健康醫療網》長輩「怕吃藥傷胃、傷腎、有毒！」醫師教突破用藥盲點

臺北市立聯合醫院家醫科醫師侯君穎表示，銀髮族吃藥最擔心的三大盲點為「怕吃藥傷胃、傷腎、有毒！」醫師會視患者情況避開特定藥物，若患者真的很擔心，可先喝點牛奶墊胃，或避免空腹服用即可。

長輩因為跨科、跨院看診，常有重複吃藥、未遵醫囑用藥、怕吃過量傷身等問題。臺北市立聯合醫院家醫科醫師侯君穎表示，銀髮族吃藥最擔心的三大盲點為「怕吃藥傷胃、傷腎、有毒！」醫師會視患者情況避開特定藥物，若患者真的很擔心，可先喝點牛奶墊胃，或避免空腹服用即可。

老年人用藥常見問題包括：多種藥物併用、藥物不良反應、沒有正確服藥、發生交互作用、重複用藥、吃錯藥等等。

請繼續往下閱讀...

根據衛福部資料，老年人平均患有 1.4 種慢性病，用藥量是一般人的5倍，吃錯藥的機率較於一般人多7倍；健保署2018年統計，有重複用藥情況者，60歲以上老年人占65%，70歲以上則近40%，不僅對健康無益，且造成健保資源負擔。

老年人用藥常見問題包括：多種藥物併用、藥物不良反應、沒有正確服藥、發生交互作用、重複用藥、吃錯藥等等。（https://www.freepik.com/）

狀況一、怕吃藥有毒又傷身

長輩吃藥常問的刻板印象包括「這個藥會不會傷胃？」、「我吃這個藥會不會傷腎？」、「吃藥三分毒！」侯君穎表示，現在藥物已經沒有嚴格限制一定要飯前飯後吃，且醫師會視病患情況開藥，若已知胃不好，會避開特定藥物，患者基本上不用太擔心。若長輩仍然沒安全感，可以先喝牛奶或豆漿墊胃即可。

狀況二、跑遍醫院重複用藥

長輩用藥的另一個突出問題是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，每出一個問題就掛一個科，而且為了求得最好的治療，跑遍各大醫院專科，結果領取了各種顏色的藥物。她提醒，長輩若已在不同科別領取藥物就別重複吃，也可將服用藥物交由醫師檢視，可避免重複用藥對身體產生危害。

侯君穎以胃藥舉例，有些藥物原理是在胃壁形成保護膜，有的是減少胃酸分泌，無論哪一種，吃過多可能會形成依賴性，甚至阻礙其它藥物與營養素的吸收。

狀況三、掛號「看個安全感」

侯君穎表示，有些慢性病長輩沒大病也天天到醫院專科門診報到，總覺得「看到醫生病就好了一半。」像此類情況的長輩，其實身體狀況尚屬穩定，不需要在門診從早上等到晚上，只要定期至診所拿藥、有突發問題再到醫院即可。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者鄭宜芬 長輩「怕吃藥傷胃、傷腎、有毒！」醫師教突破用藥盲點

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法