安裝等的產業興盛，像是Sunrun、SunPower、Sunnova，甚至是特斯拉（Tesla）都是其中的佼佼者。

但是，我們都知道太陽能發電有時間性，太陽早上升起，中午熱力四射，晚上不見蹤影。但是我們不是古代人，已經沒辦法日出而作日落而息，所以就算家戶太陽能板在白天發的電夠多，只要是家中沒有安裝儲電設備，到了晚上還是得用電力公司的電。

在越來越多家戶安裝太陽能板卻沒有同時安裝電池時，電力公司晚上還是得維持電網正常運作，但是能收費的人卻變少了，因為很多人已經因為太陽能發電而享受電價減免的好處。

還記得嗎？上一講我們提到公用事業的收費公式。簡單說，公用事業的費用是實報實銷的。也就是只要電力公司得維持電網的營運，那產生的這些費用就得由用戶來承擔。如果有錢有房可以安裝太陽能板的人獲得電費減免了，那請問是由誰來承擔電網的費用呢？

電網變綠了，窮人負擔的電費反而變高了？（圖片來源：https://pixabay.com/）

是的，就是那些沒錢安裝，或是租房不能安裝的用電戶。因此太陽能板用戶變多了，電網變綠了的同時，這些相對弱勢的族群反而得繳更高的電費帳單。公平嗎？

這也是為什麼，電力公司對於這些屋頂太陽能板，很難站在支持的立場，因為這些分散式的太陽能發電讓電網的調度考驗變大了，但是可以收費的人卻變少了。

千萬別忘了，在國外很多電力公司都是民營的，是公開股票上市，也是有股東們在盯著的。華盛頓郵報的一篇文章甚至提到，美國電力公司面臨的嚴重新威脅，不是超級風暴或網絡攻擊，而是屋頂太陽能電池板。

我覺得「科學人」的一張漫畫很傳神地描寫出這種衝突，如果讀者們有興趣歡迎讀原文，那是一篇很棒的文章。

這是一個巨大的陰影擋住了太陽能板的光線，而這個陰影的主人手上拿了一份電費帳單，暗指著電力公司其實並不希望家戶太陽能板過於盛行。

電力公司與家戶太陽能的衝突。（出處https://sa.ylib.com/MagArticle.aspx?id=2708）

讓我們回到去年十二月加州減少補貼的新聞，加州公用事業委員會通過了一項提案，該提案將減少向家庭提供的屋頂太陽能電池板為電網提供的剩餘電力的補償。政策補貼減少了，因此電力公司鬆了一口氣，太陽能業者卻跳腳了。

這一點從股價表現也能看出端倪。以最近六個月來看，加州太陽能業者（Sunrun，SunPower，Sunnova）的臉綠了，而電力公司（太平洋瓦電公司）卻上漲得紅通通的。

最近六個月的個股表現。（資料來源：Google Finance）

這就是減碳時代的電力改革背後的拉扯，在世界其他地區，只要有對家戶太陽能進行政策補貼，同樣的戲碼也可能會陸續上演。

畢竟，改革總在迂迴中前行，對吧？

改革總在迂迴中前行。（圖片來源：https://pixabay.com/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法