自由開講》期待出版產業納入「加強韌性經濟方案」的適用範圍

吳政鴻

近年來出版產業無論是書店數或產值都是每況愈下，這三年來在疫情的影響下更是雪上加霜。而全台唯一的24小時書店「誠品信義店」確定在2023年底熄燈，消息一出更讓出版業界與讀者都感到不捨與難過。

面對出版產業的凋敝，筆者始終呼籲政府相關部門能給予更具持續性的政策支持，以協助業者渡過產業寒冬。很高興的，在前些日子看見文化部公布「青年文化體驗試辦計畫作業要點」，針對年滿18歲青年發放「文化成年禮」1,200元。「文化成年禮」雖有領取資格的限定，但其實可視為「藝FUN劵」的延續，不僅在推廣文化藝文上有實質的意義，相信對於圖書出版業而言，也會如同先前發放「藝FUN券」一般產生若干程度的幫助。

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近年來出版產業無論是書店數或產值都是每況愈下，這三年來在疫情的影響下更是雪上加霜。（資料照）

在新一個年度的開始，筆者感謝主管單位文化部過往對於推動「公共出借權」、「圖書免徵營業稅」等產業政策的支持，也期待文化部能公布更多嘉惠出版業者的政策與獎助條例。剛通過的文化部112年度總預算額為212億元，預算額度已經是歷年最高，雖與出版產業相關的人文及出版司預算僅編有10億元，但相較於去（111）年度的預算額6億元增加有4億元之多，且其中增加的3億多元是做為國家語言相關的推動經費。我們也期待這筆增加預算能連結或延伸運用至振興出版產業相關項目，對出版業者多些照顧。

近日蔡英文總統針對去年全國稅收超徵4,500億元做出指示，為了照顧人民，減緩近三年來受新冠疫情影響造成的民生壓力，決定動用超徵稅額中的1,400億元來發放給國民每人6,000元，也規劃將其中的1,000億元用以啟動第一波「加強韌性經濟方案」。端看「加強韌性經濟方案」中的七項措施，其中一項為協助傳統產業與中小型企業，就疫情所造成的經濟動能減緩，做根本性的調整及升級轉型。其實，這也正是現今出版產業最需要的政策支持。

在國內整體產業結構中，出版產業產值占比小，體質也較薄弱。由本會連續在2021-2022年所做之「新冠疫情對出版業影響調查」結果顯示，產業鏈中約8成以上的業者的營收皆受到疫情的影響而下滑，產業景氣甚而更為低迷，也更迫切需要立即性的紓困與振興政策。基於上述，筆者懇切的呼籲政府能將出版業與書店業列入「加強韌性經濟方案」中「協助傳統產業與中小企業」的適用對象，以國家力量幫助出版業與書店業者改善體質增強競爭力，扶持業者蓄積足夠的能量來面對嚴峻產業景氣的挑戰。

（現任中華民國出版商業同業公會全國聯合會 副理事長）

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