自由開講》從「強國交通」APP看出中共野蠻行徑

胡尼克

中共交通部將推出首個國家級交通整合平臺「強國交通」應用程式，是由中共既有「學習強國」平臺延伸推出，待正式上線後，將優先以平臺原註冊戶提供服務。該首頁規劃「約車」、「貨運」、「公路」、「鐵路」、「水運」、「航運」等6大服務門類，以及維修、保險、油卡優惠等整合性服務，其中，「約車」又分為「打車」（叫計程車）、「助老約車」兩種，服務更是涵蓋陸、海、空，可叫車和預約貨運，中共聲稱已有數十家網路叫車公司加入，未來此平臺預計將占全市場使用率90%以上。中共政府認為網路叫車行業一直以來存在著無序擴張和資安問題，這也是中共透由官方「強國交通」來整合各家運輸業者，並在惠民與可控的原則下來進行。

然日前據多家媒體報導，一直以來中共黨媒高度宣傳的「國家級」交通平臺「強國交通」，突然被中共官方機構撇清關係，中共宣傳部更批評媒體錯誤報導，在引起爭議事件後，中共交通部以不具名方式澄清，粉飾為媒體「誤報」，指交通部對此事毫不知情，但「強國交通」與中共學習「紅色思想」相關程式有著密切關係，代表中共確實有參與開發「強國交通」相關程式，而非完全毫不知情；對此中共只承認「強國交通」只是單純與交通部合作開發的專案，也強調只是平臺上的一個轉換界面，並非外界形容的「國家級」平臺，中共如此說詞前後充滿矛盾，引起各國媒體與民眾議論，而學者更是指出中共此舉無疑是與民爭利打壓民間企業。

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圖為「強國交通」app畫面。（微博截圖）

食衣住行在中國是很重要的一部分，與民眾生活相關，市場需求極大，只要是賺錢的產業，中共的國營企業都會想進入參與，且會由民間企業做好技術和經營的基礎，等時機成熟後便會入場介入，規範市場法則或是明訂遊戲規則，無所不用其極的抓出違規事項，將成熟的民間企業搶過來納為國有資產，表面上中共政府支持企業發展，實際上是被中共鯨吞一切，可以肯定日後在不引起大眾的關注下，中共國營資本勢必對民間經濟的延伸將有增無減，無疑是限制了民間企業發展，如此野蠻行徑也只有中共能辦的到，沒有唯二，只有唯一。

（研究生）

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