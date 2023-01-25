檔案瑰寶》西螺大橋：遠東第一大橋在臺灣

1953年1月西螺大橋通車，順暢彰化、雲林公路交通，節省南來北往時間，大大提升運輸效益；不僅成為當時臺灣最長的橋梁，也是遠東第一大橋。此外，西螺大橋架設鐵軌，讓臺糖鐵路連成系統，交織路線四通八達，提高產業經濟價值，更兼具戰時軍事輸運的功能。

刊頭 西螺大橋竣工典禮





案名：SP農復會照片

檔號：0041/0021/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員 許峰源

濁水溪是臺灣最長河川，它的下游形成彰化縣、雲林縣天然界線，卻長期阻隔兩縣交通往來。日治時期，臺灣鐵路縱貫線在1908年通車，暢通客貨運輸，縮短南來北往時間，成為交通大動脈。公路的機動性大，從北到南幹線寬闊、支線交錯，唯獨濁水溪下游缺乏橋梁連結，致使臺中前往雲林斗南，得先繞往南投集集、竹山，再經斗六至斗南，距離99公里。倘若有橋梁跨越濁水溪，便可從臺中順勢南下，經彰化、西螺直達斗南，距離縮短為58公里，節省乘車往返時間。再者，濁水溪兩側民眾要前往對岸，在枯水期必須涉溪而過，或者利用上游便橋通行，當雨水來臨時，從南岸雲林西螺出發，必須搭車繞道80公里，才能抵達對岸彰化溪州。西螺與溪州近在咫尺，卻受阻2公里寬的河道，若能建造橋梁，西螺、溪州便可直接往返，省去舟車勞頓的時間。

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然而，打造2公里公路橋梁並非易事，著實考驗當時的營造技術，在資源應用也是一大挑戰。1937年，臺灣總督府歷經多方評估，決定投入濁水溪橋梁興建工程，至1941年完成32座水泥橋墩，當準備投入橋身建造工程，太平洋戰爭隨之而起，打造橋身的鋼鐵被迫轉為軍事用途，大橋興建工程未竟全功。1945年8月，日本宣布投降，臺灣省行政長官公署接收臺灣，以復原產業活動與推動地方建設為要務。此時，彰化、雲林輿論提議重啟大橋工程，便捷兩縣交通往來，復甦地方產業經濟。行政長官公署聯繫中國大陸遼寧鞍山鋼鐵廠提供原料，也設法向日本、英國、美國購買鋼鐵（圖1）。不久後，二二八事件爆發，全臺灣社會動盪；之後，又受到國共戰爭的波及，始終無法獲得鋼鐵而延遲大橋興築工程。

圖1 臺灣省行政長官公署爭取鋼鐵以建造大橋



案名：西螺大橋興建案

檔號：0035/61702/6

來源機關：臺灣省諮議會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1949年底，兩岸情勢丕變，中央政府決定遷臺。值此之際，彰化、雲林接續向臺灣省參議會（下稱參議會）請願，希望早日重新啟動大橋工程（圖2、圖3），繁榮地方經濟。翌年3月，參議會召開第一屆第八次會議，李副議長萬居建議臺灣省政府（下稱省政府）尋求美援，提撥專款用以興築大橋，串連南北公路交通，避免已完工的橋墩遭到破壞，或無預警發生意外事故而得不償失（圖4）。省政府交通處與公路局考察後，認為大橋雖然已經完成橋墩，但原設計預估需要7,000多噸鋼鐵，加上工程費用龐大，決定邀請橋梁專家與專業工程人士討論、評估，同時接洽美國提供援助，爭取在最短的時間內啟動大橋建置作業（圖5）。

圖2 溪湖鎮民代表會建議興建西螺溪大橋



案名：西螺大橋興建案

檔號：0035/61702/6

來源機關：臺灣省諮議會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖3 西螺鎮長李應鏜請願續建濁水溪公路大橋



案名：西螺大橋興建案

檔號：0035/61702/6

來源機關：臺灣省諮議會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖4 李萬居建議爭取美援完成西螺公路大橋



案名：西螺大橋興建案

檔號：0035/61702/6

來源機關：臺灣省諮議會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖5 省政府爭取美援落實工程



案名：西螺大橋興建案

檔號：0035/61702/6

來源機關：臺灣省諮議會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

臺灣積極聯繫美國，終於排除萬難，獲得美方答應提供鋼鐵。原本，預計1950年秋季鋼鐵運抵後即可施作，未料6月韓戰爆發，美國因應戰場需求，暫緩鋼鐵輸出臺灣，再次延遲興建工程。儘管如此，彰化、雲林持續力爭，希望省政府設法建造大橋，解決多年來的問題。中央政府為繁榮地方經濟，便捷公路交通網絡，同時考量戰時南北運輸不能只依賴縱貫鐵路，必須有其他運輸方式輔助，極力爭取美國支援。韓戰爆發後，美國意識臺灣在亞洲的重要地位，經中央政府多方接洽後，決定協助落實大橋興建工程。隨即，省政府成立西螺橋工程委員會，籌劃橋梁搭建藍圖，決定橋上鋪設鐵軌，提供臺糖火車行駛（圖6）。

圖6 臺灣省西螺橋工程委員會組織章程



案名：西螺橋工程委員會組織章程

檔號：0039/012.4/202

來源機關：臺灣省政府

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1952年4月、11月，兩批鋼鐵原料先後從美國運抵臺灣，由臺灣機械公司、重機械廠以及臺灣工礦公司承攬建造工程。臺灣工程師擁有滿腔熱忱，態度沉著堅毅，在美國、日本、菲律賓技術人員協助下全力以赴，落實打樁、排架、裝梁、鉚釘、油漆以及橋面鋪設等多項作業（圖7）。在此期間，裝梁工程最為艱鉅，必須縝密計量天文、氣象、地震、工具等條件，方能施作，避免錯誤。臺灣工程人員群策群力，克服各種困難，展現人定勝天的魄力，讓大橋興建工程提早於12月25日完成，前後僅花7個月時間，讓各國專業人士驚嘆不已。

圖7 西螺大橋鋪設路面工程



案名：1952-1954農復會照片

檔號：0041/0001/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

大橋全長1,939公尺，寬7.32公尺，以鋼鐵為架、水泥為墩，採華倫式桁架橋設計，橋型壯麗（圖8）。總工程費計新臺幣1,410萬元，省政府撥款310萬元，其餘款項以美援基金墊付。至於大橋命名，彰化、雲林各有看法，前者以彰雲大橋、溪西大橋為名，後者堅持採用西螺大橋。對此，中央政府認為臺灣向美國爭取援助，雙方往來信函使用「SILO BRIDGE」，最後拍板定案命名西螺大橋（圖9）。

圖8 西螺大橋及橋下風光



案名：SP農復會照片

檔號：0041/0021/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖9 大橋一端掛起行政院院長陳誠題寫的西螺大橋



案名：1952-1954農復會照片

檔號：0041/0001/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1953年1月28日西螺大橋舉行通車典禮，全臺各地歡欣鼓舞，一同慶賀這座各界望穿秋水、被譽為遠東第一公路長橋的啟用。臺灣郵政管理局為了慶祝西螺大橋落成，刻發一枚紀念郵戳交給西螺郵局，在通車當日加蓋所有郵件，作為紀念（圖10）。在這一天，西螺鎮湧進大量人潮，把大街小巷擠得水洩不通，許多牆面還貼上「大橋一通，南北一家」的祝賀標語。

圖10 西螺大橋通車紀念郵戳



案名：紀念戳記

檔號：0039/833/1

來源機關：中華郵政股份有限公司

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

通車典禮在西螺國民中學大禮堂舉行，行政院院長陳誠、省政府主席吳國楨、美國駐華公使藍欽（Karl Rankin）、美國共同安全總署中國分署署署長施幹克（Hubert G. Schenck），以及美國軍事援華顧問團團長蔡斯（Williams C.Chase）將軍等上百名賓客親蒞會場，象徵中美合作的新契機。緊接著，中外嘉賓前往西螺大橋出席剪綵、揭牌儀式，隨後臺糖客車與公車、汽車魚貫入場，成為鐵公路並進的奇觀，橋上與橋下觀禮民眾相互揮手致意（圖11），共同見證歷史性的一刻。

圖11 西螺大橋竣工典禮



案名：SP農復會照片

檔號：0041/0021/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

西螺大橋貫通後，交通運輸量逐年增加，也因時制宜調整作業。例如，大橋設有收費站，從1月29日起通行的汽機車、公車、軍車、警備車以及各式火車車輛必須繳納通行費，寫下臺灣橋梁最早運用收費制度，透過以路養路的機制，將收取費用償還美援貸款和強化公路建設。至於通行費收取數額，則視清償美援貸款與交通建設情形進行多次調整（圖12、圖13）。直至1977年，才停整徵收各項費用。

圖12 西螺大橋工程受益費徵收情形月報表



案名：西螺橋工程受益費

檔號：0044/H244/25

來源機關：臺灣省政府交通處

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖13 西螺大橋工程受益費徵收費率修正表



案名：西螺橋專案

檔號：0046/H411/315

來源機關：臺灣省政府交通處

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

西螺大橋串聯南北公路，繁榮彰化與雲林的地方產業經濟（圖14），連結臺糖鐵路交織的網絡，強化南北平行預備線的國防功能。西螺大橋貫通後，臺糖鐵路串聯中南部火車客運，同時連結彰化溪湖、雲林虎尾與各地糖廠（圖15），讓原物料互通有無，大量產製砂糖、糖蜜與相關產品，更結合高雄港的輸運功能，開拓臺糖外銷市場。然而，西螺大橋的橋面鋪設鐵軌，妨礙腳踏車、機車通行，大小車禍頻起。1969年底，臺糖公司停辦雲林西螺至虎尾之間的火車客貨運輸，雲林縣政府立刻呈請省政府拆除橋面鐵軌，以維繫行車安全（圖16）。省交通處洽詢相關單位，仍以西螺大橋是臺糖鐵路南北平行預備線的重要孔道，攸關軍事輸運，尚難拆除。直至1979年，臺糖鐵路褪去國防功能，省政府決定拆除西螺大橋上的鐵軌。

圖14 雲林民眾將物產送往彰化兜售



案名：各地風光、經建工程

檔號：0052/0073/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖15 臺糖鐵道線路佈護圖



案名：西螺大橋修建工程

檔號：0057/H622.6/31

來源機關：臺灣省政府交通處

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖16 雲林縣政府建議拆除西螺大橋橋上鐵軌



案名：西螺大橋修建工程

檔號：0057/H622.6/31

來源機關：臺灣省政府交通處

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

西螺大橋通車後，成為腳踏車、機車、汽車、貨車、公車往返的交通孔道，橋面上常常車水馬龍（圖17）。1960年代，許多中小學每逢春假，常將參觀西螺大橋列為郊外遠足的目的地，學生們排著整齊隊伍，在師長引領下來回在鐵橋上走踏（圖18）。除了大排長龍的學生，不少民眾攜家帶眷，特地徒步走過西螺大橋，對橋梁工程嘆為觀止。彰化縣、雲林縣政府鑑於造訪西螺大橋的遊客絡繹不絕，為發展地方觀光事業，決定在鄰近大橋兩側闢建公園，讓各地遊客飽覽大橋風光之餘，也能在公園裡盡情遊憩。

圖17 各式車輛行經西螺大橋



案名：公路、機場、港口

檔號：0058/0042/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖18 一群小學生正走過西螺大橋



案名：各地風光、經建工程

檔號：0052/0073/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

西螺大橋遠近馳名，許多紀念郵票、印花、愛國獎券、新臺幣鈔券（圖19）都印有大橋原始的樣貌。隨著時間的推移，大橋外觀也有所改變。例如1968年，地方考量西螺大橋的橋面過長，原先設計的燈光黯淡，尤其橋梁位居郊外，為確保治安和發展觀光，促請省政府強化燈光照明設備（圖20），使大橋在夜晚更加亮麗。最顯著的變化莫過於1986年，大橋長年累月飽受風吹、日曬、雨淋，原本灰綠色橋身剝落、鏽蝕，滿目瘡痍。經省公路局勘查，決定褪去大橋舊衣，改換紅色新妝（圖21-22）。

圖19 拾圓鈔券上的西螺大橋圖樣



資料來源：許峰源提供

圖20 提議西螺大橋設置水銀燈



案名：西螺大橋修建工程

檔號：0057/H622.6/31

來源機關：臺灣省政府交通處

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖21 換上紅妝的西螺大橋



資料來源：李瑞芳提供

臺灣公路交通隨著經濟繁榮持續拓展，1978年中山高速公路全線通車，長途跋涉的車輛不再行經西螺大橋。至1990年，各式車輛激增，寬度僅7公尺有餘的西螺大橋，已無法容納大流量。政府決定在西螺大橋上游2公里處，打造新西螺大橋，解決交通壅塞問題。1994年，新西螺大橋完工，命名溪州大橋，取代西螺大橋運輸功能。佇立在濁水溪上的西螺大橋，並未因此走入歷史，在地方人士奔走下，修建人行道、禁止大型輛通行，並轉型為觀光大橋。2012年，甫獲全臺公路八景票選之首殊榮，成為西螺最負盛名的觀光景點之一。

西螺大橋曾是亞洲第一座最長、最大規模的橋梁，肩負連結臺灣公路與臺糖鐵路網絡的使命，繁榮地方經濟。今年年節假期，當您計劃出門旅遊，或是旅途行經過中部地區，不妨走一趟西螺大橋，見證當年臺灣築橋造路的技術，以及大橋通車後的歷史風華。也歡迎利用國家檔案資訊網檢索、查詢國家檔案，探索更多西螺大橋的精彩事蹟。

參考資料

李雅容，《西螺大橋：我的父親李應鏜》，新北市：INK印刻文學，2020。

張浵編著，《台灣公路建設紀要》，臺北市：中華顧問工程司，2017。

程驛喬，〈由直轉橫：新臺幣鈔券的發行與流通〉，《檔案樂活情報》，第180期，資料來源: https://www.archives.gov.tw/ALohas/ALohasColumn.aspx?c=2606。

陳怡行，〈世紀糖鐵 穿鄉越鎮的五分車〉《檔案樂活情報》，第148期，資料來源：https://www.archives.gov.tw/ALohas/ALohasColumn.aspx?c=1999。

本文經授權轉載自國家發展委員會檔案管理局：檔案瑰寶》西螺大橋：遠東第一大橋在臺灣

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