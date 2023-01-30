自由開講》投資台灣的未來─ 建立百億億級 AI 超級電腦 是時候了

梁伯嵩

最近 AI 進展越來越快，未來由 AI 來發新聞、寫程式、繪圖、甚至創造電影，都已經不稀奇了。大家會很興奮的說，台灣是不是很快就可以自己做了 ？但是，很遺憾的，目前不會發生。台灣有聰明的腦袋，也不缺資料，卻極缺「AI算力」。

為何AI算力極為重要？因為AI訓練需要大量運算。量變造成質變，為追求功能更強大的AI，導致運算需求暴增。關鍵在於每秒運算百億億級的超級電腦。但台灣最快的台灣杉二號的運算力僅0.009倍。若訓練當紅的大型神經網路，用百億億級超級電腦要花數天，每年可訓練百次。但台灣杉二號可能需要好幾個月，每年執行二次訓練都很困難。這樣累積的AI能力，將會越差越遠。

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百億億級超級電腦，美國今年完成三台，2025年會建10~20 倍算力，2030年達到 100 倍。中國已有兩台，預計2025年前建置十套。歐盟在德國建一台，並在芬蘭、義大利和西班牙建置略小系統。日本自行研發的超級電腦已達到四成。韓國計畫在 2030 年也建一套。各國都很積極，但台灣自詡為科技島，卻缺乏計劃。在全世界的研究戰場上，台灣AI學者簡直就像拿著大刀，去面對各國的現代化軍隊。

圖為Frontier（OLCF-5）是由美國田納西州橡樹嶺國家實驗室製造的超級電腦，也是全球首台百億億級電腦，每秒可執行百億億次運算。（維基共享）

也許有人會說，台灣只要應用AI就好，不用自己訓練。但仰賴他國，等於將大腦交由他國，容易受制於人。舉例來說 : 世界AI訓練的中文語料多是對岸的簡體中文。訓練出來的AI，內含的價值標準、法律條文、政治判斷上，偏向對岸。當各國AI運用普及時，台灣反而可能不敢用。

百億億級AI超級電腦很貴，但台灣絕對有能力。德國Jupiter建置約5億歐元，台幣 164億。芬蘭LUMI只有一半算力，約1.445億歐元，台幣47億。台灣政府今年科技預算高達1383億元。而且也可分年建置，台灣應該有實力。

AI不是單一技術，而是可以提升所有產業效率的關鍵能力。以台灣的科技實力，只要有足夠算力，善用AI工具，能提升幾乎所有領域的研發實力，從人文到政府效能、從金融到資安、從能源到機器人、從醫療到生物科技，都能透過AI整體提升，發揮綜效。就像是五十年前，政府投資在半導體。希望在未來，我們子孫也會感謝我們在AI的投資。

（作者於新竹科學園區服務，並兼任臺灣大學資工系客座教授與陽明交通大學教授級專業技術人員）

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