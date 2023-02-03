自由開講》珍惜台灣的好 因為我們擁有選擇的權利

陳啟濃

新任內政部長林右昌在網路發表千字文，省思執政黨去年年底選舉敗選的原因，指出有許多基層的民眾，因為武漢肺炎的關係造成生活艱難，這些人大都是支持者，以至於失去對政治的熱情，影響到選情。

新任內政部長林右昌。（資料照）

民主制度才能實踐「以民為本」、「人民才是頭家」的政治理想，林右昌的省思有提到重點，卻也同時點出民主與專制對抗的基礎所在。以俄羅斯、中共與北韓陣營代表的是極權專制的集團，台灣、日本與歐美國家代表的是民主自由的陣營。世界最終還是會面臨對抗，抗爭的是政治體制與生活方式，台灣怎麼可能獨善其身，台灣又怎麼能貼近中共專制政權領導的中國。

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「民意如流水」只有在民主國家能展現，政府不體恤民情不照顧人民，特別是對於弱勢民眾的資源支持，馬上就讓人民用選票來教訓。然而在中共、俄羅斯與北韓這些共產集權國家，黨意大於民意，鞏固黨的領導權力勝於維護人民的權益。中共要封城就封城，資訊不透明；俄羅斯女學生提出反對跟烏克蘭戰爭的意見，馬上入罪被關，高中生要接受「特殊軍事行動」訓練；北韓還在造神，整個國家有如一座大監獄。

我們常聽到「不要當強國的棋子」、「不要讓台灣淪為戰場」，甚至倡導「兩岸和平對話」、「主張國家主權獨立會引發戰爭」，這些荒腔走板與一廂情願的說法。與其奢望退卻與讓步能帶來和平，倒不如堅固自我武裝，讓專制極權的陣營打消進犯的念頭，這樣還比較實際。

台灣的好，好在政府重視民意，好在人民有選擇的權利。那些一直對中共存有好感與幻想的政治人物，不是別有用心就是頭殼壞掉。因為人類的歷史一直以來都是人民對抗極權政府的一部部血淚史。

（地方文史工作者）

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