全面真軍》2023立委補選：一場無法凝聚任何力量的敗仗

2020年立委選舉，吳怡農輸蔣萬安13,425票；本次補選，吳怡農則輸王鴻薇5,780票，遺憾的是，這不是吳的支持群增長，而是選情冷淡、選民漠不關心的結果。

全面真軍

2023年1月中山、北松山立委選舉結束，王鴻薇以五千餘票勝出。沒能把握機會贏下這場選舉並非民進黨最大的失敗，真正的失敗是歷經這場選舉非但無法為民進黨從2022年縣市長的慘敗中帶來一絲轉機，同時也沒有凝聚任何的氣勢。這場選舉民進黨輸的無聲無息，吳怡農選得蒼白而無力。政治講求策略，即便當前社會風向對民進黨不利，但藉由這次補選原是個讓民進黨能尋求突破口的契機，無奈從結果來看，民進黨並未妥善把握這個機會。

2023年1月中山、北松山立委選舉結束，王鴻薇（中）以五千餘票勝出。沒能把握機會贏下這場選舉並非民進黨最大的失敗。（資料照）

延續自2022年選舉的頹勢

2022年的地方縣市選舉，民進黨嘗到前所未有的大敗。其中因素錯綜複雜，個別事件的失分難辭其咎，防疫縱使並非失敗，卻不但沒有紅利，而是累積了負面情緒。對許多民進黨政治人物而言，或許會有「做很多卻沒有掌聲」的沮喪。問題是任何決策必然帶來正反、肯否的意見，對執政的民進黨而言，不應自願自哀，如何正視並緩和因決策所引發的不滿，才是對未來發展的正途。

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地方縣市選舉大敗後，檢討所謂側翼網軍的聲浪日上，但若對各類平臺經常接觸者，不難發現在2018年後，網路上能夠對政策或政治進行妥善討論的平臺幾乎已經不存在。以PTT為例，若在八卦版反對「八卦版主流言論」者，水桶、劣退、肉搜均屬常見，言詞越來越極端，用語越來越可怕，理性討論空間難以存在。民進黨在2020年採取的KOL戰法，兩年後也有招數使老的狀況，在有心人士刻意引導下，只要為民進黨發言均屬側翼網軍，攻擊民進黨者，縱使斧鑿斑斑，亦不會受到這樣的指控。網路風氣的形成有其緣由，有其成因，有一定力量再推動，但客觀來說，「討厭民進黨」的網路風氣形成中，而持反對論者則個別受到攻擊，這個客觀的態勢讓民進黨從2022年底至今仍無法找回步調，處於劣勢。

國民黨推出的對手充滿缺點

從過往紀錄來看，王鴻薇是充滿爭議性的政治人物。王鴻薇的立場向來極統，並秉持著反美親中的的態度，更屬中國黨媒常客，歷經新黨轉投國民黨，政治立場鮮紅。問政上亦曾於2014年砲轟「拆除忠孝西路公車專用道，未來公車如何停靠？」然而忠孝西路公車專用道當時未曾使用已多年，當時曾有「幽靈公車」之譏。更令人難以接受的是，王鴻薇在去年甫當選議員後四天，旋即宣布不辭議員參加立委補選。王鴻薇不僅落跑，更讓此席議員空缺四年，毫無政治誠信，犧牲了松山、信義區市民的權益，只為墊高自己的政治事業。在正常的民主社會裡，此種機關算盡的政治人物理應不受青睞，而選舉期間對吳怡農「黑道」等無的放矢的質疑更會引起反感。王鴻薇是否為適合的立法委員人選，應該是這個補選期間重要的討論議題。

吳怡農的令人期待及自縛手腳

2020年吳怡農在大環境對民進黨有利，兼之個人條件優異、選舉步調符合當時氛圍，打了一場令人雖遺憾但讚賞的敗仗，也深獲許多民進黨支持者期待。2022年選後因蔣萬安當選臺北市長，中山、北松山選區必須補選。此事發生後，阮昭雄曾表態有意願，梁文傑亦曾成為討論人選，後阮、梁二人均表示吳怡農為最佳人選，吳怡農挾帶2020年的懸念，並獲得黨內可能競爭者的支持及祝福，這樣的選舉開局並不差。

選戰伊始，吳怡農提出了三承諾，包括「不抹黑不攻擊」、「不掛看板」、「不插旗子」，宣示優質選戰。優質選戰固然是任何關注政治者的期望，惟「優質」二字應如何理解實有待商榷。掛看板插旗子勢必會耗費大量資源，但若各個候選人願意共同努力或政黨願意挹注資源，自然值得讚許。然而在選戰開打後，面對對手大張旗鼓的攻擊「吳怡農是黑道」、「吳怡農是政二代」，毫不猶豫地往吳怡農身上潑上各種髒水。這些指控對稍知此人的人來說都難以理解，但吳怡農卻始終無法對此妥善反擊。大眾需要的政治人物不是文質彬彬的謙謙君子，而是敢說話、能說話、說真話的人，可惜吳怡農拿不出有效對抗這類抹黑的論述與氣魄。

只要吳怡農嘗試反擊，就會立刻被「不抹黑不攻擊」的自我戒律綁的緊緊的。王鴻薇在政治道德上是否有資格擔任立法委員，吳怡農作為其對手有義務指出她的問題，但吳怡農沒有這麼做，甚至沒有突顯王鴻薇背棄選民、將選舉視為個人晉升工具一事。處處挨打，處處居於下風，對於潑到身上的無端髒水甩不掉，這已經不是「堅持優質選戰」，而是面對委屈無法自辯，面對不公無法發聲，吳怡農應該要知道自己參選的是立法委員，而不是好人好事代表。

面對委屈無法自辯，面對不公無法發聲，吳怡農（中）應該要知道自己參選的是立法委員，而不是好人好事代表。（資料照）

在策略面而言，整體大勢對民進黨不利，傳統民進黨支持者在民進黨不利時變會臉皮變薄、不想說話、不想與人爭辯，甚至對於政治較為意興闌珊。補選向來投票率又低，若無法讓大眾有感受，大眾更不容易特地站出來支持你。假使吳怡農是現任且具有政績者，或可理解這樣的「優質選戰」打法，節省資源又維持冷局面而靜候勝利。然而吳怡農是挑戰者，其所屬政黨居於劣勢，其對手不斷對其潑髒水，此時繼續他心中的「優質選戰」，則免讓人有「不戰、不和、不守，不死、不降、不走」的荒謬感。吳怡農鎖定的支持對象是年輕族群，年輕族群所能關注政治的時間較少，面臨對手的抹黑攻擊、政治失格，吳怡農理當積極應對，以不斷交戰，不斷交鋒的方式迎擊。

大勢不在民進黨，補選本身就投票率低，吳怡農鎖定的是比較沒時間關注的年輕人，在這三個客觀環境下吳怡農沒有任何本錢打冷選戰，而是要透過不斷交鋒、短兵相接，吸引媒體關注來突顯對手的不正當、突顯自身的優點。從吳怡農歷來表現來看，縱使激烈與對手交鋒，可以預期不太可能會有不當發言，即便交鋒高度升溫也不會太過於惡言相向，應屬可行。然而現實上吳怡農採取極為消極的選舉風格，即便想要為自己澄清都顯得蒼白而無力，無法讓人知道，無法讓支持者同理，甚至無法讓支持者同仇敵愾而激起義奮之心。選戰開始的突然，吳怡農的失敗寂靜無聲，真正的問題並未被討論更沒有廣泛被選民知悉，這並不是良好政治典範。

最後，不斷嘗試以座談會方式訴說理念，或者是街頭的政見短講並沒有為吳怡農帶來優勢。原因之一，選舉不只是所謂菁英的事情，選舉是每個人的事情，或許有人會認為不斷拜訪市場握手、不斷追逐垃圾車、深入每一個巷弄不夠「優質選戰」（本文並不是認為吳怡農完全沒做，而是做的不夠、比例不足），但作為一個好的政治人物不應只跟「菁英」對談，而是要讓每個一般人都認識你，你該有辦法用他們的語言進行對話。原因之二，吳怡農在宣講政治理念上並不是實力派唱將，而是偶像派歌星，足以吸引原本的粉絲，但沒有辦法打開舒適圈。

可惜的是連哀兵之勢都無法聚起

本場選舉中，民進黨扮演角色甚少。或有可能是候選人設定主軸、或許是考量現在氛圍，筆者並非政治工作者，無法窺知內情。但大敗後的補選，向來是重整陣腳，重新匯聚支持者力量的好時機。民進黨執政中有不足者，但也有值得稱許者，2022年的失敗除了反對者的憤恨劇烈外，更突顯了一個問題是民進黨沒有給其支持者足夠的信心、足夠的凝聚力、足夠的榮譽感，因此投票率不高，支持者不願挺身而出寧願噤聲。

早在這次補選前，吳怡農有著良好形象，更是備受期待的新生代，無奈實際進入選戰後，蒼白無力的戰法非但沒拉起支持者的熱情，更無法走哀兵路線對其處境產生同情。如此慘白的補選敗仗，沒帶來任何收穫，只是平白浪費了一次重新出發的機會。民進黨曾經失敗過，2008年逆轉勝口號下匯聚的不甘與悲憤、2012年敗戰後的最後一里路、2018年敗戰後的震驚跟不滿，都是蓄積力量，希望再起，其勢更烈的一環。民進黨2022年底至今，陷入了空洞的錯愕，若無法回神，則難期待再起。

王鴻薇險勝與吳怡農的策略奏效毫無關聯

2020年立委選舉，吳怡農輸蔣萬安13,425票；本次補選，吳怡農則輸王鴻薇5,780票，遺憾的是，這不是吳的支持群增長，而是選情冷淡、選民漠不關心的結果。對候選人本人應該會覺得自己辛苦，優質選舉沒有成功，認為政治不夠理性，政治文化還沒有更好，對於這些想法都無可厚非。但在整個選戰過程中，吳怡農究竟有沒有讓他的目標群體知道自己的理念為何？對手的攻擊為何只是無的放矢的抹黑？甚至有沒有好好宣傳讓選民知道1月8號是投票日？如果還有很多年輕人根本連1月8號是投票日都搞不清楚，那麼不是選戰優質不優質的問題，而是候選人步調背離現實的問題。

2020年立委選舉，吳怡農（中）輸蔣萬安13,425票；本次補選，吳怡農則輸王鴻薇5,780票，遺憾的是，這不是吳的支持群增長，而是選情冷淡、選民漠不關心的結果。（資料照）

本文經授權轉載自【全面真軍】：〈2023立委補選：一場無法凝聚任何力量的敗仗〉

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